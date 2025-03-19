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Сторонники задержанного мэра Стамбула прошли маршем к зданию Минюста

Сторонники задержанного мэра Стамбула прошли маршем к зданию Минюста - РИА Новости, 19.03.2025

Сторонники задержанного мэра Стамбула прошли маршем к зданию Минюста

Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли маршем в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:38:00+03:00

2025-03-19T21:38:00+03:00

2025-03-19T23:55:00+03:00

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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли маршем в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. В шествии от парка "Гювенпарк" к зданию Министерства юстиции приняли участие сотни человек во главе с депутатами оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). К ним присоединились представители других партий, скандируя лозунг: "Либо все вместе, либо никто из нас". Дело мэра СтамбулаИмамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.Накануне Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

https://ria.ru/20250319/imamoglu-2005935119.html

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Сторонники задержанного мэра Стамбула прошли маршем в Анкаре Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли маршем в Анкаре к зданию министерства юстиции, скандируя лозунги в поддержку оппозиционного политика, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-19T21:38 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель