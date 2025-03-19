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Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 19.03.2025
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20:59 19.03.2025 (обновлено: 21:28 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/dtp-2006070382.html
Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом
Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 19.03.2025
Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом
Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:59:00+03:00
2025-03-19T21:28:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
mercedes
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МАХАЧКАЛА, 19 мар - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщили в пресс-службе минздрава региона.В среду на федеральной автодороге Астрахань-Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием микроавтобуса, "Камаза" и грузовой "Газели". В администрации района сообщили РИА Новости, что на месте погибли четыре человека, еще 10 человек пострадали."Бригадами скорой медицинской помощи 10 пострадавших госпитализированы в стационары Махачкалы. Из них двое детей транспортированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Восемь взрослых проходят экстренное обследование и лечение... По предварительной информации, двое раненых в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.По предварительным данным МВД Дагестана, около 18.00 мск на автодороге Астрахань-Махачкала житель поселка Шамхал, управляя грузовой "Газелью", выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом" и микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. На месте погибли водители "Газели" и микроавтобуса, а также двое пассажиров Mercedes.Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250317/dagestan-2005551172.html
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происшествия, республика дагестан, махачкала, mercedes
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Mercedes
Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 19 мар - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
В среду на федеральной автодороге Астрахань-Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием микроавтобуса, "Камаза" и грузовой "Газели". В администрации района сообщили РИА Новости, что на месте погибли четыре человека, еще 10 человек пострадали.
«
"Бригадами скорой медицинской помощи 10 пострадавших госпитализированы в стационары Махачкалы. Из них двое детей транспортированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Восемь взрослых проходят экстренное обследование и лечение... По предварительной информации, двое раненых в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По предварительным данным МВД Дагестана, около 18.00 мск на автодороге Астрахань-Махачкала житель поселка Шамхал, управляя грузовой "Газелью", выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом" и микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. На месте погибли водители "Газели" и микроавтобуса, а также двое пассажиров Mercedes.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ДТП с участием пассажирской Газели в Кизилюртовском районе Дагестана. 17. марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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