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Глава РФПИ согласился со словами Уиткоффа о Путине и Трампе - РИА Новости, 19.03.2025
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08:18 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/putin-2005878403.html
Глава РФПИ согласился со словами Уиткоффа о Путине и Трампе
Глава РФПИ согласился со словами Уиткоффа о Путине и Трампе - РИА Новости, 19.03.2025
Глава РФПИ согласился со словами Уиткоффа о Путине и Трампе
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился со словами спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:18:00+03:00
2025-03-19T08:18:00+03:00
в мире
россия
сша
ближний восток
стив уиткофф
кирилл дмитриев
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился со словами спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп объединились ради блага человечества. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Уиткофф, комментируя разговор глав двух стран, заявил, что Путин и Трамп объединились ради блага человечества. "Правда", - написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя пост пользователя, который процитировал слова Уиткоффа. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и Уиткофф.
https://ria.ru/20250319/ssha-2005868172.html
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в мире, россия, сша, ближний восток, стив уиткофф, кирилл дмитриев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Россия, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Глава РФПИ согласился со словами Уиткоффа о Путине и Трампе

Глава РФПИ Дмитриев согласился со словами Уиткоффа о Путине и Трампе

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился со словами спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп объединились ради блага человечества.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Уиткофф, комментируя разговор глав двух стран, заявил, что Путин и Трамп объединились ради блага человечества.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа
05:19
"Правда", - написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя пост пользователя, который процитировал слова Уиткоффа.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Трамп заявил о намерении нормализовать отношения с Россией
02:27
 
В миреРоссияСШАБлижний ВостокСтив УиткоффКирилл ДмитриевВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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