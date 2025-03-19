https://ria.ru/20250319/dtp-2006063441.html
В Дагестане в ДТП с пассажирской "Газелью" погибли четыре человека
В Дагестане в ДТП с пассажирской "Газелью" погибли четыре человека - РИА Новости, 19.03.2025
В Дагестане в ДТП с пассажирской "Газелью" погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с участием пассажирской "Газели" в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:08:00+03:00
2025-03-19T20:08:00+03:00
2025-03-19T20:16:00+03:00
происшествия
бабаюртовский район
республика дагестан
авто
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 19 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с участием пассажирской "Газели" в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района."Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе пассажирской "Газели". По предварительной информации, погибли четыре человека", - сказал собеседник агентства.По данным ГУ МЧС России по Дагестану, на федеральной автодороге в районе поселка Львовский №6 Бабаюртовского района столкнулись пассажирское маршрутное такси и грузовой автомобиль.
https://ria.ru/20250319/dtp-2006064549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бабаюртовский район, республика дагестан, авто, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Бабаюртовский район, Республика Дагестан, Авто, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане в ДТП с пассажирской "Газелью" погибли четыре человека
В Бабаюртовском районе Дагестана в ДТП с участием "Газели" погибли 4 человека