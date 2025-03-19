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Совет Европы осудил задержание мэра Стамбула - РИА Новости, 19.03.2025
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16:06 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/mer-2006002404.html
Совет Европы осудил задержание мэра Стамбула
Совет Европы осудил задержание мэра Стамбула - РИА Новости, 19.03.2025
Совет Европы осудил задержание мэра Стамбула
В Совете Европы решительно осудили задержание оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и заявили о попытках оказать таким образом давление на политика,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:06:00+03:00
2025-03-19T16:06:00+03:00
в мире
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совет европы
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ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. В Совете Европы решительно осудили задержание оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и заявили о попытках оказать таким образом давление на политика, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте организации. "Мы решительно осуждаем задержание демократически избранного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которое имеет все признаки давления на политического деятеля, считающегося одним из основных кандидатов на грядущих президентских выборах", - заявили президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марк Кулс и два докладчика по ситуации с местной и региональной демократией в Турции Дэвид Эрей и Брайони Рудкин. Они обратили внимание, что задержание Имамоглу произошло всего за несколько дней до того, как партия, в которой он состоит, должна определиться со своим кандидатом на выборах в президенты. В Совете Европы заявили, что подобное давление идет вразрез с волей жителей Стамбула, которые избрали Имамоглу своим мэром. "Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и поднимем эту проблему на заседании Бюро Конгресса в понедельник, 24 марта, когда Бюро должно вынести решение по предложению провести срочные дебаты, сосредоточенные на увольнении мэров в Турции, во время сессии Конгресса в Страсбурге на следующей неделе", - говорится в заявлении. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду утром главная прокуратура города. На этом фоне турецкая лира обновляла минимумы: ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры за доллар. Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом". Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу. Примечательно, что оппозиционный мэр Стамбула пока единственный кандидат от оппозиции в выборах на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается самым главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов в парламенте). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в кандидаты в президенты только лицам с законченным высшим образованием.
https://ria.ru/20250319/frg-2005988564.html
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в мире, стамбул, турция, страсбург, реджеп тайип эрдоган, совет европы
В мире, Стамбул, Турция, Страсбург, Реджеп Тайип Эрдоган, Совет Европы
Совет Европы осудил задержание мэра Стамбула

Совет Европы осудил задержание оппозиционного мэра Стамбула Имамоглу

© AP Photo / Emrah GurelЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. В Совете Европы решительно осудили задержание оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и заявили о попытках оказать таким образом давление на политика, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте организации.
"Мы решительно осуждаем задержание демократически избранного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которое имеет все признаки давления на политического деятеля, считающегося одним из основных кандидатов на грядущих президентских выборах", - заявили президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марк Кулс и два докладчика по ситуации с местной и региональной демократией в Турции Дэвид Эрей и Брайони Рудкин.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Правительство ФРГ осудило арест мэра Стамбула
Вчера, 15:09
Они обратили внимание, что задержание Имамоглу произошло всего за несколько дней до того, как партия, в которой он состоит, должна определиться со своим кандидатом на выборах в президенты.
В Совете Европы заявили, что подобное давление идет вразрез с волей жителей Стамбула, которые избрали Имамоглу своим мэром.
"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и поднимем эту проблему на заседании Бюро Конгресса в понедельник, 24 марта, когда Бюро должно вынести решение по предложению провести срочные дебаты, сосредоточенные на увольнении мэров в Турции, во время сессии Конгресса в Страсбурге на следующей неделе", - говорится в заявлении.
Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду утром главная прокуратура города. На этом фоне турецкая лира обновляла минимумы: ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры за доллар.
Полицейские ограждения в Стамбуле после задержания мэра города Экрема Имамоглу. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Стамбуле запретили демонстрации после задержания мэра города
Вчера, 08:45
Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом". Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Примечательно, что оппозиционный мэр Стамбула пока единственный кандидат от оппозиции в выборах на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается самым главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов в парламенте). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в кандидаты в президенты только лицам с законченным высшим образованием.
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Задержанный мэр Стамбула останется в полиции на четыре дня
Вчера, 12:33
 
В миреСтамбулТурцияСтрасбургРеджеп Тайип ЭрдоганСовет Европы
 
 
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