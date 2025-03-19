https://ria.ru/20250319/sukhogruz-2006083923.html

В Ленинградской области сухогруз оторвался от причала

В Ленинградской области сухогруз оторвался от причала - РИА Новости, 19.03.2025

В Ленинградской области сухогруз оторвался от причала

Сухогруз оторвался от причала в районе поселка имени Свердлова в акватории Невы в Ленинградской области и дрейфует, к месту ЧП направлены спасатели, сообщила... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:32:00+03:00

2025-03-19T23:32:00+03:00

2025-03-19T23:32:00+03:00

происшествия

нева (река)

ленинградская область

владимир владимиров

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сухогруз оторвался от причала в районе поселка имени Свердлова в акватории Невы в Ленинградской области и дрейфует, к месту ЧП направлены спасатели, сообщила Север-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, в районе поселка имени Свердлова, оторвавшись от причала, начал движение по реке сухогруз "Светлый-22". В настоящее время судно дрейфует под воздействием течения и льда. К месту происшествия направлены спасательные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям лиц, ответственных за техническое состояние судна, а также соблюдению правил стоянки судов. "Ситуация - на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова", - добавила транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20250221/port-2000799174.html

нева (река)

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нева (река), ленинградская область, владимир владимиров