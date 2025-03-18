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Названы регионы с наибольшим спросом на яйца - РИА Новости, 18.03.2025
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03:51 18.03.2025 (обновлено: 06:45 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/yaytsa-2005618077.html
Названы регионы с наибольшим спросом на яйца
Названы регионы с наибольшим спросом на яйца - РИА Новости, 18.03.2025
Названы регионы с наибольшим спросом на яйца
Волгоградская область продемонстрировала наибольшие темпы роста спроса на яйца в 2024 году среди регионов, где расположены города-миллионники: прирост составил... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:51:00+03:00
2025-03-18T06:45:00+03:00
экономика
волгоградская область
новосибирская область
краснодарский край
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Волгоградская область продемонстрировала наибольшие темпы роста спроса на яйца в 2024 году среди регионов, где расположены города-миллионники: прирост составил 28%, тогда как Новосибирская область заняла последнюю строчку со спадом в 13%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Х5 Клуба". "Наибольший рост спроса на яйца среди городов-миллионников аналитики зафиксировали в Волгоградской области (+28% в сравнении с 2023 годом), а наименьший – в Новосибирской области (-13% год к году). Реже стали покупать яйца в Свердловской, Ростовской, Челябинской и Новосибирской областях (-13%)", - говорится в исследовании. Отмечается, что в целом россияне - клиенты торговых сетей Х5 - за 2024 год приобрели почти 545,7 миллиона упаковок яиц, что на 1% больше, чем в 2023 году. В среднем на одного покупателя приходится одна пачка яиц в месяц. При этом больше всего спрос на данный продукт возрастает перед Новым годом и весной в период праздников, а снижается в летний период. По подсчетам аналитиков, продолжает расти интерес к перепелиным яйцам – продажи в 2024 году в торговых сетях выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 5,5 миллиона упаковок в год. Так, в Татарстане рост спроса составил 15%, а в Краснодарском крае – 10%. Однако в некоторых регионах продажи перепелиных яиц, напротив, заметно снизились, например в Красноярском крае (-89% год к году), в Омской (-23%) и Ростовской (-18%) областях. Кроме того, спрос на яйца высшей категории С0 за год снизился на 7%. Особенно часто от покупки яиц данной категории стали отказываться в Санкт-Петербурге, Татарстане и Свердловской области. Тогда как прирост наблюдается только у Самарской, Волгоградской областей и у Башкирии. Спрос на яйца более низкой категории С2 в России также снизился – на 6% год к году. Лидерами по отказу от данного вида яиц стали Новосибирская, Свердловская и Самарская области и Москва. Тогда как покупатели стали чаще выбирать яйца категории С1 - прирост за год составил 11%. В качестве причины аналитики называют смену предпочтений.
https://ria.ru/20250217/reyting-1999730691.html
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волгоградская область
новосибирская область
краснодарский край
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экономика, волгоградская область, новосибирская область, краснодарский край
Экономика, Волгоградская область, Новосибирская область, Краснодарский край
Названы регионы с наибольшим спросом на яйца

Волгоградская область стала лидером по росту спроса на яйца

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Волгоградская область продемонстрировала наибольшие темпы роста спроса на яйца в 2024 году среди регионов, где расположены города-миллионники: прирост составил 28%, тогда как Новосибирская область заняла последнюю строчку со спадом в 13%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Х5 Клуба".
"Наибольший рост спроса на яйца среди городов-миллионников аналитики зафиксировали в Волгоградской области (+28% в сравнении с 2023 годом), а наименьший – в Новосибирской области (-13% год к году). Реже стали покупать яйца в Свердловской, Ростовской, Челябинской и Новосибирской областях (-13%)", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что в целом россияне - клиенты торговых сетей Х5 - за 2024 год приобрели почти 545,7 миллиона упаковок яиц, что на 1% больше, чем в 2023 году. В среднем на одного покупателя приходится одна пачка яиц в месяц. При этом больше всего спрос на данный продукт возрастает перед Новым годом и весной в период праздников, а снижается в летний период.
По подсчетам аналитиков, продолжает расти интерес к перепелиным яйцам – продажи в 2024 году в торговых сетях выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 5,5 миллиона упаковок в год. Так, в Татарстане рост спроса составил 15%, а в Краснодарском крае – 10%.
Однако в некоторых регионах продажи перепелиных яиц, напротив, заметно снизились, например в Красноярском крае (-89% год к году), в Омской (-23%) и Ростовской (-18%) областях.
Кроме того, спрос на яйца высшей категории С0 за год снизился на 7%. Особенно часто от покупки яиц данной категории стали отказываться в Санкт-Петербурге, Татарстане и Свердловской области. Тогда как прирост наблюдается только у Самарской, Волгоградской областей и у Башкирии.
Спрос на яйца более низкой категории С2 в России также снизился – на 6% год к году. Лидерами по отказу от данного вида яиц стали Новосибирская, Свердловская и Самарская области и Москва. Тогда как покупатели стали чаще выбирать яйца категории С1 - прирост за год составил 11%. В качестве причины аналитики называют смену предпочтений.
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