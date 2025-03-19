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В Стамбуле задержали мэра в ходе масштабной операции силовиков - РИА Новости, 19.03.2025
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08:04 19.03.2025 (обновлено: 10:46 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/stambul-2005877420.html
В Стамбуле задержали мэра в ходе масштабной операции силовиков
В Стамбуле задержали мэра в ходе масштабной операции силовиков - РИА Новости, 19.03.2025
В Стамбуле задержали мэра в ходе масштабной операции силовиков
Оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставили в здание суда в сопровождении полиции, передал телеканал CNN Türk. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:04:00+03:00
2025-03-19T10:46:00+03:00
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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставили в здание суда в сопровождении полиции, передал телеканал CNN Türk."Экрем Имамоглу, в доме которого был проведен обыск, был доставлен в здание суда в сопровождении полиции", — уточнил телеканал.Оппозиционный мэр заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей, его слова приводит CNN Türk.Как уточнила главная прокуратура Стамбула, градоначальника задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, мошенничеством и подкупом. Директорат по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности города приказал одновременно арестовать и задержать сто подозреваемых, включая Имамоглу, а также провести у них обыски и изъятия.Сегодня газета Sabah сообщила, что силовики начали масштабную операцию в Стамбуле, выдан ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу.В свою очередь, телеканал Habertürk передал о перебоях с доступом в соцсети на фоне сообщений о массовой операции в Стамбуле, закрыта станция метро, а также ряд центральных улиц.Стамбульский университет принял во вторник решение аннулировать диплом Имамоглу после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны, это препятствует его выдвижению на пост президента.Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом". Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Примечательно, что оппозиционный мэр Стамбула пока единственный кандидат от оппозиции в выборах на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается самым главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов в парламенте). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в кандидаты в президенты только лицам с законченным высшим образованием.
https://ria.ru/20231113/korruptsiya-1909036360.html
https://ria.ru/20240130/mandat-1924473490.html
https://ria.ru/20241208/turtsiya-1988043552.html
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в мире, стамбул
В мире, Стамбул
В Стамбуле задержали мэра в ходе масштабной операции силовиков

Мэра Стамбула Имамоглу доставили в суд в сопровождении полиции

© Getty Images / Burak KaraЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Getty Images / Burak Kara
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставили в здание суда в сопровождении полиции, передал телеканал CNN Türk.
«
"Экрем Имамоглу, в доме которого был проведен обыск, был доставлен в здание суда в сопровождении полиции", — уточнил телеканал.
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Оппозиционный мэр заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей, его слова приводит CNN Türk.
Как уточнила главная прокуратура Стамбула, градоначальника задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, мошенничеством и подкупом. Директорат по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности города приказал одновременно арестовать и задержать сто подозреваемых, включая Имамоглу, а также провести у них обыски и изъятия.
Сегодня газета Sabah сообщила, что силовики начали масштабную операцию в Стамбуле, выдан ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу.
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В свою очередь, телеканал Habertürk передал о перебоях с доступом в соцсети на фоне сообщений о массовой операции в Стамбуле, закрыта станция метро, а также ряд центральных улиц.
Стамбульский университет принял во вторник решение аннулировать диплом Имамоглу после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны, это препятствует его выдвижению на пост президента.
Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом". Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Примечательно, что оппозиционный мэр Стамбула пока единственный кандидат от оппозиции в выборах на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается самым главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов в парламенте). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в кандидаты в президенты только лицам с законченным высшим образованием.
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