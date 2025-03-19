Эрдоган не стал комментировать задержание мэра Стамбула
Эрдоган в своем выступлении не комментировал задержание мэра Стамбула Имамоглу
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulРеджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в среду не прокомментировал задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу, турецкий лидер принимал фермеров в своей резиденции в Анкаре, в то время как в Стамбуле проходит масштабная акция протеста против задержания его главного оппонента на вероятных досрочных президентских выборах.
Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
Сторонники задержанного оппозиционного мэра Стамбула Имамоглу собрались на акцию протеста в районе Сарачхане, начало которой было запланировано в 20.30 мск, при этом губернаторство города ранее запретило проведение каких-либо акций до 23 марта.
В это время Эрдоган выступал на программе ифтара (вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан – ред.) с фермерами в своей резиденции в районе Бештепе в Анкаре. Турецкий лидер подчеркнул, что республика, "которую оклеветали", заявив о том, что "сельское хозяйство пришло в упадок"", сегодня является лидером в Европе и 8-м в мире по объему сельскохозяйственного производства.
При этом Эрдоган в ходе своего выступления не прокомментировал задержания мэра Стамбула.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, по его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
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