Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом
Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане в крайне тяжелом состоянии
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 19 мар - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
В среду на федеральной автодороге Астрахань-Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием микроавтобуса, "Камаза" и грузовой "Газели". В администрации района сообщили РИА Новости, что на месте погибли четыре человека, еще 10 человек пострадали.
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"Бригадами скорой медицинской помощи 10 пострадавших госпитализированы в стационары Махачкалы. Из них двое детей транспортированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Восемь взрослых проходят экстренное обследование и лечение... По предварительной информации, двое раненых в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По предварительным данным МВД Дагестана, около 18.00 мск на автодороге Астрахань-Махачкала житель поселка Шамхал, управляя грузовой "Газелью", выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом" и микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. На месте погибли водители "Газели" и микроавтобуса, а также двое пассажиров Mercedes.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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