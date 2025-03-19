https://ria.ru/20250319/dima-2005761214.html

Сбежал из дома после встречи с отцом: история Димы Забирова из “Жди меня”

Сбежал из дома после встречи с отцом: история Димы Забирова из “Жди меня” - РИА Новости, 19.03.2025

Сбежал из дома после встречи с отцом: история Димы Забирова из “Жди меня”

История Димы Забирова из "Жди меня" — пример того, как человек может пройти путь от бездомного ребенка до семьянина. Поиски отца, трогательная встреча в прямом... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:24:00+03:00

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2025-03-19T11:24:00+03:00

общество

казахстан

марсель

республика башкортостан

игорь кваша

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. История Димы Забирова из "Жди меня" — пример того, как человек может пройти путь от бездомного ребенка до семьянина. Поиски отца, трогательная встреча в прямом эфире, взлеты и падения, криминальное прошлое — все это уместилось в одну непростую жизнь. Что стало с мальчиком, чья история заставила плакать миллионы телезрителей, и как сложилась его судьба спустя 20 лет после знаменитого эфира?Детство без отцаДамир Забиров, известный зрителям как Дима, родился в 1992 году в Казахстане. История его семьи началась с обычной для тех лет драмы — родители мальчика решили разойтись, когда ему едва исполнилось два года."Мы познакомились в Казахстане. И так начали жить. В 1994 году родилась дочка Люция. Уже в августе мы расстались. Тихо и без скандалов", — вспоминал отец Димы Марсель.После расставания жизнь семьи разделилась на два потока: отец с дочерью Люцией переехали в Башкирию, а маленький Дамир остался с матерью в Казахстане.Сирота на улицеМарсель еще два года пытался поддерживать связь — писал письма бывшей жене и ее родственникам, но ответа так и не получил. Единственная весточка пришла в 1997 году — родственники интересовались, получает ли он пособие на ребенка.Судьба нанесла Диме страшный удар — его мать заболела и умерла, когда мальчику было всего 10 лет. Маленький ребенок в одночасье оказался на улице без крыши над головой и поддержки взрослых."Мама заболела и умерла. Я начал жить на улице. Потом у друга, потом на заправке, на угольной базе. Меня кормили друзья. Дядя Женя привез меня на базу, там я познакомился с дядей Сережей", — рассказывал Дима со слезами на глазах в эфире программы "Жди меня".Местные жители помнят худенького мальчика, который выживал как мог. Люди давали ему деньги на проезд, но юный Дамир тратил их на хлеб, а в транспорте ездил "зайцем".Пятый ребенокПосле двух лет скитаний по улицам и чужим углам судьба наконец улыбнулась мальчику. Супруги Сергей и Валентина Сурковы, узнав о бедственном положении ребенка, решили приютить его."Муж пришел и говорит: "У нас на угольной базе появился мальчик, такой шустренький, добренький, хороший. Можно я домой привезу хоть помыться?" Привез, Дима остался у нас ночевать. Потом начал рассказывать о прошлом. Мы его решили оставить", — вспоминала Валентина. В семье Сурковых уже росли четверо детей, и Дима стал пятым."Этот мальчик жил на нашей улице. Дом тети Вали и дяди Сережи всегда открыт для тех, кто нуждается в тепле и заботе. Они люди с добрым сердцем", — комментирует историю знакомая семьи Мальвина.Поиски родного отцаОказавшись в теплом доме, Дима не забывал о своих корнях. Он внимательно следил за каждым выпуском передачи "Жди меня", надеясь однажды найти своего отца. Мальчик написал письмо в редакцию программы, и тетя Валя отправила его. На момент съемок в передаче Дима прожил у Сурковых всего полтора месяца.Эфир программы "Жди меня" в 2004 году стал настоящим потрясением для миллионов телезрителей. Ведущий Игорь Кваша сообщил, что отец, узнав о поисках сына, заявил, что готов поехать за ним "куда угодно". Трогательная встреча отца и сына вошла в историю российского телевидения — Дима с пронзительным криком "папа!" бросился в объятия Марселя. В тот момент плакали не только участники программы, но и телезрители по всей стране.К сожалению, красивая история воссоединения семьи имела непростое продолжение — отношения между сыном и отцом не сложились.Тернистый путь во взрослую жизньВсего через два года после знаменитого эфира 14-летний Дима сбежал от отца. Об этом он сам сообщил позже в социальных сетях.Ранняя травма, связанная со смертью матери, годы скитаний и отсутствие стабильности в жизни не могли не сказаться на будущем молодого человека. В 2014 году имя Дамира Забирова появилось в криминальной хронике — против него возбудили уголовное дело за угон автомобиля.Мелеузовский районный суд Республики Башкортостан установил, что Дамир угнал машину незнакомой женщины. Через приоткрытое окно со стороны водителя он сумел просунуть руку, открыть дверь и завести двигатель с помощью отвертки. Свою вину молодой человек полностью признал.К счастью, Дамиру удалось достичь примирения с пострадавшей до суда. Он возместил моральный ущерб, принес свои извинения, и производство по делу было прекращено.Однако проблемы с законом на этом не закончились. В 2017 году Дамира задержали за вождение в нетрезвом виде. Он пытался оспорить обвинение, утверждая, что не находился за рулем, а лишь стоял на стоянке, но суд не принял эти аргументы во внимание. В результате Дамира привлекли к административной ответственности — он был вынужден выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишился водительских прав на полтора года.Семья, работа и примирение с прошлымВремя лечит даже самые глубокие раны. По данным "Аргументы и Факты", сегодня жизнь Дамира Забирова наконец-то вошла в спокойное русло. Он живет в Башкирии и, по его собственным словам, у него "все хорошо, как у всех: семья, кредит, работа".Молодой человек создал собственную семью — у него есть любимая жена и маленькая дочка. Несмотря на прошлые разногласия, Дамир поддерживает отношения с родственниками и созванивается с ними практически каждый день.Судя по социальным сетям, Дамир много работает ради благополучия своей семьи. Одной из его главных страстей остаются автомобили — он регулярно публикует видео с ними в своих аккаунтах."Я устал, я хочу быть счастливым", — написал он недавно под одним из своих видео, показывая, что путь к стабильной жизни дается непросто.Добро не забытоОсобое место в жизни 32-летнего Дамира по-прежнему занимает тетя Валя, когда-то приютившая маленького бездомного мальчика. Три месяца назад он гостил у нее и поделился этим событием в социальных сетях."Дай Бог, все будет нормально, денег наберу и на следующий год еще раз приеду в гости", — написал Дамир.История Дамира Забирова — это о человеческой стойкости и способности преодолевать трудности. Мальчик, который когда-то жил на угольной базе и искал папу на глазах у миллионов телезрителей, сумел построить свою собственную семью и найти свой путь в жизни. Непростое детство, криминальное прошлое и сложные отношения с близкими не смогли сломить его дух и стремление к нормальной жизни.

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общество, казахстан, марсель, республика башкортостан, игорь кваша