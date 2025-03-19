https://ria.ru/20250319/stambul-2005877420.html

В Стамбуле задержали мэра в ходе масштабной операции силовиков

В Стамбуле задержали мэра в ходе масштабной операции силовиков - РИА Новости, 19.03.2025

В Стамбуле задержали мэра в ходе масштабной операции силовиков

Оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставили в здание суда в сопровождении полиции, передал телеканал CNN Türk. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:04:00+03:00

2025-03-19T08:04:00+03:00

2025-03-19T10:46:00+03:00

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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставили в здание суда в сопровождении полиции, передал телеканал CNN Türk."Экрем Имамоглу, в доме которого был проведен обыск, был доставлен в здание суда в сопровождении полиции", — уточнил телеканал.Оппозиционный мэр заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей, его слова приводит CNN Türk.Как уточнила главная прокуратура Стамбула, градоначальника задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, мошенничеством и подкупом. Директорат по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности города приказал одновременно арестовать и задержать сто подозреваемых, включая Имамоглу, а также провести у них обыски и изъятия.Сегодня газета Sabah сообщила, что силовики начали масштабную операцию в Стамбуле, выдан ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу.В свою очередь, телеканал Habertürk передал о перебоях с доступом в соцсети на фоне сообщений о массовой операции в Стамбуле, закрыта станция метро, а также ряд центральных улиц.Стамбульский университет принял во вторник решение аннулировать диплом Имамоглу после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны, это препятствует его выдвижению на пост президента.Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом". Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Примечательно, что оппозиционный мэр Стамбула пока единственный кандидат от оппозиции в выборах на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается самым главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов в парламенте). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в кандидаты в президенты только лицам с законченным высшим образованием.

https://ria.ru/20231113/korruptsiya-1909036360.html

https://ria.ru/20240130/mandat-1924473490.html

https://ria.ru/20241208/turtsiya-1988043552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул