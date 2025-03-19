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Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров - РИА Новости, 19.03.2025
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18:07 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/telegram-2006033669.html
Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров
Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров - РИА Новости, 19.03.2025
Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров
Число активных пользователей Telegram превысило 1 миллиард в месяц, мессенджер стал вторым по популярности в мире, заявил основатель Telegram Павел Дуров. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:07:00+03:00
2025-03-19T18:07:00+03:00
технологии
павел дуров
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whatsapp inc.
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Число активных пользователей Telegram превысило 1 миллиард в месяц, мессенджер стал вторым по популярности в мире, заявил основатель Telegram Павел Дуров. "Сейчас Telegram насчитывает более одного миллиарда ежемесячных активных пользователей, он стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире (не считая китайского WeChat)", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Основатель мессенджера также отметил рост вовлеченности пользователей. В среднем они открывают Telegram 21 раз в день и проводят в приложении 41 минуту. А прибыль Telegram в прошлом году составила 547 миллионов долларов. Первым в списке идет Whatsapp, отметил Дуров. "В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и PR-кампании, чтобы замедлить наше развитие. Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и - в отличие от нашего конкурента - сохранил независимость", - пишет он.
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технологии, павел дуров, telegram, whatsapp inc., общество
Технологии, Павел Дуров, Telegram, WhatsApp Inc., Общество
Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров

Дуров: число активных пользователей Telegram превысило миллиард в месяц

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Число активных пользователей Telegram превысило 1 миллиард в месяц, мессенджер стал вторым по популярности в мире, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
«
"Сейчас Telegram насчитывает более одного миллиарда ежемесячных активных пользователей, он стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире (не считая китайского WeChat)", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Основатель мессенджера также отметил рост вовлеченности пользователей. В среднем они открывают Telegram 21 раз в день и проводят в приложении 41 минуту. А прибыль Telegram в прошлом году составила 547 миллионов долларов.
Первым в списке идет Whatsapp, отметил Дуров. "В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и PR-кампании, чтобы замедлить наше развитие. Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и - в отличие от нашего конкурента - сохранил независимость", - пишет он.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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ТехнологииПавел ДуровTelegramWhatsApp Inc.Общество
 
 
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