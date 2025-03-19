https://ria.ru/20250319/stambul-2006004151.html

В Стамбуле проходят акции протеста против задержания мэра

В Стамбуле проходят акции протеста против задержания мэра - РИА Новости, 19.03.2025

В Стамбуле проходят акции протеста против задержания мэра

Полицейские преградили путь студентам Стамбульского университета, протестующим против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, передает телеканал Now TV. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:23:00+03:00

2025-03-19T16:23:00+03:00

2025-03-19T18:33:00+03:00

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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Полицейские преградили путь студентам Стамбульского университета, протестующим против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, передает телеканал Now TV. "В акцию студентов Стамбульского университета вмешалась полиция", — говорится в сообщении. На кадрах, снятых телеканалом, полиция преграждает путь протестующим, а когда толпа начала двигаться и теснить сотрудников правопорядка, те применили резиновые дубинки. При этом и протестующие, и полицейские в давке падали на асфальт. О пострадавших не сообщалось. Утром губернаторство Стамбула заявило, что с 19 по 23 марта в городе запрещены любые собрания, демонстрации и митинги.Имамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. В центре Стамбула, в частности перед зданием Главного управления полиции, усилили меры безопасности, наблюдаются перебои в работе социальных сетей.Накануне Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

https://ria.ru/20250319/imamoglu-2005935119.html

https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005877865.html

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Протест стамбульских студентов против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу Стамбульские студенты протестуют против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, полиция применила силу против митингующих 2025-03-19T16:23 true PT0M51S

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