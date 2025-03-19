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В Ленинградской области сухогруз оторвался от причала - РИА Новости, 19.03.2025
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23:32 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/sukhogruz-2006083923.html
В Ленинградской области сухогруз оторвался от причала
В Ленинградской области сухогруз оторвался от причала - РИА Новости, 19.03.2025
В Ленинградской области сухогруз оторвался от причала
Сухогруз оторвался от причала в районе поселка имени Свердлова в акватории Невы в Ленинградской области и дрейфует, к месту ЧП направлены спасатели, сообщила... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:32:00+03:00
2025-03-19T23:32:00+03:00
происшествия
нева (река)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сухогруз оторвался от причала в районе поселка имени Свердлова в акватории Невы в Ленинградской области и дрейфует, к месту ЧП направлены спасатели, сообщила Север-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, в районе поселка имени Свердлова, оторвавшись от причала, начал движение по реке сухогруз "Светлый-22". В настоящее время судно дрейфует под воздействием течения и льда. К месту происшествия направлены спасательные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям лиц, ответственных за техническое состояние судна, а также соблюдению правил стоянки судов. "Ситуация - на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова", - добавила транспортная прокуратура.
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происшествия, нева (река), ленинградская область, владимир владимиров
Происшествия, Нева (река), Ленинградская область, Владимир Владимиров
В Ленинградской области сухогруз оторвался от причала

Сухогруз оторвался от причала в районе поселка имени Свердлова в акватории Невы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сухогруз оторвался от причала в районе поселка имени Свердлова в акватории Невы в Ленинградской области и дрейфует, к месту ЧП направлены спасатели, сообщила Север-Западная транспортная прокуратура.
«
"По предварительным данным, в районе поселка имени Свердлова, оторвавшись от причала, начал движение по реке сухогруз "Светлый-22". В настоящее время судно дрейфует под воздействием течения и льда. К месту происшествия направлены спасательные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям лиц, ответственных за техническое состояние судна, а также соблюдению правил стоянки судов.
"Ситуация - на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова", - добавила транспортная прокуратура.
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ПроисшествияНева (река)Ленинградская областьВладимир Владимиров
 
 
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