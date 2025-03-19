https://ria.ru/20250319/klimov-2005912601.html

Климов сообщил о планах по видеоконференции с парламентариями из ЕС

Климов сообщил о планах по видеоконференции с парламентариями из ЕС - РИА Новости, 19.03.2025

Климов сообщил о планах по видеоконференции с парламентариями из ЕС

До конца марта планируется провести большую видеоконференцию с участием действующих депутатов стран Европейского союза, сообщил глава комиссии Совфеда по защите РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:09:00+03:00

2025-03-19T11:09:00+03:00

2025-03-19T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. До конца марта планируется провести большую видеоконференцию с участием действующих депутатов стран Европейского союза, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."В политико-дипломатической сфере очень важно вести не просто разъяснительную работу, но и прямой диалог с теми в Европейском союзе, кто здравый смысл не потерял, там такие есть, их не так мало, как кажется. Мы планируем в очень недалёком будущем, я надеюсь, до конца марта мы это сделаем, провести большую видеоконференцию с участием действующих депутатов стран Европейского союза, и в том числе там будут европарламентарии. Мы это собираемся сделать", - сказал сенатор в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".По словам законодателя, продолжаются коммуникации "с нашими знакомыми с той стороны".При этом он отметил, что главное для тех людей, которые сегодня у руля в ЕС, это просто набить себе карманы за счёт тех денег, которые они пытаются выделить на войну с Россией, однако это повышает риск новых конфликтов."Они же не могут 100% украсть. То есть хотели бы, но из чувства самосохранения не будут этого делать. Сколько-то, значит, украдут, а на сколько-то они должны что-то закупить, чтобы что-то предъявить", - сказал Климов.А чем больше оружие, и чем ближе оно к границам РФ, "тем выше вероятность нежданно-негаданного конфликта", подчеркнул он. "Вот они сейчас говорят про русскую угрозу, хотя не очень в это верят. Полагают, что сейчас они ещё немножко обогатятся, тут война закончится, начнётся что-нибудь другое, и будет все как прежде. Но если внимательно почитать историческую серьёзную литературу о том, как началась Первая мировая война, то убеждаешься, в нее никто не верил. В неё не верил ни один государь. В неё не верили военачальники", - отметил политик. Все считали, что как-то оно все рассосётся, и свершилось, сказал Климов."Но если смотреть с точки зрения интеллекта тех, кто тогда был у власти, и нынешних, то интеллект резко снизился. А отсюда и вероятность, значит, печальных событий повышается, а необходимость защиты от дурака, есть такой термин в технике, тоже увеличивается от необходимости. Поэтому, тут будем не просто академически наблюдать за происходящим, но и очень своевременно реагировать", - заключил он.

https://ria.ru/20250319/ssha-2005895559.html

https://ria.ru/20250319/konfiskatsiya-2005882615.html

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евросоюз, андрей климов, совет федерации рф, россия, в мире