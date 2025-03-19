https://ria.ru/20250319/arest-2006043255.html

В Петербурге арестовали начальника радиотехнической службы ВМФ

В Петербурге арестовали начальника радиотехнической службы ВМФ - РИА Новости, 19.03.2025

В Петербурге арестовали начальника радиотехнической службы ВМФ

Начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева заключили под стражу в Петербурге за взятку в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:41:00+03:00

2025-03-19T18:41:00+03:00

2025-03-19T18:47:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева заключили под стражу в Петербурге за взятку в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города."Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд избрал в отношении Лопатиева Олега Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 14 мая 2025 года, включительно, с содержанием в ФКУ "СИЗО № 6 ГУ ФСИН России по Санкт–Петербургу и Ленинградской области", - сообщила собеседница агентства.По версии следствия, как уточнили в пресс-службе судов, около 18 часов 10 минут 15 марта 2025 года начальник радиотехнической службы Главного штаба ВМФ капитан 1 ранга Лопатиев О.А. в ресторане "IL Патио" на территории международного аэропорта "Пулково" лично получил от генерального директора АО "Изумруд" Медведева С.А., действовавшего в условиях оперативно–розыскных мероприятий под контролем сотрудников ФСБ России, первую часть взятки в виде денег в размере 3 миллионов рублей. Всего, по данным следствия, речь шла о взятке в размере 8 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе при реализации АО "Изумруд" государственного оборонного заказа по государственному контракту на изготовление и поставку изделий для нужд министерства обороны Российской Федерации в 2024–2026 годах.

https://ria.ru/20250318/sud-2005809643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, происшествия, вмф рф, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пулково (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)