https://ria.ru/20250319/protest-2006050350.html

Сторонники мэра Стамбула выходят на акцию протеста, несмотря на запрет

Сторонники мэра Стамбула выходят на акцию протеста, несмотря на запрет - РИА Новости, 19.03.2025

Сторонники мэра Стамбула выходят на акцию протеста, несмотря на запрет

Сторонники задержанного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу собрались на акцию протеста в районе Сарачхане, несмотря на запрет митингов и демонстраций. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:10:00+03:00

2025-03-19T19:10:00+03:00

2025-03-19T19:49:00+03:00

в мире

стамбул

турция

реджеп тайип эрдоган

озгюр озель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006051477_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_9c131972ded3c840c380be57db4798c8.jpg

АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Сторонники задержанного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу собрались на акцию протеста в районе Сарачхане, несмотря на запрет митингов и демонстраций. Начало мероприятия запланировано на 20:30 мск. Сторонники Имамоглу скандируют: "Правительство в отставку!" Пока стычек с полицейскими не наблюдается.Утром губернаторство Стамбула заявило, что с 19 по 23 марта в городе запрещены любые собрания, демонстрации и митинги.В центре Стамбула, в частности перед зданием Главного управления полиции, усилили меры безопасности, наблюдаются перебои в работе социальных сетей.Дело мэра СтамбулаИмамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.Накануне Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

https://ria.ru/20250319/imamoglu-2005935119.html

https://ria.ru/20250319/mer-2006002404.html

https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005877865.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу на акции протеста Сторонники задержанного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу собираются на акцию протеста в районе Сарачхане, передает корреспондент РИА Новости. При этом губернаторство города ранее запретило проведение каких-либо акций до 23 марта. 2025-03-19T19:10 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель