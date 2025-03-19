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Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди - РИА Новости, 19.03.2025
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06:22 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/kennedi-2005873084.html
Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди
Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди - РИА Новости, 19.03.2025
Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди
Причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:22:00+03:00
2025-03-19T06:22:00+03:00
в мире
сша
египет
вашингтон (штат)
дональд трамп
джон кеннеди (политик)
ричард никсон
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и методы ЦРУ, а не желание скрыть противоречия в выводах официального расследования, заявил профессор Колумбийского университета Тим Нафтали, слова которого приводит The New York Times. Нафтали, ранее возглавлявший Президентскую библиотеку и музей Ричарда Никсона, отметил, что рассекреченные 18 марта по распоряжению президента США Дональда Трампа материалы не содержат сенсаций, а лишь подтверждают известные факты. В то же время эксперт подчеркнул, что ранее из документов были исключены детали, раскрывающие разведывательную деятельность США - например, факт перехвата коммуникаций Египта, союзника Вашингтона. Среди причин сохранения секретности Нафтали назвал защиту "источников и методов разведки", использовавшихся ЦРУ в 1960-х годах, многие из которых до недавнего времени оставались неизвестными общественности. Документы были обнародованы во вторник национальным архивом США по указанию Трампа.
https://ria.ru/20250319/mask-2005870692.html
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в мире, сша, египет, вашингтон (штат), дональд трамп, джон кеннеди (политик), ричард никсон, центральное разведывательное управление (цру), колумбийский университет
В мире, США, Египет, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик), Ричард Никсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Колумбийский университет
Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди

Нафтали: документы по делу Кеннеди засекретили для защиты источников ЦРУ

© РИА Новости / Лариса СаенкоГазеты 50-летней давности, вышедшие после убийства Джона Кеннеди
Газеты 50-летней давности, вышедшие после убийства Джона Кеннеди - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Лариса Саенко
Газеты 50-летней давности, вышедшие после убийства Джона Кеннеди. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и методы ЦРУ, а не желание скрыть противоречия в выводах официального расследования, заявил профессор Колумбийского университета Тим Нафтали, слова которого приводит The New York Times.
Нафтали, ранее возглавлявший Президентскую библиотеку и музей Ричарда Никсона, отметил, что рассекреченные 18 марта по распоряжению президента США Дональда Трампа материалы не содержат сенсаций, а лишь подтверждают известные факты. В то же время эксперт подчеркнул, что ранее из документов были исключены детали, раскрывающие разведывательную деятельность США - например, факт перехвата коммуникаций Египта, союзника Вашингтона.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Маск поддержал призыв вставить документы об убийстве Кеннеди в ChatGPT
05:53
Среди причин сохранения секретности Нафтали назвал защиту "источников и методов разведки", использовавшихся ЦРУ в 1960-х годах, многие из которых до недавнего времени оставались неизвестными общественности.
Документы были обнародованы во вторник национальным архивом США по указанию Трампа.
Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Историк: рассекречивание новых данных об убийстве Кеннеди грозит скандалом
20 января, 18:07
 
В миреСШАЕгипетВашингтон (штат)Дональд ТрампДжон Кеннеди (политик)Ричард НиксонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Колумбийский университет
 
 
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