https://ria.ru/20250319/evropa-2005872762.html

"Хорошая мысль": на Западе высказались о продолжении конфликта на Украине

"Хорошая мысль": на Западе высказались о продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025

"Хорошая мысль": на Западе высказались о продолжении конфликта на Украине

Заявления европейских экспертов о способности Европы воевать с Россией просто смехотворны, пишет норвежский политолог Пол Стейган на личном сайте. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T06:33:00+03:00

2025-03-19T06:33:00+03:00

2025-03-19T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Заявления европейских экспертов о способности Европы воевать с Россией просто смехотворны, пишет норвежский политолог Пол Стейган на личном сайте."Европейская промышленность лежит с перебитым хребтом после зеленых реформ, а военная сфера полностью зависит от США. Если Соединенные Штаты уйдут из Европы, она не сможет ничего производить самостоятельно", — заявил он.По мнению автора, такие утверждения вызваны желанием глав государств ЕС добиться победы любой ценой."Это впечатление подкрепляется внезапным шквалом статей в "ручных" европейских СМИ, где утверждается, что экономика России гораздо слабее, чем кажется, и может рухнуть уже в следующем году. Разумеется, это чепуха. Но это говорится с тем, чтобы внушить европейской общественности, будто продолжение опосредованной войны на Украине — "хорошая мысль", — подытожил политолог.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Политик рассчитывает на развитие военного производства внутри ЕС и проведение совместных закупок европейскими странами.В Кремле, комментируя эту инициативу, заявили, что Евросоюз позиционирует Россию как своего главного противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005863174.html

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в мире, европа, россия, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия