https://ria.ru/20250319/dtp-2006070382.html

Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 19.03.2025

Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:59:00+03:00

2025-03-19T20:59:00+03:00

2025-03-19T21:28:00+03:00

происшествия

республика дагестан

махачкала

mercedes

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МАХАЧКАЛА, 19 мар - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщили в пресс-службе минздрава региона.В среду на федеральной автодороге Астрахань-Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием микроавтобуса, "Камаза" и грузовой "Газели". В администрации района сообщили РИА Новости, что на месте погибли четыре человека, еще 10 человек пострадали."Бригадами скорой медицинской помощи 10 пострадавших госпитализированы в стационары Махачкалы. Из них двое детей транспортированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Восемь взрослых проходят экстренное обследование и лечение... По предварительной информации, двое раненых в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.По предварительным данным МВД Дагестана, около 18.00 мск на автодороге Астрахань-Махачкала житель поселка Шамхал, управляя грузовой "Газелью", выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом" и микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. На месте погибли водители "Газели" и микроавтобуса, а также двое пассажиров Mercedes.Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250317/dagestan-2005551172.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан, махачкала, mercedes