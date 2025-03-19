Парламент Киргизии одобрил ратификацию договора о границе с Таджикистаном
Парламент Киргизии принял проект ратификации договора о границе с Таджикистаном
Дом правительства Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 19 мар – РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил ратификацию договора о госгранице с Таджикистаном, сообщили журналистам в среду в пресс-службе законодательного собрания республики.
"На заседании рассмотрен и принят в трех чтениях законопроект "О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской государственной границе", подписанный 13 марта 2025 года в городе Бишкек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также депутаты ратифицировали соглашение с Душанбе о строительстве и использовании автомобильных дорог и соглашение по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.
Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью в тысячу километров периодически становилась зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной были неделимитированные участки между Согдийской областью Таджикистана и Баткенской областью Киргизии. В феврале 2025 года киргизская и таджикская делегации по итогам переговоров в Бишкеке подписали окончательный протокол по делимитации. В рамках госвизита Рахмона в Киргизию 13 марта договор о госгранице был подписан президентами.
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