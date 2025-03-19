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"Хорошая мысль": на Западе высказались о продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 19.03.2025 (обновлено: 10:33 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/evropa-2005872762.html
"Хорошая мысль": на Западе высказались о продолжении конфликта на Украине
"Хорошая мысль": на Западе высказались о продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
"Хорошая мысль": на Западе высказались о продолжении конфликта на Украине
Заявления европейских экспертов о способности Европы воевать с Россией просто смехотворны, пишет норвежский политолог Пол Стейган на личном сайте. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:33:00+03:00
2025-03-19T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
россия
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Заявления европейских экспертов о способности Европы воевать с Россией просто смехотворны, пишет норвежский политолог Пол Стейган на личном сайте."Европейская промышленность лежит с перебитым хребтом после зеленых реформ, а военная сфера полностью зависит от США. Если Соединенные Штаты уйдут из Европы, она не сможет ничего производить самостоятельно", — заявил он.По мнению автора, такие утверждения вызваны желанием глав государств ЕС добиться победы любой ценой."Это впечатление подкрепляется внезапным шквалом статей в "ручных" европейских СМИ, где утверждается, что экономика России гораздо слабее, чем кажется, и может рухнуть уже в следующем году. Разумеется, это чепуха. Но это говорится с тем, чтобы внушить европейской общественности, будто продолжение опосредованной войны на Украине — "хорошая мысль", — подытожил политолог.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Политик рассчитывает на развитие военного производства внутри ЕС и проведение совместных закупок европейскими странами.В Кремле, комментируя эту инициативу, заявили, что Евросоюз позиционирует Россию как своего главного противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250319/ukraina-2005863174.html
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в мире, европа, россия, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
"Хорошая мысль": на Западе высказались о продолжении конфликта на Украине

Политолог Стейган: Европа не способна воевать с Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Заявления европейских экспертов о способности Европы воевать с Россией просто смехотворны, пишет норвежский политолог Пол Стейган на личном сайте.
"Европейская промышленность лежит с перебитым хребтом после зеленых реформ, а военная сфера полностью зависит от США. Если Соединенные Штаты уйдут из Европы, она не сможет ничего производить самостоятельно", — заявил он.
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По мнению автора, такие утверждения вызваны желанием глав государств ЕС добиться победы любой ценой.
"Это впечатление подкрепляется внезапным шквалом статей в "ручных" европейских СМИ, где утверждается, что экономика России гораздо слабее, чем кажется, и может рухнуть уже в следующем году. Разумеется, это чепуха. Но это говорится с тем, чтобы внушить европейской общественности, будто продолжение опосредованной войны на Украине — "хорошая мысль", — подытожил политолог.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Политик рассчитывает на развитие военного производства внутри ЕС и проведение совместных закупок европейскими странами.
В Кремле, комментируя эту инициативу, заявили, что Евросоюз позиционирует Россию как своего главного противника.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРоссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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