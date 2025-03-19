https://ria.ru/20250319/parlament-2005917794.html

Парламент Киргизии одобрил ратификацию договора о границе с Таджикистаном

Парламент Киргизии одобрил ратификацию договора о границе с Таджикистаном - РИА Новости, 19.03.2025

Парламент Киргизии одобрил ратификацию договора о границе с Таджикистаном

Парламент Киргизии одобрил ратификацию договора о госгранице с Таджикистаном, сообщили журналистам в среду в пресс-службе законодательного собрания республики. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:37:00+03:00

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БИШКЕК, 19 мар – РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил ратификацию договора о госгранице с Таджикистаном, сообщили журналистам в среду в пресс-службе законодательного собрания республики. "На заседании рассмотрен и принят в трех чтениях законопроект "О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской государственной границе", подписанный 13 марта 2025 года в городе Бишкек", - говорится в сообщении. Отмечается, что также депутаты ратифицировали соглашение с Душанбе о строительстве и использовании автомобильных дорог и соглашение по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам. Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью в тысячу километров периодически становилась зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной были неделимитированные участки между Согдийской областью Таджикистана и Баткенской областью Киргизии. В феврале 2025 года киргизская и таджикская делегации по итогам переговоров в Бишкеке подписали окончательный протокол по делимитации. В рамках госвизита Рахмона в Киргизию 13 марта договор о госгранице был подписан президентами.

https://ria.ru/20250227/kirgizija-2001901894.html

https://ria.ru/20241204/granitsa-1987301889.html

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Варвара Скокшина

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