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Эрдоган не стал комментировать задержание мэра Стамбула

Эрдоган не стал комментировать задержание мэра Стамбула - РИА Новости, 19.03.2025

Эрдоган не стал комментировать задержание мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в среду не прокомментировал задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу, турецкий лидер принимал фермеров РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T22:01:00+03:00

2025-03-19T22:01:00+03:00

2025-03-19T22:01:00+03:00

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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в среду не прокомментировал задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу, турецкий лидер принимал фермеров в своей резиденции в Анкаре, в то время как в Стамбуле проходит масштабная акция протеста против задержания его главного оппонента на вероятных досрочных президентских выборах. Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу. Сторонники задержанного оппозиционного мэра Стамбула Имамоглу собрались на акцию протеста в районе Сарачхане, начало которой было запланировано в 20.30 мск, при этом губернаторство города ранее запретило проведение каких-либо акций до 23 марта. В это время Эрдоган выступал на программе ифтара (вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан – ред.) с фермерами в своей резиденции в районе Бештепе в Анкаре. Турецкий лидер подчеркнул, что республика, "которую оклеветали", заявив о том, что "сельское хозяйство пришло в упадок"", сегодня является лидером в Европе и 8-м в мире по объему сельскохозяйственного производства. При этом Эрдоган в ходе своего выступления не прокомментировал задержания мэра Стамбула. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, по его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250319/storonniki-2006074625.html

https://ria.ru/20250319/mer-2006002404.html

стамбул

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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, озгюр озель