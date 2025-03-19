https://ria.ru/20250319/kennedi-2005873084.html
Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди
Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди - РИА Новости, 19.03.2025
Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди
Причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:22:00+03:00
2025-03-19T06:22:00+03:00
2025-03-19T06:22:00+03:00
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ричард никсон
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и методы ЦРУ, а не желание скрыть противоречия в выводах официального расследования, заявил профессор Колумбийского университета Тим Нафтали, слова которого приводит The New York Times. Нафтали, ранее возглавлявший Президентскую библиотеку и музей Ричарда Никсона, отметил, что рассекреченные 18 марта по распоряжению президента США Дональда Трампа материалы не содержат сенсаций, а лишь подтверждают известные факты. В то же время эксперт подчеркнул, что ранее из документов были исключены детали, раскрывающие разведывательную деятельность США - например, факт перехвата коммуникаций Египта, союзника Вашингтона. Среди причин сохранения секретности Нафтали назвал защиту "источников и методов разведки", использовавшихся ЦРУ в 1960-х годах, многие из которых до недавнего времени оставались неизвестными общественности. Документы были обнародованы во вторник национальным архивом США по указанию Трампа.
https://ria.ru/20250319/mask-2005870692.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, египет, вашингтон (штат), дональд трамп, джон кеннеди (политик), ричард никсон, центральное разведывательное управление (цру), колумбийский университет
В мире, США, Египет, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик), Ричард Никсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Колумбийский университет
Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди
Нафтали: документы по делу Кеннеди засекретили для защиты источников ЦРУ