https://ria.ru/20250319/provokatsii-2005852304.html

В Раде сделали неожиданное предупреждение после разговора Путина и Трампа

В Раде сделали неожиданное предупреждение после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

В Раде сделали неожиданное предупреждение после разговора Путина и Трампа

Украина может попытаться сорвать налаживающийся диалог между Россией и США из за того, что Киев исключили из списка участников переговоров, написал в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T01:16:00+03:00

2025-03-19T01:16:00+03:00

2025-03-19T07:28:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украина может попытаться сорвать налаживающийся диалог между Россией и США из за того, что Киев исключили из списка участников переговоров, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Переговоры идут напрямую между Вашингтоном и Москвой, что исключает Киев из числа главных участников и угрожает интересам окружения Зеленского. В таких условиях высока вероятность провокаций, направленных на срыв диалога США и России", — говорится в публикации.Депутат напомнил, что подобные провокации в отношении контактов Путина и Трампа уже происходили, когда встреча двух президентов на G20 была отменена после инцидента в Керченском проливе. Что-то подобное может случиться и в этот раз, считает он.Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250318/tramp-2005846406.html

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