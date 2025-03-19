https://ria.ru/20250319/dtp-2006063441.html

В Дагестане в ДТП с пассажирской "Газелью" погибли четыре человека

В Дагестане в ДТП с пассажирской "Газелью" погибли четыре человека - РИА Новости, 19.03.2025

В Дагестане в ДТП с пассажирской "Газелью" погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с участием пассажирской "Газели" в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:08:00+03:00

2025-03-19T20:08:00+03:00

2025-03-19T20:16:00+03:00

происшествия

бабаюртовский район

республика дагестан

авто

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 19 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с участием пассажирской "Газели" в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района."Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе пассажирской "Газели". По предварительной информации, погибли четыре человека", - сказал собеседник агентства.По данным ГУ МЧС России по Дагестану, на федеральной автодороге в районе поселка Львовский №6 Бабаюртовского района столкнулись пассажирское маршрутное такси и грузовой автомобиль.

https://ria.ru/20250319/dtp-2006064549.html

бабаюртовский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, бабаюртовский район, республика дагестан, авто, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)