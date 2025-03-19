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Сторонники задержанного мэра Стамбула прошли маршем к зданию Минюста - РИА Новости, 19.03.2025
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21:38 19.03.2025 (обновлено: 23:55 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/storonniki-2006074625.html
Сторонники задержанного мэра Стамбула прошли маршем к зданию Минюста
Сторонники задержанного мэра Стамбула прошли маршем к зданию Минюста - РИА Новости, 19.03.2025
Сторонники задержанного мэра Стамбула прошли маршем к зданию Минюста
Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли маршем в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T21:38:00+03:00
2025-03-19T23:55:00+03:00
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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли маршем в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. В шествии от парка "Гювенпарк" к зданию Министерства юстиции приняли участие сотни человек во главе с депутатами оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). К ним присоединились представители других партий, скандируя лозунг: "Либо все вместе, либо никто из нас". Дело мэра СтамбулаИмамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.Накануне Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
https://ria.ru/20250319/imamoglu-2005935119.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Сторонники задержанного мэра Стамбула прошли маршем в Анкаре
Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли маршем в Анкаре к зданию министерства юстиции, скандируя лозунги в поддержку оппозиционного политика, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
Сторонники задержанного мэра Стамбула прошли маршем к зданию Минюста

В Анкаре сторонники задержанного мэра Имамоглу прошли маршем к зданию Минюста

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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли маршем в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.
В шествии от парка "Гювенпарк" к зданию Министерства юстиции приняли участие сотни человек во главе с депутатами оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). К ним присоединились представители других партий, скандируя лозунг: "Либо все вместе, либо никто из нас".
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Задержанный мэр Стамбула останется в полиции на четыре дня
19 марта, 12:33

Дело мэра Стамбула

Имамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.
Накануне Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.
При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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В миреСтамбулТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганОзгюр Озель
 
 
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