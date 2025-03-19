https://ria.ru/20250319/telegram-2006033669.html

Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров

Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров - РИА Новости, 19.03.2025

Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров

Число активных пользователей Telegram превысило 1 миллиард в месяц, мессенджер стал вторым по популярности в мире, заявил основатель Telegram Павел Дуров. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:07:00+03:00

2025-03-19T18:07:00+03:00

2025-03-19T18:07:00+03:00

технологии

павел дуров

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Число активных пользователей Telegram превысило 1 миллиард в месяц, мессенджер стал вторым по популярности в мире, заявил основатель Telegram Павел Дуров. "Сейчас Telegram насчитывает более одного миллиарда ежемесячных активных пользователей, он стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире (не считая китайского WeChat)", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Основатель мессенджера также отметил рост вовлеченности пользователей. В среднем они открывают Telegram 21 раз в день и проводят в приложении 41 минуту. А прибыль Telegram в прошлом году составила 547 миллионов долларов. Первым в списке идет Whatsapp, отметил Дуров. "В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и PR-кампании, чтобы замедлить наше развитие. Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и - в отличие от нашего конкурента - сохранил независимость", - пишет он.

https://ria.ru/20250319/durov-1968735141.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, павел дуров, telegram, whatsapp inc., общество