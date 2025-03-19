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ЦРУ в 70-х участвовало в торговле оружием за рубежом - РИА Новости, 19.03.2025
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06:30 19.03.2025 (обновлено: 06:43 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/ssha-2005873430.html
ЦРУ в 70-х участвовало в торговле оружием за рубежом
ЦРУ в 70-х участвовало в торговле оружием за рубежом - РИА Новости, 19.03.2025
ЦРУ в 70-х участвовало в торговле оружием за рубежом
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США участвовало в торговле оружием за рубежом и получало с этого прибыль, следует из материалов, опубликованных... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:30:00+03:00
2025-03-19T06:43:00+03:00
в мире
сша
швейцария
канада
дональд трамп
джон кеннеди (политик)
ричард никсон
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США участвовало в торговле оружием за рубежом и получало с этого прибыль, следует из материалов, опубликованных американским национальным архивом по распоряжению президента Дональда Трампа. В рассекреченном документе приводится информация, собранная органами безопасности, о торговце оружием, бывшем сотруднике ЦРУ Самуэле Каммингсе. Его и ранее подозревали в том, что он поддерживал связи с ЦРУ после ухода из управления. Согласно новым документам, Каммингс был посредником, с помощью которого ЦРУ фактически владело торговавшими оружием компаниями International Armament Corporation и Interamco, зарегистрированными в США, Швейцарии и Канаде. "Каммингс в 1958 году взял на себя роль владельца" этих компаний, "чья чистая стоимость была оценена аудитом агентства (ЦРУ - ред.) в 219 тысяч долларов", указано в документах. Отмечается, что Каммингс смог приобрести компании благодаря ссуде и оружию со складов. Согласно материалам, продаваемые вооружения "должны были оставаться в собственности ЦРУ, а их стоимость должна была быть возвращена агентству после их продажи". Отмечается, что Каммингс использовался в качестве информатора ЦРУ "с целью сбыта оружия" и управление "получило значительную прибыль на этих транзакциях". Ранее профессор Колумбийского университета Тим Нафтали заявил газете New York Times, что причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и методы ЦРУ, а не желание скрыть противоречия в выводах официального расследования. Нафтали, ранее возглавлявший Президентскую библиотеку и музей Ричарда Никсона, отметил, что рассекреченные 18 марта по распоряжению президента США Дональда Трампа материалы не содержат сенсаций, а лишь подтверждают известные факты и демонстрируют, что ЦРУ скрывало информацию, касающуюся чувствительных аспектов разведывательной работы. Среди причин сохранения секретности эксперт назвал защиту "источников и методов разведки", используемых ЦРУ в 1960-х годах, многие из которых до недавнего времени оставались неизвестными общественности.
https://ria.ru/20250319/ssha-2005873263.html
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в мире, сша, швейцария, канада, дональд трамп, джон кеннеди (политик), ричард никсон, центральное разведывательное управление (цру), колумбийский университет
В мире, США, Швейцария, Канада, Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик), Ричард Никсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Колумбийский университет
ЦРУ в 70-х участвовало в торговле оружием за рубежом

Нацархив США: ЦРУ получало прибыль от торговли оружием за рубежом

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США участвовало в торговле оружием за рубежом и получало с этого прибыль, следует из материалов, опубликованных американским национальным архивом по распоряжению президента Дональда Трампа.
В рассекреченном документе приводится информация, собранная органами безопасности, о торговце оружием, бывшем сотруднике ЦРУ Самуэле Каммингсе. Его и ранее подозревали в том, что он поддерживал связи с ЦРУ после ухода из управления. Согласно новым документам, Каммингс был посредником, с помощью которого ЦРУ фактически владело торговавшими оружием компаниями International Armament Corporation и Interamco, зарегистрированными в США, Швейцарии и Канаде.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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"Каммингс в 1958 году взял на себя роль владельца" этих компаний, "чья чистая стоимость была оценена аудитом агентства (ЦРУ - ред.) в 219 тысяч долларов", указано в документах. Отмечается, что Каммингс смог приобрести компании благодаря ссуде и оружию со складов. Согласно материалам, продаваемые вооружения "должны были оставаться в собственности ЦРУ, а их стоимость должна была быть возвращена агентству после их продажи".
Отмечается, что Каммингс использовался в качестве информатора ЦРУ "с целью сбыта оружия" и управление "получило значительную прибыль на этих транзакциях".
Ранее профессор Колумбийского университета Тим Нафтали заявил газете New York Times, что причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и методы ЦРУ, а не желание скрыть противоречия в выводах официального расследования.
Нафтали, ранее возглавлявший Президентскую библиотеку и музей Ричарда Никсона, отметил, что рассекреченные 18 марта по распоряжению президента США Дональда Трампа материалы не содержат сенсаций, а лишь подтверждают известные факты и демонстрируют, что ЦРУ скрывало информацию, касающуюся чувствительных аспектов разведывательной работы. Среди причин сохранения секретности эксперт назвал защиту "источников и методов разведки", используемых ЦРУ в 1960-х годах, многие из которых до недавнего времени оставались неизвестными общественности.
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Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди
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В миреСШАШвейцарияКанадаДональд ТрампДжон Кеннеди (политик)Ричард НиксонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Колумбийский университет
 
 
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