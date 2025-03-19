https://ria.ru/20250319/posobiya-1892305950.html
Пособия при рождении ребенка: виды, сумма, как оформить в 2025 году
Пособие при рождении ребенка 2023: единовременные выплаты, документы, размер
Пособия при рождении ребенка: виды, сумма, как оформить в 2025 году
Пособие при рождении ребенка - вид социальной поддержки граждан, имеющих детей. Какие выплаты положены семьям на рождение первого, второго и последующего... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:48:00+03:00
2025-03-19T17:48:00+03:00
2025-03-19T17:51:00+03:00
общество
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социальные выплаты
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пособие при рождении ребенка - вид социальной поддержки граждан, имеющих детей. Какие выплаты положены семьям на рождение первого, второго и последующего ребенка, размер единовременного пособия в 2025 году, на какую сумму может рассчитывать мама малыша, если ее супруг проходит срочную службу в армии, и какие документы необходимы для назначения преференций - в материале РИА Новости. Пособия при рождении ребенкаВ России существуют различные меры социальной поддержки семей с детьми. Женщины, начиная с момента беременности и до исполнению ребенку 23 лет, могут рассчитывать на те или иные денежные выплаты, в зависимости от того, к какой категории населения они относятся и каким критериям соответствуют.“Помните, что единовременное пособие при рождении ребенка выплачивает СФР. Работодателю не нужно инициировать процедуру его назначения и выплаты. Фонд должен запустить ее сам на основании сведений о рождении ребенка, полученных из единого реестра ЗАГС”, - говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при правительстве РФ.С 1 января 2023 года было введено единое пособие на детей, которое объединило некоторые существовавшие ранее выплаты. Главным критерием для его получения является малообеспеченность семьи: ее среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. В единое пособие вошли:Но новое пособие не отменяет:По словам юриста Данила Стренина, размер единого пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на ребенка. Для расчета необходимо сложить совокупный доход всех членов семьи за год, разделить на 12 месяцев и получившуюся сумму разделить на количество членов семьи.- Правило нулевого дохода подразумевает, что трудоспособные члены должны работать и иметь любую форму легального дохода или уважительные причины его отсутствия. К уважительным причинам может относиться уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, обучение на очной форме, прохождение срочной службы в армии и т.д. Подать заявление на выплату пособия можно с помощью портала госуслуг или посещения МФЦ, - объясняет эксперт.Единовременная компенсационная выплатаЭта региональная преференция не зависит от доходов семьи и предназначена для приобретения детских товаров и продуктов питания. Обратиться за ней можно в течение полутора лет со дня рождения (усыновления в возрасте до шести месяцев) малыша. Размер зависит от региона. Например, в Москве она составляет:В Санкт-Петербурге:Единовременное пособие при рождении ребенкаВыплата назначается одному из родителей (усыновителей), независимо от размера доходов и того, работает он или нет. Получить ее могут:Заявления подавать не нужно, СФР сам получает сведения из единого реестра ЗАГС (п. 26, 28 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).- В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 11 Закона № 81-ФЗ). Назначение и выплата единовременного пособия осуществляются страховщиком (ст. 13 Закона № 255-ФЗ). С 1 февраля 2025 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 26 941,71 руб., - говорит Ильдар Макешов, юрист Европейской юридической службы.“Сумма пособия при рождении ребенка увеличивается на районный коэффициент, если организация расположена в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. По разъяснению ФСС РФ, этот коэффициент применяется по месту, где работники фактически исполняют трудовую функцию, независимо от местонахождения работодателя. При этом в трудовом договоре обязательно указываются сведения о месте работы застрахованного сотрудника”, - говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при правительстве РФ.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора летПоложено тем же категориям граждан, что и единовременное пособие. Выплачивается трудоустроенным матери, отцу или любому родственнику, который берет отпуск по уходу за ребенком. Составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не более 33 281 руб. (Постановления Правительства РФ от 16.11.2021 № 1951, от 26.11.2020 № 1935). Неработающие лица также могут получить выплату в минимальном размере, рассчитанном исходя из МРОТ (Постановление Правительства РФ от 30.01.2023 № 119), но только на детей, рожденных до 2023 года, так как далее начинает действовать единое пособие, в котором оцениваются критерии нуждаемости семей.“На сегодняшний день право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется и при досрочном выходе на работу”, - отмечает Оксана Васильева.Материнский капиталПраво на материнский капитал имеют семьи, в которых с 2007 года до 31 декабря 2030 года родился ребенок. С 2024 года выплата положена только на детей, которые имеют российское гражданство с рождения. У родителя российское гражданство должно быть на момент появления ребёнка в семье. Выплату могут получить и мужчины, если они единственные усыновители или мать ребенка умерла либо лишена родительских прав. Электронный сертификат появляется в личном кабинете на сайте "Госуслуги" автоматически после того, как ЗАГС регистрирует факт рождения малыша. Бумажный вариант можно получить в территориальном органе СФР, написав заявление.Размер материнского капитала в 2025 году составляет:Если сертификат на первого ребенка уже был получен, то за второго начислят 221 895,1 руб.Деньги можно потратить на:Выплаты отдельным категориям семейПомимо вышеперечисленных, существуют и другие меры поддержки для некоторых категорий граждан с детьми. Например, если отца ребенка призвали на срочную службу в армию, матери ребенка положена ежемесячная выплата в размере 18 285 руб. Беременные женщины, мужья которых служат по призыву, получают также единовременную материальную помощь 42 665 руб.Особая мера поддержки существует и для многодетных семей, в которых третий и последующие дети родились после начала 2019 года. Они могут оформить единовременную выплату 450 тыс. руб. для погашения ипотеки, для жителей Дальнего Востока региона сумма увеличена до 1 млн. руб.Региональные выплатыВласти некоторых российских регионов назначают дополнительные выплаты семьям с детьми. Например, в Москве семьи до 36 лет, относящиеся к малообеспеченным, имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка, размер которого зависит от того, какой по счету ребенок родился, и составляет 5, 7 или 10 прожиточных минимумов. Региональные власти также могут назначать дополнительные преференции на рождение третьего и последующих детей.Размеры выплатВыплата в минимальном и фиксированном размере увеличивается на районный коэффициентКак получить выплатыБеззаявительный порядок действует для единовременного пособия при рождении ребенка (работающим родителям) и материнского капитала. После регистрации рождения малыша выплата приходит автоматически. В остальных случаях следует обращаться в соответствующие органы.Куда обращатьсяПособия по беременности и родам, выплаты на ребенка до 1,5 лет оформляются через работодателя, жены военнослужащих-срочников должны подать документы в МФЦ или территориальный орган СФР. Для того, чтобы получить единое пособие, необходимо заполнить заявление на сайте "Госуслуги".Необходимые документыСписок документов различается в зависимости от того, на какую материальную помощь претендует гражданин. Чаще всего необходимы:ЗаявлениеБланк или образец заявления можно взять в органе, предоставляющем выплату. Если преференция оформляется через работодателя, документ можно написать в произвольной форме (обязательно должны присутствовать данные работодателя, заявителя и даты.СрокиПособие назначается в течение 10 дней после поступления всех необходимых документов.Индексация детских пособийДетские пособия ежегодно индексируются. Например, материнский капитал по сравнению с 2024 годом на первого ребенка увеличился более чем на 59 000 руб., на второго и последующих - более чем на 79 000 руб. Единовременное пособие при рождении ребенка также было проиндексировано с 24 604,3 до 26 941,71 руб."Пособия подлежат перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в субъекте РФ. Выплата после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке", - отмечает Ильдар Макешов,.Советы экспертовВиды пособий, условия их получения и пакет документов, необходимый для оформления преференции, эксперты советуют уточнять на сайтах региональных администраций. Например, для москвичей - это официальный сайт мэра Москвы, для жителей Санкт-Петербурга - официальный сайт администрации города.
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общество, россия, социальные выплаты, семья, дети, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Социальные выплаты, Семья, Дети, Социальный навигатор, Детские вопросы
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пособие при рождении ребенка - вид социальной поддержки граждан, имеющих детей. Какие выплаты положены семьям на рождение первого, второго и последующего ребенка, размер единовременного пособия в 2025 году, на какую сумму может рассчитывать мама малыша, если ее супруг проходит срочную службу в армии, и какие документы необходимы для назначения преференций - в материале РИА Новости.
Пособия при рождении ребенка
В России существуют различные меры социальной поддержки семей с детьми. Женщины, начиная с момента беременности и до исполнению ребенку 23 лет, могут рассчитывать на те или иные денежные выплаты, в зависимости от того, к какой категории населения они относятся и каким критериям соответствуют.
“Помните, что единовременное пособие при рождении ребенка выплачивает СФР. Работодателю не нужно инициировать процедуру его назначения и выплаты. Фонд должен запустить ее сам на основании сведений о рождении ребенка, полученных из единого реестра ЗАГС”, - говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
С 1 января 2023 года было введено единое
пособие на детей, которое объединило некоторые существовавшие ранее выплаты. Главным критерием для его получения является малообеспеченность семьи: ее среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. В единое пособие вошли:
- ежемесячное пособие беременной женщине, вставшей на учет на ранних сроках беременности;
- пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;
- ежемесячную выплату на первого, третьего или последующих детей до трех лет;
- ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет;
- ежемесячную выплату на детей от восьми до 17 лет (либо до 23 лет на неработающего студента-очника).
Но новое пособие не отменяет:
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей;
- выплаты из маткапитала на детей до трех лет.
По словам юриста Данила Стренина, размер единого пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на ребенка. Для расчета необходимо сложить совокупный доход всех членов семьи за год, разделить на 12 месяцев и получившуюся сумму разделить на количество членов семьи.
- Правило нулевого дохода подразумевает, что трудоспособные члены должны работать и иметь любую форму легального дохода или уважительные причины его отсутствия. К уважительным причинам может относиться уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, обучение на очной форме, прохождение срочной службы в армии и т.д. Подать заявление на выплату пособия можно с помощью портала госуслуг или посещения МФЦ, - объясняет эксперт.
Единовременная компенсационная выплата
Эта региональная преференция не зависит от доходов семьи и предназначена для приобретения детских товаров и продуктов питания. Обратиться за ней можно в течение полутора лет со дня рождения (усыновления в возрасте до шести месяцев) малыша. Размер зависит от региона. Например, в Москве
она составляет:
- 7 695 руб. — на первого ребенка;
- 20 281 руб. — на второго и последующих детей;
- 69 925 руб. — при рождении одновременно трех и более детей.
- 42 972 руб. — на первого ребёнка;
- 57 299 руб. — на второго ребенка;
- 71 620 руб. — на третьего и последующих детей.
Единовременное пособие при рождении ребенка
Выплата назначается одному из родителей (усыновителей), независимо от размера доходов и того, работает он или нет. Получить ее могут:
- граждане РФ;
- иностранные граждане с удостоверением беженца;
- постоянно или временно проживающие в РФ иностранцы;
- граждане ЕАЭС.
Заявления подавать не нужно, СФР сам получает сведения из единого реестра ЗАГС (п. 26, 28 Правил, утв. постановлением
Правительства от 23.11.2021 № 2010).
- В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 11 Закона
№ 81-ФЗ). Назначение и выплата единовременного пособия осуществляются страховщиком (ст. 13 Закона
№ 255-ФЗ). С 1 февраля 2025 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 26 941,71 руб., - говорит Ильдар Макешов, юрист Европейской юридической службы.
“Сумма пособия при рождении ребенка увеличивается на районный коэффициент, если организация расположена в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. По разъяснению ФСС РФ, этот коэффициент применяется по месту, где работники фактически исполняют трудовую функцию, независимо от местонахождения работодателя. При этом в трудовом договоре обязательно указываются сведения о месте работы застрахованного сотрудника”, - говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет
Положено тем же категориям граждан, что и единовременное пособие. Выплачивается трудоустроенным матери, отцу или любому родственнику, который берет отпуск по уходу за ребенком. Составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не более 33 281 руб. (Постановления Правительства РФ от 16.11.2021 № 1951
, от 26.11.2020 № 1935
). Неработающие лица также могут получить выплату в минимальном размере, рассчитанном исходя из МРОТ (Постановление Правительства РФ от 30.01.2023 № 119
), но только на детей, рожденных до 2023 года, так как далее начинает действовать единое пособие, в котором оцениваются критерии нуждаемости семей.
“На сегодняшний день право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется и при досрочном выходе на работу”, - отмечает Оксана Васильева.
Право на материнский капитал имеют семьи, в которых с 2007 года до 31 декабря 2030 года родился ребенок. С 2024 года выплата положена только на детей, которые имеют российское гражданство с рождения. У родителя российское гражданство должно быть на момент появления ребёнка в семье. Выплату могут получить и мужчины, если они единственные усыновители или мать ребенка умерла либо лишена родительских прав. Электронный сертификат появляется в личном кабинете на сайте "Госуслуги"
автоматически после того, как ЗАГС регистрирует факт рождения малыша. Бумажный вариант можно получить в территориальном органе СФР, написав заявление.
Размер материнского капитала в 2025 году составляет:
- на первого ребенка 690 266,95 руб.;
- на второго и последующих 912 162,09 руб.
Если сертификат на первого ребенка уже был получен, то за второго начислят 221 895,1 руб.
Деньги можно потратить на:
- покупку жилья и выплату ипотеки;
- строительство и ремонт дома;
- покупку участка;
- получение образования детьми;
- товары и услуги для детей-инвалидов;
- накопительную пенсию матери;
- ежемесячные выплаты на детей до трех лет.
Выплаты отдельным категориям семей
Помимо вышеперечисленных, существуют и другие меры поддержки для некоторых категорий граждан с детьми. Например, если отца ребенка призвали на срочную службу в армию, матери ребенка положена ежемесячная выплата в размере 18 285 руб. Беременные женщины, мужья которых служат по призыву, получают также единовременную материальную помощь
42 665 руб.
Особая мера поддержки существует и для многодетных семей, в которых третий и последующие дети родились после начала 2019 года. Они могут оформить единовременную выплату 450 тыс. руб. для погашения ипотеки, для жителей Дальнего Востока региона сумма увеличена до 1 млн. руб.
Власти некоторых российских регионов назначают дополнительные выплаты семьям с детьми. Например, в Москве семьи до 36 лет, относящиеся к малообеспеченным, имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка, размер которого зависит от того, какой по счету ребенок родился, и составляет 5, 7 или 10 прожиточных минимумов. Региональные власти также могут назначать дополнительные преференции на рождение третьего и последующих детей.
Показатели
Сумма, руб.
Пособие по беременности и родам
Размер пособия при продолжительности отпуска, дней
min
max
1
737,75
1032,85
140
103 285
794 355
156
115 089
885 139
194
143 123
1 100 750
Единовременное пособие при рождении ребенка
Фиксированный размер
до 31.01.25
с 01.02.25
24 627, 21
26 941,71
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Минимальный размер
до 31.01.2025
с 01.02.2025
9 227,24
10 103,83
Выплата в минимальном и фиксированном размере увеличивается на районный коэффициент
Выплата
Размер
При постановке на учет до 12 недель беременности
50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения
На первого ребенка до трех лет из бюджета
100% регионального прожиточного минимума для детей
На любого по счету ребенка до трех лет из маткапитала
100% регионального прожиточного минимума для детей
Единое пособие
50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения
Беззаявительный порядок действует для единовременного пособия при рождении ребенка (работающим родителям) и материнского капитала. После регистрации рождения малыша выплата приходит автоматически. В остальных случаях следует обращаться в соответствующие органы.
Пособия по беременности и родам, выплаты на ребенка до 1,5 лет оформляются через работодателя, жены военнослужащих-срочников должны подать документы в МФЦ или территориальный орган СФР. Для того, чтобы получить единое пособие, необходимо заполнить заявление на сайте
"Госуслуги".
Список документов различается в зависимости от того, на какую материальную помощь претендует гражданин. Чаще всего необходимы:
- паспорта родителей ребенка;
- свидетельство о браке (разводе);
- свидетельства о рождении (паспорта) детей;
- СНИЛС родителей и детей;
- реквизиты счета, на который будут перечисляться деньги.
Бланк или образец заявления можно взять в органе, предоставляющем выплату. Если преференция оформляется через работодателя, документ можно написать в произвольной форме (обязательно должны присутствовать данные работодателя, заявителя и даты.
Пособие назначается в течение 10 дней после поступления всех необходимых документов.
Индексация детских пособий
Детские пособия ежегодно индексируются. Например, материнский капитал по сравнению с 2024 годом на первого ребенка увеличился более чем на 59 000 руб., на второго и последующих - более чем на 79 000 руб. Единовременное пособие при рождении ребенка также было проиндексировано с 24 604,3 до 26 941,71 руб.
«
"Пособия подлежат перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в субъекте РФ. Выплата после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке", - отмечает Ильдар Макешов,.
Виды пособий, условия их получения и пакет документов, необходимый для оформления преференции, эксперты советуют уточнять на сайтах региональных администраций. Например, для москвичей - это официальный сайт
мэра Москвы, для жителей Санкт-Петербурга - официальный сайт
администрации города.