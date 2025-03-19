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Мошенники используют сложности между Турцией и Россией, сообщает источник - РИА Новости, 19.03.2025
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03:47 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/moshenniki-2005863321.html
Мошенники используют сложности между Турцией и Россией, сообщает источник
Мошенники используют сложности между Турцией и Россией, сообщает источник - РИА Новости, 19.03.2025
Мошенники используют сложности между Турцией и Россией, сообщает источник
Отказы турецких банков проводить финансовые операции с Россией из-за страха последствий западных санкций создает поле для мошенников, старающихся использовать... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:47:00+03:00
2025-03-19T03:47:00+03:00
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АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Отказы турецких банков проводить финансовые операции с Россией из-за страха последствий западных санкций создает поле для мошенников, старающихся использовать ситуацию в свою пользу, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в турецком финансовом секторе. Турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией, сообщил ранее РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице. "Санкции против России вынудили турецкие банки соблюдать ограничения, чтобы избежать вторичных санкций. Зачастую просто отказывают в проведении операций. Этим пользуются мошенники, которые в социальных сетях обещают гражданам РФ содействие в переводе денег, открытии банковского счета в Турции и т.д. Несмотря на наши неоднократные предупреждения, такие случаи имеют место быть", - сказал собеседник агентства. Небольшой анализ корреспондента в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) выявил наличие ряда групп и лиц, предлагающих за определенную плату содействие в открытии банковского счета в Турции и переводов из Турции в Россию. "Зачастую мошенники под вымышленным именем выходят на связь, получают сумму от жертв и буквально исчезают", - добавил источник РИА Новости. РИА Новости запросило комментарий в этой связи у Ассоциации банков и Центрального банка Турции. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани в 2024 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек. Доллар действительно используется в качестве оружия, и это большая ошибка, заявил ранее президент России Владимир Путин. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250312/gosuslugi-2004482191.html
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россия, турция, казань, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, брикс
Россия, Турция, Казань, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Мехмет Шимшек, БРИКС
Мошенники используют сложности между Турцией и Россией, сообщает источник

Отказ банков Турции от операций с Россией создает поле для мошенников

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Отказы турецких банков проводить финансовые операции с Россией из-за страха последствий западных санкций создает поле для мошенников, старающихся использовать ситуацию в свою пользу, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в турецком финансовом секторе.
Турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией, сообщил ранее РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице.
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"Санкции против России вынудили турецкие банки соблюдать ограничения, чтобы избежать вторичных санкций. Зачастую просто отказывают в проведении операций. Этим пользуются мошенники, которые в социальных сетях обещают гражданам РФ содействие в переводе денег, открытии банковского счета в Турции и т.д. Несмотря на наши неоднократные предупреждения, такие случаи имеют место быть", - сказал собеседник агентства.
Небольшой анализ корреспондента в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) выявил наличие ряда групп и лиц, предлагающих за определенную плату содействие в открытии банковского счета в Турции и переводов из Турции в Россию.
"Зачастую мошенники под вымышленным именем выходят на связь, получают сумму от жертв и буквально исчезают", - добавил источник РИА Новости.
РИА Новости запросило комментарий в этой связи у Ассоциации банков и Центрального банка Турции.
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Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
Доллар действительно используется в качестве оружия, и это большая ошибка, заявил ранее президент России Владимир Путин.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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