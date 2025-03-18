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ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область - РИА Новости, 18.03.2025
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21:42 18.03.2025 (обновлено: 22:10 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/vsu-2005834733.html
ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область
ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область - РИА Новости, 18.03.2025
ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область
Российские войска во вторник отразили попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область, армия противника осуществила пять атак на регион, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:42:00+03:00
2025-03-18T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
вооруженные силы рф
белгородская область
россия
украина
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские войска во вторник отразили попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область, армия противника осуществила пять атак на регион, сообщило Минобороны."Для создания негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив &lt;...&gt; Трампа утром (в 5:50) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак, пятая — с 17:30 до 18:45", — говорится в заявлении. Как указали в ведомстве, ВСУ задействовали в провокации до 200 украинских боевиков и 29 единиц техники, в том числе пять танков, 16 ББМ, три инженерные машины разграждения, установку дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля."Действиями подразделений прикрытия госграницы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения государственной границы не допущено", — подчеркнули в министерстве.Общие потери противника составили: Отмечается, что оставшиеся боевики рассеяны, ВСУ от дальнейших атак отказались.Кроме того, российские войска поразили вскрытые места скопления личного состава украинской армии в восьми-десяти километровой зоне в Сумской области и нанесли:Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана, резюмировали в Минобороны.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
https://ria.ru/20250318/sudzha-2005484943.html
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вооруженные силы украины, происшествия, вооруженные силы рф, белгородская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Россия, Украина
ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

МО: ВС России 18 марта отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские войска во вторник отразили попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область, армия противника осуществила пять атак на регион, сообщило Минобороны.
"Для создания негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив <...> Трампа утром (в 5:50) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак, пятая — с 17:30 до 18:45", — говорится в заявлении.
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Как указали в ведомстве, ВСУ задействовали в провокации до 200 украинских боевиков и 29 единиц техники, в том числе пять танков, 16 ББМ, три инженерные машины разграждения, установку дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля.
"Действиями подразделений прикрытия госграницы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения государственной границы не допущено", — подчеркнули в министерстве.
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Общие потери противника составили:
  • до 60 солдат;
  • один танк;
  • семь ББМ,
  • три инженерные машины.
Отмечается, что оставшиеся боевики рассеяны, ВСУ от дальнейших атак отказались.
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Кроме того, российские войска поразили вскрытые места скопления личного состава украинской армии в восьми-десяти километровой зоне в Сумской области и нанесли:
  • 30 авиационных и ракетных ударов;
  • 13 ударов армейской авиацией;
  • удар ракетным комплексом "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С";
  • два удара тяжелыми огнеметными системами;
  • выпущено 40 авиационных бомб ФАБ-500.
Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана, резюмировали в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияВооруженные силы РФБелгородская областьРоссияУкраина
 
 
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