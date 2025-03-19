https://ria.ru/20250319/dtp-2006067837.html
В ДТП с "Газелью" в Дагестане пострадали десять человек
В ДТП с "Газелью" в Дагестане пострадали десять человек - РИА Новости, 19.03.2025
В ДТП с "Газелью" в Дагестане пострадали десять человек
Десять человек пострадали в ДТП с участием пассажирской "Газели" и грузовика в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:39:00+03:00
2025-03-19T20:39:00+03:00
2025-03-19T20:40:00+03:00
происшествия
бабаюртовский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 19 мар - РИА Новости. Десять человек пострадали в ДТП с участием пассажирской "Газели" и грузовика в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. Ранее в районной администрации сообщили РИА Новости о четырех погибших в этой аварии. "В ДТП с участием пассажирской "Газели" с грузовиком в Бабаюртовском районе на месте погибли четыре человека и пострадали десять человек. На месте происшествия работают экстренные службы", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250317/dagestan-2005551172.html
бабаюртовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бабаюртовский район, республика дагестан
Происшествия, Бабаюртовский район, Республика Дагестан
В ДТП с "Газелью" в Дагестане пострадали десять человек
В Дагестане десять человек пострадали при столкновении "Газели" и грузовика