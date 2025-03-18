https://ria.ru/20250318/yaytsa-2005618077.html

Названы регионы с наибольшим спросом на яйца

Названы регионы с наибольшим спросом на яйца - РИА Новости, 18.03.2025

Названы регионы с наибольшим спросом на яйца

Волгоградская область продемонстрировала наибольшие темпы роста спроса на яйца в 2024 году среди регионов, где расположены города-миллионники: прирост составил... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T03:51:00+03:00

2025-03-18T03:51:00+03:00

2025-03-18T06:45:00+03:00

экономика

волгоградская область

новосибирская область

краснодарский край

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Волгоградская область продемонстрировала наибольшие темпы роста спроса на яйца в 2024 году среди регионов, где расположены города-миллионники: прирост составил 28%, тогда как Новосибирская область заняла последнюю строчку со спадом в 13%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Х5 Клуба". "Наибольший рост спроса на яйца среди городов-миллионников аналитики зафиксировали в Волгоградской области (+28% в сравнении с 2023 годом), а наименьший – в Новосибирской области (-13% год к году). Реже стали покупать яйца в Свердловской, Ростовской, Челябинской и Новосибирской областях (-13%)", - говорится в исследовании. Отмечается, что в целом россияне - клиенты торговых сетей Х5 - за 2024 год приобрели почти 545,7 миллиона упаковок яиц, что на 1% больше, чем в 2023 году. В среднем на одного покупателя приходится одна пачка яиц в месяц. При этом больше всего спрос на данный продукт возрастает перед Новым годом и весной в период праздников, а снижается в летний период. По подсчетам аналитиков, продолжает расти интерес к перепелиным яйцам – продажи в 2024 году в торговых сетях выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 5,5 миллиона упаковок в год. Так, в Татарстане рост спроса составил 15%, а в Краснодарском крае – 10%. Однако в некоторых регионах продажи перепелиных яиц, напротив, заметно снизились, например в Красноярском крае (-89% год к году), в Омской (-23%) и Ростовской (-18%) областях. Кроме того, спрос на яйца высшей категории С0 за год снизился на 7%. Особенно часто от покупки яиц данной категории стали отказываться в Санкт-Петербурге, Татарстане и Свердловской области. Тогда как прирост наблюдается только у Самарской, Волгоградской областей и у Башкирии. Спрос на яйца более низкой категории С2 в России также снизился – на 6% год к году. Лидерами по отказу от данного вида яиц стали Новосибирская, Свердловская и Самарская области и Москва. Тогда как покупатели стали чаще выбирать яйца категории С1 - прирост за год составил 11%. В качестве причины аналитики называют смену предпочтений.

https://ria.ru/20250217/reyting-1999730691.html

https://ria.ru/20250312/tseny-2004603679.html

волгоградская область

новосибирская область

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, волгоградская область, новосибирская область, краснодарский край