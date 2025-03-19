https://ria.ru/20250319/samara-1897033499.html

Бункер Сталина, Волга, парки и музеи: куда сходить в Самаре в 2025 году

Достопримечательности Самары 2025: куда сходить в городе, что посмотреть, красивые места

Бункер Сталина, Волга, парки и музеи: куда сходить в Самаре в 2025 году

Достопримечательности Самары — это старинная архитектура, множество музеев, смотровые площадки с видом на Волгу и другие красивые места. Особенно город хорош... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Достопримечательности Самары — это старинная архитектура, множество музеев, смотровые площадки с видом на Волгу и другие красивые места. Особенно город хорош летом, но осенью и зимой тут тоже есть чем заняться туристу. О том, куда сходить и что посмотреть в Самаре, как самостоятельно составить маршрут, а также лучшие памятные места с описанием и фото, — в материале РИА Новости.Достопримечательности СамарыСамара расположена в месте слияния рек Волги и Самары и является восьмым по величине городом в России, который вырос из небольшой крепости, построенной в 1586 году для защиты от набегов кочевников. Благодаря удобному местоположению Самара быстро развивалась и со временем превратилась в центр дипломатических и экономических связей между Россией и Востоком.Сейчас город — это миллионный мегаполис, в котором гармонично сочетаются архитектурные памятники прошлого с современными зданиями. При этом его визитная карточка — самарская набережная — считается самой длинной в Поволжье.Как добраться до СамарыСамый быстрый способ добраться из Москвы до Самары — самолет, перелет будет длиться около двух часов, а стоимость билетов составит от 2 тысяч рублей. Поездка на поезде № 010Й “Жигули” займет около 13 часов, а на двухэтажном — 15-16 часов. Цены на билеты начинаются от 3 тысяч рублей, но могут расти в зависимости от сезона.Если лететь из Санкт-Петербурга, то полет продлится два с половиной часа, а на поезде придется ехать от 22 до 39 часов. Прямые рейсы в Самару есть и в других регионах страны, например, в Екатеринбурге, Сочи, Казани и Новосибирске.После прибытия в аэропорт Самары добраться до города можно на автобусе №78, №652 или на такси — путь займет около часа.Что посмотреть в СамареДостопримечательности Самары включают не только разнообразные музеи и архитектурные комплексы, но и живописную природу — сады и парки с уникальными столетними дубами и редкими видами растений.Набережная реки ВолгиНабережная считается одним из самых красивых мест города и тянется вдоль берега Волги почти на 5 километров. Вдоль нее по низу находится песчаный городской пляж, где можно загорать летом, — он оборудован лежаками и зонтиками. Зимой здесь прокладывают лыжные трассы.Прогулка по набережной может занять целый день, но и об этом позаботились городские власти: здесь есть скамейки для отдыха, детские и спортивные площадки, киоски с едой и напитками. Также тут много арт-объектов. Например, памятник основателю города князю и воеводе Григорию Засекину, скульптура "Клен”, архитектурная композиция “Бурлаки на Волге”, красивый фонтан и т.д.Площадь СлавыПлощадь находится в Ленинском районе Самары, ее визитная карточка — величественный монумент Славы, который является одним из символов города. Памятник представляет собой 13-метровую скульптуру рабочего с парапланом, установленную на 40-метровом постаменте в честь самарцев, которые трудились в авиационной промышленности страны.Неподалеку от монумента располагаются тридцатиструйный фонтан в форме георгиевской ленты, мемориал “Гордость, честь и слава Самарской области”, Георгиевская церковь и плиты с именами героев и бюстами маршалов-самарцев в сквере Победы. Также на площади есть смотровая площадка, с которой открывается вид на Волгу.Площадь КуйбышеваПлощадь Куйбышева является второй по величине в Европе и занимает 17,4 га. Здесь находится Самарский академический театр оперы и балета, а в центре площади стоит памятник революционеру Валериану Куйбышеву, в честь которого с 1935 по 1991 год Самара называлась Куйбышевом. Еще в одном из скверов можно найти памятник работы Зураба Церетели, посвященный Дмитрию Шостаковичу.Улица ЛенинградскаяУлица находится в самом центре Самары и считается самой популярной у туристов. Вдоль нее расположено множество исторических зданий: гостиницы, магазины и доходные дома были построены купцами на рубеже XIX—XX веков. Часто здесь можно встретить музыкантов и художников, летом на Ленинградской улице высаживают цветы, а зимой включают праздничную иллюминацию. Также тут стоит памятник дяде Степе (герою стихотворения С. Михалкова), автором которого стал Зураб Церетели.Железнодорожный вокзал СамарыГлавная достопримечательность железнодорожного вокзала — здание со стеклянным синим фасадом, высота которого вместе со шпилем составляет 101 метр. Внутри есть смотровая площадка, Музей истории Куйбышевской железной дороги, рестораны, зал ожидания, рассчитанный более чем на 2000 человек, а еще апартаменты современной гостиницы.Самарская ладьяСтела находится на Октябрьской набережной и представляет собой плывущую по волнам древнюю парусную ладью, выполненную из белого бетона, нос которой устремлен в сторону Жигулевских гор. Самарская ладья располагается на возвышении, откуда открывается панорама на Волгу, рядом со стелой есть и кинотеатр под открытым небом “Филин”, где в сентябре проходит фестиваль уличного кино.Жигулевская пивоварняЖигулевский пивоваренный завод был построен в 1881 году и считается одним их самых старых в России. Само здание пивоварни признано объектом культурного наследия страны. Раньше на территории завода проводили экскурсии: туристы могли посетить старые корпуса, узнать историю здания и технологию производства пива, но с 2022 года по техническим причинам их отменили.Кроме того, на территории завода есть бар, где можно попробовать фирменное пиво или газированные напитки.Самарский океанариумСамарский океанариум — самый крупный в Поволжье. Его длина составляет 50 метров, а площадь — 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь можно увидеть редкие виды рыб и краснокнижных животных, например, кубинских крокодилов, индийского ножа альбиноса, гладкошерстную выдру и азиатскую аравану. Всего в океанариуме обитает около 4 тысяч представителей фауны, в том числе настоящие акулы, пингвины и нерпы, а за дополнительную плату некоторых животных можно покормить.Поющий фонтан “Феерия”Фонтан “Феерия” считается одним из самых известных в Самаре и в нынешнем виде работает с 2011 года. После реконструкции были установлены более мощные насосы и музыкальное оборудование, благодаря чему в такт мелодии струи воды изменяют высоту. Все это сопровождается яркой подсветкой разноцветных прожекторов. Фонтан работает с мая по октябрь, а световое шоу начинается в 21.00.Смотровая площадка “Вертолетка”“Вертолетка” находится в поселке Управленческий на окраине Самары. Свое название место получило не случайно: раньше здесь действительно была вертолетная площадка, а неподалеку находился завод двигателестроения. Сейчас это одно из самых популярных мест у туристов — отсюда открываются живописные виды на Волгу, волжские острова, Жигулевские и Сокольи горы.ТеатрыКультурная жизнь Самары разнообразна. В городе работают несколько муниципальных театров, самые известные из которых — Самарский академический театр оперы и балета и Самарский театр драмы. Также тут есть сценические площадки для детей. Например, Самарский театр кукол.Самарский академический театр оперы и балетаТеатр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича был основан в 1931 году и располагается на площади Куйбышева. Во время Великой Отечественной войны на самарской сцене выступали артисты Большого театра, которых эвакуировали из Москвы. Также здесь Дмитрий Шостакович впервые представил публике Седьмую (“Ленинградскую”) симфонию.Кроме оперы и балета, здесь можно посетить оперетту, концертные программы и детские спектакли. Еще по театру водят экскурсию “Призрак Оперы приглашает”, на которой посетители спускаются в бомбоубежище под зданием театра, чтобы посмотреть на кладку фундамента Храма Христа Спасителя. Также гости поднимаются на крышу здания, откуда открываются красивые виды, заходят в декораторскую и на сцену.Самарский театр драмыСамарский театр драмы имени Максима Горького, один из старейших в России, был построен в 1851 году и является объектом культурного наследия страны. Здесь публике впервые были представлены пьесы Максима Горького. Репертуар театра разнообразен: зрители могут посетить спектакли разных жанров, включая музыкальные комедии, серьезные постановки, получающие высокие оценки на фестивалях, или развлекательные пьесы для массового зрителя.МузеиСамый знаменитый музей Самары — бункер Сталина, а самый крупный — Самарский областной историко-краеведческий музей, расположившийся в нескольких зданиях. Кроме этого, гости города могут посетить Музей-усадьбу Алексея Толстого, посмотреть на экспонаты Музея авиации и космонавтики или увидеть разнообразие животного мира планеты в экспозиции Зоологического музея.Бункер СталинаБункер Сталина находится на глубине 37 метров. Его построили в годы войны на случай, если столицу захватят, а руководство страны придется эвакуировать. При этом бункер так ни разу и не использовали по назначению, а в 1990 году в нем открыли музей. Внутри располагаются 36-метровый кабинет Сталина и зал заседаний площадью 72 квадратных метра, также есть рабочие кабинеты и комнаты отдыха — всего девять помещений, убранство которых напоминает о военном времени. Кроме того, во время экскурсии гид рассказывает о строительстве, устройстве бункера и об истории города.Зоологический музейЗоологический музей имени Дмитрия Флорова — один из старейших в Поволжье. Сейчас его коллекция насчитывает около 2 тысяч экспонатов, среди которых представители не только местной фауны, но и различных стран и континентов. В том числе животные, занесенные в Красную книгу России. При этом особая ценность музея: экспонаты, сохранившиеся с 20-30 годов прошлого столетия.Музей “Мотомир Шеянова”Этот необычный музей располагается в пригородном поселке Петра Дубрава и создан из коллекции энтузиаста Вячеслава Шеянова, который посвятил мотоциклетной технике 20 лет жизни. В музее представлены тщательно отреставрированные мотоциклы более чем из 14 стран мира, в том числе раритетные “Харлеи” и “Индианы”.Краеведческий музей им. АлабинаОбластной краеведческий музей основали в 1886 году. Сейчас его фонд насчитывает свыше 230 тысяч предметов, в том числе археологические, историко-бытовые, этнографические экспонаты, естественнонаучные коллекции, редкие книги, коллекцию нумизматики и оружия России, стран Востока и Запада.Музей-усадьба А.Н. ТолстогоМузей Алексея Толстого — это единственная сохранившаяся в Самаре деревянная городская усадьба второй половины XIX века. Основная экспозиция располагается в шести залах, в которых максимально точно воссоздана обстановка того времени, а ее основу составляют архивные документы писателя. При этом центральное место музея — квартира Толстого, где он жил в 1899-1901 годах.Музей лягушкиМузей лягушки в Самаре — один из немногих в России, посвященный этому земноводному. Основу экспозиции составляют фигурки лягушек, сделанные из разных материалов: стекла, металла, резины и многих других. При этом здесь также есть мастерская, в которой можно научиться делать разнообразные игрушки и аксессуары вместе с опытными мастерами.Музей Эльдара РязановаВ 2018 году в Самаре открылся музей в честь Эльдара Рязанова, который находится в квартире, где родился выдающийся режиссер. Здесь он также жил во время эвакуации в годы войны. В экспозиции музея представлены мебель и личные вещи Эльдара Рязанова, предметы, которые знакомят гостей с творчеством кинематографиста, а также фотоархив и документы военного времени.Поволжский музей железнодорожной техникиВ музее воссоздана обстановка вокзалов середины конца XIX века, где представлены предметы быта железнодорожников, фотографии и документы, рассказывающие об истории железной дороги, уникальная карта железнодорожных путей 1896 года и многое другое. В качестве основных экспонатов выступают настоящие паровозы, тепловозы, электровозы, грузовые и пассажирские вагоны.Музей авиации и космонавтикиВ экспозиции музея представлены тысячи архивных фотографий и документов, а также более сотни оригинальных моделей авиационной и ракетно-космической техники. Самые знаковые части музейной коллекции были созданы в Самаре:Кроме того здесь можно увидеть авиационное вооружение, скафандры и образцы питания космонавтов, их личные вещи и автографы.Областной художественный музейМузей был создан художником Константином Головкиным и находится в здании, построенном в начале ХХ века, которое является памятником архитектуры федерального значения. Сейчас в музее представлена богатая коллекция полотен самарских художников рубежа XIX—XX веков, собрание русского искусства XVIII—XIX веков, а также множество работ отечественных авангардистов.Мукомольная мельница Стройкова и ЯкимоваМельница Стройкова и Якимова располагается в самом центре Самары и представляет собой архитектурный ансамбль начала ХХ века, выполненный в русском стиле. Главные фасады здания красиво украшены в традиционном стиле: наличниками, лепным декором и небольшими башенками. Сейчас мельница признана объектом культурного наследия регионального значения.Выставочный музейный центр “Самара космическая”Еще один музей Самары, посвященный космонавтике, открылся в 2007 году. Рядом со входом в музей можно увидеть настоящую ракету-носитель “Союз”, которая выпускалась в Самаре с 1958 года. Внутри центра среди экспонатов есть модели ракет, настоящие артефакты ракетно-космической техники, например, двигатель НК-33 для первой ступени лунного космического корабля.Парки и садыВ Самаре много обзорных площадок, парков и садов, в которых можно отдохнуть, полюбоваться видами, сфотографироваться у монументов и памятников, а также провести время с детьми на детских площадках.Парк культуры и отдыха имени ГагаринаПарк расположен в центре города, а его общая площадь составляет почти 35 га. Сейчас это одно из самых популярных туристических мест Самары, где проводят культурные и массовые мероприятия. Здесь можно прокатиться на аттракционах, посмотреть на город с высоты птичьего полета на колесе обозрения, прогуляться по красивым аллеям или вдоль озера с лебедями.Парк культуры и отдыха имени ГорькогоЭто самый большой парк в Самаре, а еще государственный памятник природы местного значения, — на его территории растут столетние дубы, редкие виды растений, более 7 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников. Также в парке располагаются различные кафе, аттракционы, школа верховой езды, а зимой тут есть горнолыжные и сноубордистские трассы.Парк “Воронежские озера”Парк “Воронежские озера” — еще один памятник природы города. Располагается он в промышленном районе Самары. “Воронежские озера” представляют собой комплекс из трех озер, которые окружены зеленой зоной с многолетними дубами и множеством других деревьев. Для детей в парке оборудованы детские площадки с батутами и горками, есть скейт-парк, а неподалеку — Храм Троицы Живоначальной.Струковский садСтруковский сад находится на берегу Волги неподалеку от драматического театра. Здесь почти нет аттракционов, поэтому он идеально подходит для тихих прогулок по широким, прямым аллеям. Для любителей активного отдыха в саду есть велосипедные дорожки, также он оборудован фонтанами, беседками и скамейками для комфортного отдыха.ЭкскурсииОсновное разнообразие экскурсий по Самаре приходится на летний сезон, но посмотреть красоты города можно и в любое другое время. Классический тур включает все самые популярные туристические места: площадь Куйбышева, Ленинградскую улицу, набережную реки Волги, музей Эльдара Рязанова и т.д. Экскурсии проводят как индивидуально, так и в группах, а цены на них начинаются от 2,5-3 тысяч рублей.Летом можно заказать речную прогулку по Волге или поехать за город, чтобы познакомиться с природой области. Например, посетить Самарскую Луку — излучину Волги у Жигулевских гор, отправиться в гастрономическое путешествие на эко-ферму или посмотреть готический замок Гарибальди.Маршрут на 1-2 дняЕсли время путешествия ограничено, то прежде всего в прогулку стоит включить просмотр основных достопримечательностей города. Исторический центр Самары — Самарский и Ленинский районы. Здесь расположились самые интересные туристические улицы: Фрунзе, Куйбышева, Венцека, Красноармейская, Вилоновская и другие. Также маршрут можно построить таким образом: Вокзал – ул. Л.Толстого – ул. Фрунзе – пл. Чапаева – Волжский проспект – Орловская набережная. За время прогулки можно не только посмотреть на красоты города, но и посетить знаменитые музеи. Например, Жигулевскую пивоварню.Куда сходить с ребенкомВ Самаре много развлекательных мест для детей. Это не только парки аттракционов или детские театры, но и познавательные музеи. Например, “Галилео” — интерактивный музей, где детям и взрослым в простой форме и на практике объясняют законы физики, химии и биологии. Здесь проводят обучающие мастер-классы, где дети учатся лепить из полимерной глины или делать макеты вулканов. Помимо этого, можно отвести ребенка океанариум, конный клуб “Волшебный единорог”, в городской зоопарк или в цирк.В парке Гагарина работает детский городок “Три медведя” с аттракционами на любой вкус: от известных еще с советских времен до современных в формате 5D. По территории протекает искусственно вырытый канал, здесь организован прокат водных велосипедов, лодок и электро-лодок, сконструированных специально для детей. Проводятся катания на лошадях и пони. Зимой работает каток.Любители растений всех возрастов получат удовольствие от посещения ботанического сада Самарского университета. Посетители могут увидеть не только как растут, цветут, но и как дают плоды такие культуры как кофейное дерево, авокадо, гуава, финиковые пальмы и др. Гулять по саду можно бесплатно.Куда сходить с девушкойСамарская набережная — одно из самых красивых мест в городе и хорошо подходит для романтической прогулки, особенно в вечернее время. Отсюда можно полюбоваться закатом, хотя более живописные виды открываются с “Вертолетки”. В качестве культурного отдыха стоит выбрать Театр оперы и балета или драматический театр, в репертуаре которых часто встречаются романтические постановки. Другие места, которые можно посетить с девушкой: Музей шоколада (нужна предварительная запись), Струковский сад, Галерея современного искусства “Виктория”, культурно-выставочный центр “Радуга и арт-пространство “Красный конь”.Где вкусно поестьСамарцы любят рыбалку, поэтому прежде всего гостям города стоит попробовать блюда из рыбы и раков. Например, в “Red Rak”, где их готовят не только по традиционному рецепту, но в оригинальных сочетаниях — с медом, яблоками, кокосовым молоком. Также среди туристов и жителей Самары популярностью пользуются грузинский ресторан “Пури”, столовая “Вилка-ложка”, пивная “На дне”, кофейня “Толстой” и кафе “Кэрри”.Где остановитьсяВ Самаре много отелей и гостиниц, в основном трехзвездочные, но есть и варианты двух, четырех и пяти звезд. Лучше всего останавливаться в Самарском и Ленинском районах, где основные достопримечательности находятся в пешей доступности. Цены на номера в центре довольно высокие, особенно летом, поэтому можно забронировать номера в хостеле, снять квартиру или апартаменты.Тем, кто хочет быть поближе к природе, подойдут базы отдыха и загородные туристические комплексы, некоторые из которых располагаются прямо на берегу Волги или рядом с ней.Советы туристамПеред поездкой в Самару или во время планирования отдыха следует учитывать несколько моментов:

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Алёна Пава

самара, россия, куйбышев, туризм, новости - туризм