ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область
МО: ВС России 18 марта отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские войска во вторник отразили попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область, армия противника осуществила пять атак на регион, сообщило Минобороны.
"Для создания негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив <...> Трампа утром (в 5:50) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак, пятая — с 17:30 до 18:45", — говорится в заявлении.
Как указали в ведомстве, ВСУ задействовали в провокации до 200 украинских боевиков и 29 единиц техники, в том числе пять танков, 16 ББМ, три инженерные машины разграждения, установку дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля.
"Действиями подразделений прикрытия госграницы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения государственной границы не допущено", — подчеркнули в министерстве.
Общие потери противника составили:
- до 60 солдат;
- один танк;
- семь ББМ,
- три инженерные машины.
Отмечается, что оставшиеся боевики рассеяны, ВСУ от дальнейших атак отказались.
"Они сменили тактику". Что теперь ждет бойцов в зоне СВО
17 марта, 08:00
Кроме того, российские войска поразили вскрытые места скопления личного состава украинской армии в восьми-десяти километровой зоне в Сумской области и нанесли:
- 30 авиационных и ракетных ударов;
- 13 ударов армейской авиацией;
- удар ракетным комплексом "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С";
- два удара тяжелыми огнеметными системами;
- выпущено 40 авиационных бомб ФАБ-500.
Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана, резюмировали в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18