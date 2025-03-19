https://ria.ru/20250319/stambul-2005875871.html

В Стамбуле началась операция по задержанию мэра и его советника

В Стамбуле началась операция по задержанию мэра и его советника - РИА Новости, 19.03.2025

В Стамбуле началась операция по задержанию мэра и его советника

Правоохранители начали масштабную операцию в Стамбуле, выдан ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T07:39:00+03:00

2025-03-19T07:39:00+03:00

2025-03-19T07:54:00+03:00

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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Правоохранители начали масштабную операцию в Стамбуле, выдан ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, сообщила газета Sabah. "Срочные новости: в столичном муниципалитете Стамбула началась масштабная коррупционная операция. В рамках операции был выдан ордер на задержание мэра Экрема Имамоглу и его советника по связям с прессой Мурата Онгуна", — говорится в публикации. Стамбульский университет принял в понедельник решение аннулировать диплом Имамоглу после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны, что препятствует его выдвижению на пост президента страны. Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом". Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу. Примечательно, что оппозиционный мэр Стамбула пока единственный кандидат от оппозиции в выборах на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Его считают самым главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов в парламенте). Согласно турецкой конституции, баллотироваться в кандидаты в президенты могут только лица с законченным высшим образованием.

https://ria.ru/20250316/prestupleniya-2005259392.html

https://ria.ru/20241208/turtsiya-1988043552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, турция, северный кипр, реджеп тайип эрдоган