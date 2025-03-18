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В Британии сделали тяжелое признание о России из-за плана Стармера

В Британии сделали тяжелое признание о России из-за плана Стармера - РИА Новости, 18.03.2025

В Британии сделали тяжелое признание о России из-за плана Стармера

Желание премьера Британии Кира Стармера послать британских военных на Украину аморально и опасно, пишет Times. "В последнее время у британских премьер-министров РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:54:00+03:00

2025-03-18T09:54:00+03:00

2025-03-18T09:54:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Желание премьера Британии Кира Стармера послать британских военных на Украину аморально и опасно, пишет Times. "В последнее время у британских премьер-министров вошло в привычку расхаживать по международной арене, ввязываясь в маленькие войны, не имея для них средств. Война с Россией была бы какой угодно, только не маленькой... Но посылать войска в опасное место при недостаточных силах и с недостаточным вооружением аморально", — говорится в публикации. В статье отмечается, что запланированный контингент в 30 тысяч военных для линии фронта протяженностью порядка двух тысяч километров выглядит бессмысленно. Кроме того, издание беспокоит вопрос финансов. Так, даже ограниченное британское развертывание, вероятно, будет стоить два миллиарда фунтов стерлингов в год, пишет Times. Агентство Bloomberg сообщало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта. По его словам, говорить о таком контингенте на Украине преждевременно. До этого он также оставлял без комментариев утверждения о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев в соседней стране. Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как напомнил министр, в случае отправки подобного контингента западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать факты на земле.

https://ria.ru/20250318/dubinskiy-2005634962.html

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