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Сенатор предложил создать в каждом субъекте приюты для животных - РИА Новости, 19.03.2025
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06:10 19.03.2025 (обновлено: 06:12 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/priyuty-2005871927.html
Сенатор предложил создать в каждом субъекте приюты для животных
Сенатор предложил создать в каждом субъекте приюты для животных - РИА Новости, 19.03.2025
Сенатор предложил создать в каждом субъекте приюты для животных
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Минприроды РФ Александру Козлову с просьбой рассмотреть возможность создания в каждом субъекте России государственных РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:10:00+03:00
2025-03-19T06:12:00+03:00
общество
россия
айрат гибатдинов
александр козлов (глава минприроды)
андрей клишас
госдума рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Минприроды РФ Александру Козлову с просьбой рассмотреть возможность создания в каждом субъекте России государственных приютов для бездомных животных, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Правом на создание приютов для животных наделены органы государственной власти субъектов РФ, которые вправе наделять данными полномочиями органы местного самоуправления. В связи с этим, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственных пунктов временного содержания и приютов для бездомных животных на территории каждого субъекта Российской Федерации", - написал сенатор в обращении. Парламентарий также попросил Козлова сообщить позицию Минприроды касательно внесения изменений в законодательство, регулирующее правоотношения в данной сфере на территориях с военным положением или средним уровнем реагирования — для дозволения органам власти субъектов "контролировать численность бездомных животных в условиях отсутствия инфраструктуры для их временного или постоянного содержания". В беседе с РИА Новости сенатор пояснил, что популяцию бродячих животных необходимо строго отслеживать. По его словам, важно, чтобы "это оставалось естественным и, прежде всего, гуманным процессом". "Зачастую средства, направленные на отлов и стерилизацию, предоставляются частным приютам, которые включены в перечень социально ориентированных НКО — таким образом власти напрямую направляют средства учреждениям, где содержат бездомных кошек и собак. Добросовестность руководителей таких организаций отследить сложно, из-за чего метод борьбы с популяцией безнадзорных животных "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" теряет свою эффективность", - подчеркнул политик. Гибатдинов также добавил, что в государственных приютах животные могли бы получать все необходимые ветеринарные услуги и находиться под надзором. "Несмотря на то, что это потребует определенных затрат, в перспективе пяти лет популяция бездомных животных значительно снизится, что в свою очередь обеспечит безопасность людей", - констатировал политик. Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в ГД законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом предлагалось наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Проектом предполагалось, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что возглавляемый им комитет, аграрный комитет и комитет по региональной политике предоставили отрицательные заключения на данную инициативу из-за ее несоответствия постановлению Конституционного суда. Госдума, в свою очередь, на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения.
https://ria.ru/20250313/zhivotnye-2004733521.html
https://ria.ru/20250319/gosduma-2005851078.html
https://ria.ru/20250318/gosduma-2005706971.html
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общество, россия, айрат гибатдинов, александр козлов (глава минприроды), андрей клишас, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), совет федерации рф
Общество, Россия, Айрат Гибатдинов, Александр Козлов (глава Минприроды), Андрей Клишас, Госдума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Совет Федерации РФ
Сенатор предложил создать в каждом субъекте приюты для животных

Сенатор Гибатдинов предложил создать в каждом субъекте госприюты для животных

© РИА Новости / Павел КомаровПриют для бездомных животных под Новосибирском
Приют для бездомных животных под Новосибирском - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Павел Комаров
Приют для бездомных животных под Новосибирском . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Минприроды РФ Александру Козлову с просьбой рассмотреть возможность создания в каждом субъекте России государственных приютов для бездомных животных, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Правом на создание приютов для животных наделены органы государственной власти субъектов РФ, которые вправе наделять данными полномочиями органы местного самоуправления. В связи с этим, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственных пунктов временного содержания и приютов для бездомных животных на территории каждого субъекта Российской Федерации", - написал сенатор в обращении.
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Парламентарий также попросил Козлова сообщить позицию Минприроды касательно внесения изменений в законодательство, регулирующее правоотношения в данной сфере на территориях с военным положением или средним уровнем реагирования — для дозволения органам власти субъектов "контролировать численность бездомных животных в условиях отсутствия инфраструктуры для их временного или постоянного содержания".
В беседе с РИА Новости сенатор пояснил, что популяцию бродячих животных необходимо строго отслеживать. По его словам, важно, чтобы "это оставалось естественным и, прежде всего, гуманным процессом".
"Зачастую средства, направленные на отлов и стерилизацию, предоставляются частным приютам, которые включены в перечень социально ориентированных НКО — таким образом власти напрямую направляют средства учреждениям, где содержат бездомных кошек и собак. Добросовестность руководителей таких организаций отследить сложно, из-за чего метод борьбы с популяцией безнадзорных животных "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" теряет свою эффективность", - подчеркнул политик.
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Гибатдинов также добавил, что в государственных приютах животные могли бы получать все необходимые ветеринарные услуги и находиться под надзором.
"Несмотря на то, что это потребует определенных затрат, в перспективе пяти лет популяция бездомных животных значительно снизится, что в свою очередь обеспечит безопасность людей", - констатировал политик.
Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в ГД законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом предлагалось наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Проектом предполагалось, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что возглавляемый им комитет, аграрный комитет и комитет по региональной политике предоставили отрицательные заключения на данную инициативу из-за ее несоответствия постановлению Конституционного суда.
Госдума, в свою очередь, на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения.
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Вчера, 14:10
 
ОбществоРоссияАйрат ГибатдиновАлександр Козлов (глава Минприроды)Андрей КлишасГосдума РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Совет Федерации РФ
 
 
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