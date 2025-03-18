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В основной трек программы "Приоритет-2030" вошли сто вузов - РИА Новости, 18.03.2025
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11:28 18.03.2025 (обновлено: 11:32 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/vuzy-2005666151.html
В основной трек программы "Приоритет-2030" вошли сто вузов
В основной трек программы "Приоритет-2030" вошли сто вузов - РИА Новости, 18.03.2025
В основной трек программы "Приоритет-2030" вошли сто вузов
Не менее 100 университетов из 41 региона России отобраны в основной трек программы "Приоритет-2030", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:28:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Не менее 100 университетов из 41 региона России отобраны в основной трек программы "Приоритет-2030", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "100 университетов из 41 региона страны отобраны в основной трек программы "Приоритет-2030". Список участников основного трека утвердил Совет по поддержке программ развития университетов – участников "Приоритета-2030 под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, в обновленной архитектуре программы "Приоритет-2030" оценивается целевая модель университета, ее направленность на достижение технологического лидерства страны. По итогам отбора в состав первой группы вошли 11 университетов, каждый из которых получит порядка 1 миллиарда рублей. Во второй группе – 21 вуз, до каждого из которых будет доведено 460 миллионов рублей. В третью группу вошли 68 университетов – каждый из них получит до 100 миллионов рублей. Общий объем средств, который будет распределен между 100 университетами, составит 27,8 миллиарда рублей. Около 70% получателей субсидий в рамках "Приоритета", – региональные вузы. "Приоритет-2030" – это государственная программа поддержки университетов, реализуемая с 2021 года. Ее цель – сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития РФ на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. В 2025 году программа "Приоритет-2030" сфокусирована на достижении технологического лидерства как одной из национальных целей развития России. -0-
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общество, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
В основной трек программы "Приоритет-2030" вошли сто вузов

Чернышенко: сто вузов из 41 региона вошли в трек программы "Приоритет-2030"

© Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Газпром-медиа Холдинг
Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Не менее 100 университетов из 41 региона России отобраны в основной трек программы "Приоритет-2030", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"100 университетов из 41 региона страны отобраны в основной трек программы "Приоритет-2030". Список участников основного трека утвердил Совет по поддержке программ развития университетов – участников "Приоритета-2030 под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова", - говорится в сообщении.
Главное здание МГУ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
15 августа 2024, 07:21
По словам Чернышенко, в обновленной архитектуре программы "Приоритет-2030" оценивается целевая модель университета, ее направленность на достижение технологического лидерства страны.
По итогам отбора в состав первой группы вошли 11 университетов, каждый из которых получит порядка 1 миллиарда рублей. Во второй группе – 21 вуз, до каждого из которых будет доведено 460 миллионов рублей. В третью группу вошли 68 университетов – каждый из них получит до 100 миллионов рублей.
Общий объем средств, который будет распределен между 100 университетами, составит 27,8 миллиарда рублей. Около 70% получателей субсидий в рамках "Приоритета", – региональные вузы.
"Приоритет-2030" – это государственная программа поддержки университетов, реализуемая с 2021 года. Ее цель – сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития РФ на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации.
В 2025 году программа "Приоритет-2030" сфокусирована на достижении технологического лидерства как одной из национальных целей развития России. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Действительно ли настолько хорошо российское образование
13 марта, 08:00
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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