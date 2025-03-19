В Стамбуле началась операция по задержанию мэра и его советника
Sabah: полиция выдала ордер на арест мэра Стамбула Имамоглу
© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Правоохранители начали масштабную операцию в Стамбуле, выдан ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, сообщила газета Sabah.
"Срочные новости: в столичном муниципалитете Стамбула началась масштабная коррупционная операция. В рамках операции был выдан ордер на задержание мэра Экрема Имамоглу и его советника по связям с прессой Мурата Онгуна", — говорится в публикации.
Стамбульский университет принял в понедельник решение аннулировать диплом Имамоглу после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны, что препятствует его выдвижению на пост президента страны.
Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом".
Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Примечательно, что оппозиционный мэр Стамбула пока единственный кандидат от оппозиции в выборах на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Его считают самым главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов в парламенте).
Согласно турецкой конституции, баллотироваться в кандидаты в президенты могут только лица с законченным высшим образованием.
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