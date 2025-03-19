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Воробьев поздравил команду по следж-хоккею с победой на всероссийском кубке - РИА Новости, 19.03.2025
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Новости Подмосковья
 
11:13 19.03.2025 (обновлено: 11:20 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/pozdravlenie-2005913003.html
Воробьев поздравил команду по следж-хоккею с победой на всероссийском кубке
Воробьев поздравил команду по следж-хоккею с победой на всероссийском кубке - РИА Новости, 19.03.2025
Воробьев поздравил команду по следж-хоккею с победой на всероссийском кубке
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду по следж-хоккею "Гвардия" с победой на Всероссийском "Кубке защитников Отечества" по зимним... РИА Новости, 19.03.2025
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2025-03-19T11:20:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду по следж-хоккею "Гвардия" с победой на Всероссийском "Кубке защитников Отечества" по зимним видам спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Подмосковная сборная завоевала "золото" на первом Всероссийском "Кубке защитников Отечества" по зимним видам спорта, который был организован в соответствии с задачами госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". В Ханты-Мансийске соревновались более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России. Соревнования проходили по пяти дисциплинам, участвовало более 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов. В турнире по следж-хоккею подмосковная команда заняла первое место, одержав победы во всех матчах. "Я хочу поздравить команду. Это дружный коллектив, который сложился не так давно, но точно на долгие годы. Это те, кто достойно защищал нашу Родину и до сих пор доказывает, что можно и нужно побеждать. Очень прочные, цельные и добрые люди. Сегодня вы достойно представляете нашу страну на спортивной арене. В вашем лице всем ребятам низкий поклон, так держать", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что запрос у тех, кто возвращается из зоны СВО, большой - социализация, самореализация. "Нам важно оказать эту помощь каждому. Президент говорит, что должны быть стандарты, которые позволяют человеку реализовать себя в разных амплуа. Это может быть спорт, преподавательская деятельность, может работа и служба на государственном, муниципальном, региональном или федеральном уровнях. Мне кажется, это очень важная, большая задача, которой мы занимаемся", - подчеркнул глава региона. Успешно преодолев групповой этап, команда Московской области уверенно обыграла соперников в "финале трех". Со счетом 2:0 по буллитам "Гвардия" одержала победу над командой Санкт-Петербурга. Две победные шайбы забили капитан команды Владимир Рекечинский и Николай Подлужный. Во второй игре – со счетом 1:0 одолела сборную Самарской области. Победную шайбу забросил Николай Подлужный. Боец рассказал, что спорт вернул его к жизни после тяжелейшего ранения на фронте.
https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005541197.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия
Воробьев поздравил команду по следж-хоккею с победой на всероссийском кубке

Губернатор Воробьев поздравил команду по следж-хоккею с победой на кубке

© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду по следж-хоккею с победой на кубке
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду по следж-хоккею с победой на кубке - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду по следж-хоккею с победой на кубке
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду по следж-хоккею "Гвардия" с победой на Всероссийском "Кубке защитников Отечества" по зимним видам спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подмосковная сборная завоевала "золото" на первом Всероссийском "Кубке защитников Отечества" по зимним видам спорта, который был организован в соответствии с задачами госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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17 марта, 17:16
В Ханты-Мансийске соревновались более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России. Соревнования проходили по пяти дисциплинам, участвовало более 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов. В турнире по следж-хоккею подмосковная команда заняла первое место, одержав победы во всех матчах.
"Я хочу поздравить команду. Это дружный коллектив, который сложился не так давно, но точно на долгие годы. Это те, кто достойно защищал нашу Родину и до сих пор доказывает, что можно и нужно побеждать. Очень прочные, цельные и добрые люди. Сегодня вы достойно представляете нашу страну на спортивной арене. В вашем лице всем ребятам низкий поклон, так держать", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что запрос у тех, кто возвращается из зоны СВО, большой - социализация, самореализация.
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"Нам важно оказать эту помощь каждому. Президент говорит, что должны быть стандарты, которые позволяют человеку реализовать себя в разных амплуа. Это может быть спорт, преподавательская деятельность, может работа и служба на государственном, муниципальном, региональном или федеральном уровнях. Мне кажется, это очень важная, большая задача, которой мы занимаемся", - подчеркнул глава региона.
Успешно преодолев групповой этап, команда Московской области уверенно обыграла соперников в "финале трех". Со счетом 2:0 по буллитам "Гвардия" одержала победу над командой Санкт-Петербурга. Две победные шайбы забили капитан команды Владимир Рекечинский и Николай Подлужный. Во второй игре – со счетом 1:0 одолела сборную Самарской области. Победную шайбу забросил Николай Подлужный. Боец рассказал, что спорт вернул его к жизни после тяжелейшего ранения на фронте.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссия
 
 
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