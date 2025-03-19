https://ria.ru/20250319/ssha-2005873430.html

ЦРУ в 70-х участвовало в торговле оружием за рубежом

ЦРУ в 70-х участвовало в торговле оружием за рубежом - РИА Новости, 19.03.2025

ЦРУ в 70-х участвовало в торговле оружием за рубежом

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США участвовало в торговле оружием за рубежом и получало с этого прибыль, следует из материалов, опубликованных... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T06:30:00+03:00

2025-03-19T06:30:00+03:00

2025-03-19T06:43:00+03:00

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центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США участвовало в торговле оружием за рубежом и получало с этого прибыль, следует из материалов, опубликованных американским национальным архивом по распоряжению президента Дональда Трампа. В рассекреченном документе приводится информация, собранная органами безопасности, о торговце оружием, бывшем сотруднике ЦРУ Самуэле Каммингсе. Его и ранее подозревали в том, что он поддерживал связи с ЦРУ после ухода из управления. Согласно новым документам, Каммингс был посредником, с помощью которого ЦРУ фактически владело торговавшими оружием компаниями International Armament Corporation и Interamco, зарегистрированными в США, Швейцарии и Канаде. "Каммингс в 1958 году взял на себя роль владельца" этих компаний, "чья чистая стоимость была оценена аудитом агентства (ЦРУ - ред.) в 219 тысяч долларов", указано в документах. Отмечается, что Каммингс смог приобрести компании благодаря ссуде и оружию со складов. Согласно материалам, продаваемые вооружения "должны были оставаться в собственности ЦРУ, а их стоимость должна была быть возвращена агентству после их продажи". Отмечается, что Каммингс использовался в качестве информатора ЦРУ "с целью сбыта оружия" и управление "получило значительную прибыль на этих транзакциях". Ранее профессор Колумбийского университета Тим Нафтали заявил газете New York Times, что причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и методы ЦРУ, а не желание скрыть противоречия в выводах официального расследования. Нафтали, ранее возглавлявший Президентскую библиотеку и музей Ричарда Никсона, отметил, что рассекреченные 18 марта по распоряжению президента США Дональда Трампа материалы не содержат сенсаций, а лишь подтверждают известные факты и демонстрируют, что ЦРУ скрывало информацию, касающуюся чувствительных аспектов разведывательной работы. Среди причин сохранения секретности эксперт назвал защиту "источников и методов разведки", используемых ЦРУ в 1960-х годах, многие из которых до недавнего времени оставались неизвестными общественности.

https://ria.ru/20250319/ssha-2005873263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, швейцария, канада, дональд трамп, джон кеннеди (политик), ричард никсон, центральное разведывательное управление (цру), колумбийский университет