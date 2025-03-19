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В Раде сделали неожиданное предупреждение после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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01:16 19.03.2025 (обновлено: 07:28 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/provokatsii-2005852304.html
В Раде сделали неожиданное предупреждение после разговора Путина и Трампа
В Раде сделали неожиданное предупреждение после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
В Раде сделали неожиданное предупреждение после разговора Путина и Трампа
Украина может попытаться сорвать налаживающийся диалог между Россией и США из за того, что Киев исключили из списка участников переговоров, написал в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:16:00+03:00
2025-03-19T07:28:00+03:00
в мире
сша
украина
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владимир путин
дональд трамп
александр дубинский
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украина может попытаться сорвать налаживающийся диалог между Россией и США из за того, что Киев исключили из списка участников переговоров, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Переговоры идут напрямую между Вашингтоном и Москвой, что исключает Киев из числа главных участников и угрожает интересам окружения Зеленского. В таких условиях высока вероятность провокаций, направленных на срыв диалога США и России", — говорится в публикации.Депутат напомнил, что подобные провокации в отношении контактов Путина и Трампа уже происходили, когда встреча двух президентов на G20 была отменена после инцидента в Керченском проливе. Что-то подобное может случиться и в этот раз, считает он.Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, александр дубинский, большая двадцатка, верховная рада украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Большая двадцатка, Верховная Рада Украины, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Раде сделали неожиданное предупреждение после разговора Путина и Трампа

Дубинский: Украина может попытаться сорвать диалог Москвы и Вашингтона

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украина может попытаться сорвать налаживающийся диалог между Россией и США из за того, что Киев исключили из списка участников переговоров, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Переговоры идут напрямую между Вашингтоном и Москвой, что исключает Киев из числа главных участников и угрожает интересам окружения Зеленского. В таких условиях высока вероятность провокаций, направленных на срыв диалога США и России", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
Вчера, 22:15
Депутат напомнил, что подобные провокации в отношении контактов Путина и Трампа уже происходили, когда встреча двух президентов на G20 была отменена после инцидента в Керченском проливе. Что-то подобное может случиться и в этот раз, считает он.

В 2018 году Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, который проходил в конце ноября-начале декабря, из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу России и были задержаны.

Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампАлександр ДубинскийБольшая двадцаткаВерховная Рада УкраиныТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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