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В Стамбуле началась операция по задержанию мэра и его советника - РИА Новости, 19.03.2025
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07:39 19.03.2025 (обновлено: 07:54 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/stambul-2005875871.html
В Стамбуле началась операция по задержанию мэра и его советника
В Стамбуле началась операция по задержанию мэра и его советника - РИА Новости, 19.03.2025
В Стамбуле началась операция по задержанию мэра и его советника
Правоохранители начали масштабную операцию в Стамбуле, выдан ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:39:00+03:00
2025-03-19T07:54:00+03:00
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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Правоохранители начали масштабную операцию в Стамбуле, выдан ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, сообщила газета Sabah. "Срочные новости: в столичном муниципалитете Стамбула началась масштабная коррупционная операция. В рамках операции был выдан ордер на задержание мэра Экрема Имамоглу и его советника по связям с прессой Мурата Онгуна", — говорится в публикации. Стамбульский университет принял в понедельник решение аннулировать диплом Имамоглу после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны, что препятствует его выдвижению на пост президента страны. Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом". Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу. Примечательно, что оппозиционный мэр Стамбула пока единственный кандидат от оппозиции в выборах на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Его считают самым главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов в парламенте). Согласно турецкой конституции, баллотироваться в кандидаты в президенты могут только лица с законченным высшим образованием.
https://ria.ru/20250316/prestupleniya-2005259392.html
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в мире, стамбул, турция, северный кипр, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Северный Кипр, Реджеп Тайип Эрдоган
В Стамбуле началась операция по задержанию мэра и его советника

Sabah: полиция выдала ордер на арест мэра Стамбула Имамоглу

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Правоохранители начали масштабную операцию в Стамбуле, выдан ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, сообщила газета Sabah.
"Срочные новости: в столичном муниципалитете Стамбула началась масштабная коррупционная операция. В рамках операции был выдан ордер на задержание мэра Экрема Имамоглу и его советника по связям с прессой Мурата Онгуна", — говорится в публикации.
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Стамбульский университет принял в понедельник решение аннулировать диплом Имамоглу после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны, что препятствует его выдвижению на пост президента страны.
Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом".
Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Примечательно, что оппозиционный мэр Стамбула пока единственный кандидат от оппозиции в выборах на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Его считают самым главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов в парламенте).
Согласно турецкой конституции, баллотироваться в кандидаты в президенты могут только лица с законченным высшим образованием.
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