https://ria.ru/20250318/vsu-2005834733.html

ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область - РИА Новости, 18.03.2025

ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

Российские войска во вторник отразили попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область, армия противника осуществила пять атак на регион, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:42:00+03:00

2025-03-18T21:42:00+03:00

2025-03-18T22:10:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские войска во вторник отразили попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область, армия противника осуществила пять атак на регион, сообщило Минобороны."Для создания негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив <...> Трампа утром (в 5:50) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак, пятая — с 17:30 до 18:45", — говорится в заявлении. Как указали в ведомстве, ВСУ задействовали в провокации до 200 украинских боевиков и 29 единиц техники, в том числе пять танков, 16 ББМ, три инженерные машины разграждения, установку дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля."Действиями подразделений прикрытия госграницы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения государственной границы не допущено", — подчеркнули в министерстве.Общие потери противника составили: Отмечается, что оставшиеся боевики рассеяны, ВСУ от дальнейших атак отказались.Кроме того, российские войска поразили вскрытые места скопления личного состава украинской армии в восьми-десяти километровой зоне в Сумской области и нанесли:Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана, резюмировали в Минобороны.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

https://ria.ru/20250318/sudzha-2005484943.html

https://ria.ru/20250317/shtorm-2004987048.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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