https://ria.ru/20250318/vuzy-2005666151.html

В основной трек программы "Приоритет-2030" вошли сто вузов

В основной трек программы "Приоритет-2030" вошли сто вузов - РИА Новости, 18.03.2025

В основной трек программы "Приоритет-2030" вошли сто вузов

Не менее 100 университетов из 41 региона России отобраны в основной трек программы "Приоритет-2030", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:28:00+03:00

2025-03-18T11:28:00+03:00

2025-03-18T11:32:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Не менее 100 университетов из 41 региона России отобраны в основной трек программы "Приоритет-2030", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "100 университетов из 41 региона страны отобраны в основной трек программы "Приоритет-2030". Список участников основного трека утвердил Совет по поддержке программ развития университетов – участников "Приоритета-2030 под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, в обновленной архитектуре программы "Приоритет-2030" оценивается целевая модель университета, ее направленность на достижение технологического лидерства страны. По итогам отбора в состав первой группы вошли 11 университетов, каждый из которых получит порядка 1 миллиарда рублей. Во второй группе – 21 вуз, до каждого из которых будет доведено 460 миллионов рублей. В третью группу вошли 68 университетов – каждый из них получит до 100 миллионов рублей. Общий объем средств, который будет распределен между 100 университетами, составит 27,8 миллиарда рублей. Около 70% получателей субсидий в рамках "Приоритета", – региональные вузы. "Приоритет-2030" – это государственная программа поддержки университетов, реализуемая с 2021 года. Ее цель – сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития РФ на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. В 2025 году программа "Приоритет-2030" сфокусирована на достижении технологического лидерства как одной из национальных целей развития России. -0-

https://ria.ru/20240815/vuzy-1966307555.html

https://ria.ru/20250313/obrazovanie-2004606941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование