https://ria.ru/20250319/kennedi-2005873084.html

Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди

Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди - РИА Новости, 19.03.2025

Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди

Причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T06:22:00+03:00

2025-03-19T06:22:00+03:00

2025-03-19T06:22:00+03:00

в мире

сша

египет

вашингтон (штат)

дональд трамп

джон кеннеди (политик)

ричард никсон

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и методы ЦРУ, а не желание скрыть противоречия в выводах официального расследования, заявил профессор Колумбийского университета Тим Нафтали, слова которого приводит The New York Times. Нафтали, ранее возглавлявший Президентскую библиотеку и музей Ричарда Никсона, отметил, что рассекреченные 18 марта по распоряжению президента США Дональда Трампа материалы не содержат сенсаций, а лишь подтверждают известные факты. В то же время эксперт подчеркнул, что ранее из документов были исключены детали, раскрывающие разведывательную деятельность США - например, факт перехвата коммуникаций Египта, союзника Вашингтона. Среди причин сохранения секретности Нафтали назвал защиту "источников и методов разведки", использовавшихся ЦРУ в 1960-х годах, многие из которых до недавнего времени оставались неизвестными общественности. Документы были обнародованы во вторник национальным архивом США по указанию Трампа.

https://ria.ru/20250319/mask-2005870692.html

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сша

египет

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, египет, вашингтон (штат), дональд трамп, джон кеннеди (политик), ричард никсон, центральное разведывательное управление (цру), колумбийский университет