https://ria.ru/20250319/minfin-2005994931.html

Минфин работает над списком требований для возвращения зарубежных компаний

Минфин работает над списком требований для возвращения зарубежных компаний - РИА Новости, 19.03.2025

Минфин работает над списком требований для возвращения зарубежных компаний

Минфин работает над списком требований к иностранным компаниям для возвращения на российский рынок, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков в кулуарах Crypto... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:40:00+03:00

2025-03-19T15:40:00+03:00

2025-03-19T16:05:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

денис мантуров

александр новак

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Минфин работает над списком требований к иностранным компаниям для возвращения на российский рынок, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков в кулуарах Crypto Summit 2025. "Готовим, поручение было, поэтому работаем. На самом деле нам требуется согласовать все эти требования не только внутри правительственной подкомиссии, но также с ключевыми ведомствами. Это Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, с теми ведомствами, с которыми мы работаем в рамках правительственной подкомиссии, кто является ключевыми заявителями на подкомиссию. Но мы этот вопрос сейчас прорабатываем", — сказал он. Так Чебесков ответил на вопрос о работе над списком требований для возвращения зарубежных компаний на российский рынок. Президент Владимир Путин во вторник заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в Россию западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавил позже первый вице-премьер Денис Мантуров. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что возвращение западного бизнеса в российскую нефтегазовую отрасль будет зависеть от целесообразности этого и должно быть не в ущерб отечественным компаниям. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, на закрытой встрече бизнеса с Путиным в числе прочих обсуждался и порядок возврата иностранных компаний, договорились продолжить обсуждение с кабмином и максимум через месяц подготовить проект поручений президента правительству.

https://ria.ru/20250225/kompanii-2001407591.html

https://ria.ru/20250318/putin-2005743214.html

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экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, александр новак, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)