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Пособие при рождении ребенка 2023: единовременные выплаты, документы, размер
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17:48 19.03.2025 (обновлено: 17:51 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/posobiya-1892305950.html
Пособия при рождении ребенка: виды, сумма, как оформить в 2025 году
Пособие при рождении ребенка 2023: единовременные выплаты, документы, размер
Пособия при рождении ребенка: виды, сумма, как оформить в 2025 году
Пособие при рождении ребенка - вид социальной поддержки граждан, имеющих детей. Какие выплаты положены семьям на рождение первого, второго и последующего... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:48:00+03:00
2025-03-19T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пособие при рождении ребенка - вид социальной поддержки граждан, имеющих детей. Какие выплаты положены семьям на рождение первого, второго и последующего ребенка, размер единовременного пособия в 2025 году, на какую сумму может рассчитывать мама малыша, если ее супруг проходит срочную службу в армии, и какие документы необходимы для назначения преференций - в материале РИА Новости. Пособия при рождении ребенкаВ России существуют различные меры социальной поддержки семей с детьми. Женщины, начиная с момента беременности и до исполнению ребенку 23 лет, могут рассчитывать на те или иные денежные выплаты, в зависимости от того, к какой категории населения они относятся и каким критериям соответствуют.“Помните, что единовременное пособие при рождении ребенка выплачивает СФР. Работодателю не нужно инициировать процедуру его назначения и выплаты. Фонд должен запустить ее сам на основании сведений о рождении ребенка, полученных из единого реестра ЗАГС”, - говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при правительстве РФ.С 1 января 2023 года было введено единое пособие на детей, которое объединило некоторые существовавшие ранее выплаты. Главным критерием для его получения является малообеспеченность семьи: ее среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. В единое пособие вошли:Но новое пособие не отменяет:По словам юриста Данила Стренина, размер единого пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на ребенка. Для расчета необходимо сложить совокупный доход всех членов семьи за год, разделить на 12 месяцев и получившуюся сумму разделить на количество членов семьи.- Правило нулевого дохода подразумевает, что трудоспособные члены должны работать и иметь любую форму легального дохода или уважительные причины его отсутствия. К уважительным причинам может относиться уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, обучение на очной форме, прохождение срочной службы в армии и т.д. Подать заявление на выплату пособия можно с помощью портала госуслуг или посещения МФЦ, - объясняет эксперт.Единовременная компенсационная выплатаЭта региональная преференция не зависит от доходов семьи и предназначена для приобретения детских товаров и продуктов питания. Обратиться за ней можно в течение полутора лет со дня рождения (усыновления в возрасте до шести месяцев) малыша. Размер зависит от региона. Например, в Москве она составляет:В Санкт-Петербурге:Единовременное пособие при рождении ребенкаВыплата назначается одному из родителей (усыновителей), независимо от размера доходов и того, работает он или нет. Получить ее могут:Заявления подавать не нужно, СФР сам получает сведения из единого реестра ЗАГС (п. 26, 28 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).- В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 11 Закона № 81-ФЗ). Назначение и выплата единовременного пособия осуществляются страховщиком (ст. 13 Закона № 255-ФЗ). С 1 февраля 2025 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 26 941,71 руб., - говорит Ильдар Макешов, юрист Европейской юридической службы.“Сумма пособия при рождении ребенка увеличивается на районный коэффициент, если организация расположена в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. По разъяснению ФСС РФ, этот коэффициент применяется по месту, где работники фактически исполняют трудовую функцию, независимо от местонахождения работодателя. При этом в трудовом договоре обязательно указываются сведения о месте работы застрахованного сотрудника”, - говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при правительстве РФ.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора летПоложено тем же категориям граждан, что и единовременное пособие. Выплачивается трудоустроенным матери, отцу или любому родственнику, который берет отпуск по уходу за ребенком. Составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не более 33 281 руб. (Постановления Правительства РФ от 16.11.2021 № 1951, от 26.11.2020 № 1935). Неработающие лица также могут получить выплату в минимальном размере, рассчитанном исходя из МРОТ (Постановление Правительства РФ от 30.01.2023 № 119), но только на детей, рожденных до 2023 года, так как далее начинает действовать единое пособие, в котором оцениваются критерии нуждаемости семей.“На сегодняшний день право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется и при досрочном выходе на работу”, - отмечает Оксана Васильева.Материнский капиталПраво на материнский капитал имеют семьи, в которых с 2007 года до 31 декабря 2030 года родился ребенок. С 2024 года выплата положена только на детей, которые имеют российское гражданство с рождения. У родителя российское гражданство должно быть на момент появления ребёнка в семье. Выплату могут получить и мужчины, если они единственные усыновители или мать ребенка умерла либо лишена родительских прав. Электронный сертификат появляется в личном кабинете на сайте "Госуслуги" автоматически после того, как ЗАГС регистрирует факт рождения малыша. Бумажный вариант можно получить в территориальном органе СФР, написав заявление.Размер материнского капитала в 2025 году составляет:Если сертификат на первого ребенка уже был получен, то за второго начислят 221 895,1 руб.Деньги можно потратить на:Выплаты отдельным категориям семейПомимо вышеперечисленных, существуют и другие меры поддержки для некоторых категорий граждан с детьми. Например, если отца ребенка призвали на срочную службу в армию, матери ребенка положена ежемесячная выплата в размере 18 285 руб. Беременные женщины, мужья которых служат по призыву, получают также единовременную материальную помощь 42 665 руб.Особая мера поддержки существует и для многодетных семей, в которых третий и последующие дети родились после начала 2019 года. Они могут оформить единовременную выплату 450 тыс. руб. для погашения ипотеки, для жителей Дальнего Востока региона сумма увеличена до 1 млн. руб.Региональные выплатыВласти некоторых российских регионов назначают дополнительные выплаты семьям с детьми. Например, в Москве семьи до 36 лет, относящиеся к малообеспеченным, имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка, размер которого зависит от того, какой по счету ребенок родился, и составляет 5, 7 или 10 прожиточных минимумов. Региональные власти также могут назначать дополнительные преференции на рождение третьего и последующих детей.Размеры выплатВыплата в минимальном и фиксированном размере увеличивается на районный коэффициентКак получить выплатыБеззаявительный порядок действует для единовременного пособия при рождении ребенка (работающим родителям) и материнского капитала. После регистрации рождения малыша выплата приходит автоматически. В остальных случаях следует обращаться в соответствующие органы.Куда обращатьсяПособия по беременности и родам, выплаты на ребенка до 1,5 лет оформляются через работодателя, жены военнослужащих-срочников должны подать документы в МФЦ или территориальный орган СФР. Для того, чтобы получить единое пособие, необходимо заполнить заявление на сайте "Госуслуги".Необходимые документыСписок документов различается в зависимости от того, на какую материальную помощь претендует гражданин. Чаще всего необходимы:ЗаявлениеБланк или образец заявления можно взять в органе, предоставляющем выплату. Если преференция оформляется через работодателя, документ можно написать в произвольной форме (обязательно должны присутствовать данные работодателя, заявителя и даты.СрокиПособие назначается в течение 10 дней после поступления всех необходимых документов.Индексация детских пособийДетские пособия ежегодно индексируются. Например, материнский капитал по сравнению с 2024 годом на первого ребенка увеличился более чем на 59 000 руб., на второго и последующих - более чем на 79 000 руб. Единовременное пособие при рождении ребенка также было проиндексировано с 24 604,3 до 26 941,71 руб."Пособия подлежат перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в субъекте РФ. Выплата после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке", - отмечает Ильдар Макешов,.Советы экспертовВиды пособий, условия их получения и пакет документов, необходимый для оформления преференции, эксперты советуют уточнять на сайтах региональных администраций. Например, для москвичей - это официальный сайт мэра Москвы, для жителей Санкт-Петербурга - официальный сайт администрации города.
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общество, россия, социальные выплаты, семья, дети, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Социальные выплаты, Семья, Дети, Социальный навигатор, Детские вопросы

Пособия при рождении ребенка: виды, сумма, как оформить в 2025 году

© iStock.com / Moyo StudioЖенщина с грудным ребенком
Женщина с грудным ребенком - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© iStock.com / Moyo Studio
Женщина с грудным ребенком
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пособие при рождении ребенка - вид социальной поддержки граждан, имеющих детей. Какие выплаты положены семьям на рождение первого, второго и последующего ребенка, размер единовременного пособия в 2025 году, на какую сумму может рассчитывать мама малыша, если ее супруг проходит срочную службу в армии, и какие документы необходимы для назначения преференций - в материале РИА Новости.

Пособия при рождении ребенка

В России существуют различные меры социальной поддержки семей с детьми. Женщины, начиная с момента беременности и до исполнению ребенку 23 лет, могут рассчитывать на те или иные денежные выплаты, в зависимости от того, к какой категории населения они относятся и каким критериям соответствуют.
“Помните, что единовременное пособие при рождении ребенка выплачивает СФР. Работодателю не нужно инициировать процедуру его назначения и выплаты. Фонд должен запустить ее сам на основании сведений о рождении ребенка, полученных из единого реестра ЗАГС”, - говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Госдуме рассказали, какое пособие увеличилось в России в 2025 году
10 марта, 02:48
С 1 января 2023 года было введено единое пособие на детей, которое объединило некоторые существовавшие ранее выплаты. Главным критерием для его получения является малообеспеченность семьи: ее среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. В единое пособие вошли:
  • ежемесячное пособие беременной женщине, вставшей на учет на ранних сроках беременности;
  • пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;
  • ежемесячную выплату на первого, третьего или последующих детей до трех лет;
  • ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет;
  • ежемесячную выплату на детей от восьми до 17 лет (либо до 23 лет на неработающего студента-очника).
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка
7 марта, 09:54
Но новое пособие не отменяет:
  • пособие по беременности и родам;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей;
  • выплаты из маткапитала на детей до трех лет.
По словам юриста Данила Стренина, размер единого пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на ребенка. Для расчета необходимо сложить совокупный доход всех членов семьи за год, разделить на 12 месяцев и получившуюся сумму разделить на количество членов семьи.
- Правило нулевого дохода подразумевает, что трудоспособные члены должны работать и иметь любую форму легального дохода или уважительные причины его отсутствия. К уважительным причинам может относиться уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, обучение на очной форме, прохождение срочной службы в армии и т.д. Подать заявление на выплату пособия можно с помощью портала госуслуг или посещения МФЦ, - объясняет эксперт.

Единовременная компенсационная выплата

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкФруктовое пюре для детского питания
Фруктовое пюре для детского питания - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Фруктовое пюре для детского питания
Эта региональная преференция не зависит от доходов семьи и предназначена для приобретения детских товаров и продуктов питания. Обратиться за ней можно в течение полутора лет со дня рождения (усыновления в возрасте до шести месяцев) малыша. Размер зависит от региона. Например, в Москве она составляет:
  • 7 695 руб. — на первого ребенка;
  • 20 281 руб. — на второго и последующих детей;
  • 69 925 руб. — при рождении одновременно трех и более детей.
В Санкт-Петербурге:
  • 42 972 руб. — на первого ребёнка;
  • 57 299 руб. — на второго ребенка;
  • 71 620 руб. — на третьего и последующих детей.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Выплата назначается одному из родителей (усыновителей), независимо от размера доходов и того, работает он или нет. Получить ее могут:
  • граждане РФ;
  • иностранные граждане с удостоверением беженца;
  • постоянно или временно проживающие в РФ иностранцы;
  • граждане ЕАЭС.
Заявления подавать не нужно, СФР сам получает сведения из единого реестра ЗАГС (п. 26, 28 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).
- В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 11 Закона № 81-ФЗ). Назначение и выплата единовременного пособия осуществляются страховщиком (ст. 13 Закона № 255-ФЗ). С 1 февраля 2025 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 26 941,71 руб., - говорит Ильдар Макешов, юрист Европейской юридической службы.
“Сумма пособия при рождении ребенка увеличивается на районный коэффициент, если организация расположена в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. По разъяснению ФСС РФ, этот коэффициент применяется по месту, где работники фактически исполняют трудовую функцию, независимо от местонахождения работодателя. При этом в трудовом договоре обязательно указываются сведения о месте работы застрахованного сотрудника”, - говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
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5 марта, 15:42

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет

Положено тем же категориям граждан, что и единовременное пособие. Выплачивается трудоустроенным матери, отцу или любому родственнику, который берет отпуск по уходу за ребенком. Составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не более 33 281 руб. (Постановления Правительства РФ от 16.11.2021 № 1951, от 26.11.2020 № 1935). Неработающие лица также могут получить выплату в минимальном размере, рассчитанном исходя из МРОТ (Постановление Правительства РФ от 30.01.2023 № 119), но только на детей, рожденных до 2023 года, так как далее начинает действовать единое пособие, в котором оцениваются критерии нуждаемости семей.
“На сегодняшний день право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется и при досрочном выходе на работу”, - отмечает Оксана Васильева.

Материнский капитал

Право на материнский капитал имеют семьи, в которых с 2007 года до 31 декабря 2030 года родился ребенок. С 2024 года выплата положена только на детей, которые имеют российское гражданство с рождения. У родителя российское гражданство должно быть на момент появления ребёнка в семье. Выплату могут получить и мужчины, если они единственные усыновители или мать ребенка умерла либо лишена родительских прав. Электронный сертификат появляется в личном кабинете на сайте "Госуслуги" автоматически после того, как ЗАГС регистрирует факт рождения малыша. Бумажный вариант можно получить в территориальном органе СФР, написав заявление.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги на экране Айфона
Приложение Госуслуги на экране Айфона - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Приложение Госуслуги на экране Айфона
Размер материнского капитала в 2025 году составляет:
  • на первого ребенка 690 266,95 руб.;
  • на второго и последующих 912 162,09 руб.
Если сертификат на первого ребенка уже был получен, то за второго начислят 221 895,1 руб.
Деньги можно потратить на:
  • покупку жилья и выплату ипотеки;
  • строительство и ремонт дома;
  • покупку участка;
  • получение образования детьми;
  • товары и услуги для детей-инвалидов;
  • накопительную пенсию матери;
  • ежемесячные выплаты на детей до трех лет.
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2 марта, 14:49

Выплаты отдельным категориям семей

Помимо вышеперечисленных, существуют и другие меры поддержки для некоторых категорий граждан с детьми. Например, если отца ребенка призвали на срочную службу в армию, матери ребенка положена ежемесячная выплата в размере 18 285 руб. Беременные женщины, мужья которых служат по призыву, получают также единовременную материальную помощь 42 665 руб.
Особая мера поддержки существует и для многодетных семей, в которых третий и последующие дети родились после начала 2019 года. Они могут оформить единовременную выплату 450 тыс. руб. для погашения ипотеки, для жителей Дальнего Востока региона сумма увеличена до 1 млн. руб.
© iStock.com / Elena GromovaМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© iStock.com / Elena Gromova
Многодетная семья

Региональные выплаты

Власти некоторых российских регионов назначают дополнительные выплаты семьям с детьми. Например, в Москве семьи до 36 лет, относящиеся к малообеспеченным, имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка, размер которого зависит от того, какой по счету ребенок родился, и составляет 5, 7 или 10 прожиточных минимумов. Региональные власти также могут назначать дополнительные преференции на рождение третьего и последующих детей.

Размеры выплат

Показатели

Сумма, руб.

Пособие по беременности и родам

Размер пособия при продолжительности отпуска, дней

min

max

1

737,75

1032,85

140

103 285

794 355

156

115 089

885 139

194

143 123

1 100 750

Единовременное пособие при рождении ребенка

Фиксированный размер

до 31.01.25

с 01.02.25

24 627, 21

26 941,71

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Минимальный размер

до 31.01.2025

с 01.02.2025

9 227,24

10 103,83

Выплата в минимальном и фиксированном размере увеличивается на районный коэффициент

Выплата

Размер

При постановке на учет до 12 недель беременности

50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения

На первого ребенка до трех лет из бюджета

100% регионального прожиточного минимума для детей

На любого по счету ребенка до трех лет из маткапитала

100% регионального прожиточного минимума для детей

Единое пособие

50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения

Как получить выплаты

Беззаявительный порядок действует для единовременного пособия при рождении ребенка (работающим родителям) и материнского капитала. После регистрации рождения малыша выплата приходит автоматически. В остальных случаях следует обращаться в соответствующие органы.

Куда обращаться

© iStock.com / AleksandarNakicБеременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© iStock.com / AleksandarNakic
Беременность
Пособия по беременности и родам, выплаты на ребенка до 1,5 лет оформляются через работодателя, жены военнослужащих-срочников должны подать документы в МФЦ или территориальный орган СФР. Для того, чтобы получить единое пособие, необходимо заполнить заявление на сайте "Госуслуги".

Необходимые документы

Список документов различается в зависимости от того, на какую материальную помощь претендует гражданин. Чаще всего необходимы:
  • паспорта родителей ребенка;
  • свидетельство о браке (разводе);
  • свидетельства о рождении (паспорта) детей;
  • СНИЛС родителей и детей;
  • реквизиты счета, на который будут перечисляться деньги.
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Заявление

Бланк или образец заявления можно взять в органе, предоставляющем выплату. Если преференция оформляется через работодателя, документ можно написать в произвольной форме (обязательно должны присутствовать данные работодателя, заявителя и даты.

Сроки

Пособие назначается в течение 10 дней после поступления всех необходимых документов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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18 февраля, 15:35

Индексация детских пособий

Детские пособия ежегодно индексируются. Например, материнский капитал по сравнению с 2024 годом на первого ребенка увеличился более чем на 59 000 руб., на второго и последующих - более чем на 79 000 руб. Единовременное пособие при рождении ребенка также было проиндексировано с 24 604,3 до 26 941,71 руб.
«
"Пособия подлежат перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в субъекте РФ. Выплата после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке", - отмечает Ильдар Макешов,.

Советы экспертов

Виды пособий, условия их получения и пакет документов, необходимый для оформления преференции, эксперты советуют уточнять на сайтах региональных администраций. Например, для москвичей - это официальный сайт мэра Москвы, для жителей Санкт-Петербурга - официальный сайт администрации города.
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Детские выплаты в 2025 году: кому положены и в каком размере
11 февраля, 19:38
 
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