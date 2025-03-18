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Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 18.03.2025 (обновлено: 11:00 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/ushakov-2005639525.html
Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине, заявил Ушаков
Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.03.2025
Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине, заявил Ушаков
Россия не теряет надежды на возможное прекращение огня на Украине, но видит атаки ВСУ на свою территорию, заявил помощник президента Юрий Ушаков газете... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:40:00+03:00
2025-03-18T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дональд трамп
владимир путин
россия
украина
сша
юрий ушаков
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия не теряет надежды на возможное прекращение огня на Украине, но видит атаки ВСУ на свою территорию, заявил помощник президента Юрий Ушаков газете "Коммерсант"."Уже неделя прошла с момента предложения (Вашингтона о 30-дневном перемирии. — Прим. ред.). И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им (президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. — Прим. ред.) надо говорить друг с другом", — сказал он.Помощник российского лидера подчеркнул, что политики не созванивались после визита спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа в Москву."Единственный разговор был 12 февраля. А когда говорится "мы позвонили" &lt;...&gt; это что-то другое имеется в виду", — добавил Ушаков.Накануне Трамп заявил, что планирует во вторник обсудить с Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. По его словам, многие элементы договоренности об украинском урегулировании согласованы.Вскоре представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы лидеров провести разговор, подготовка главным образом идет по вопросу Украины.Предложение о прекращении огняВ прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных боевиков ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html
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вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир путин, россия, украина, сша, юрий ушаков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Украина, США, Юрий Ушаков, В мире
Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине, заявил Ушаков

Ушаков о переговорах Путина и Трампа: РФ не теряет надежды на прекращение огня

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Суджи
Эвакуация мирных жителей из Суджи - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Эвакуация мирных жителей из Суджи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия не теряет надежды на возможное прекращение огня на Украине, но видит атаки ВСУ на свою территорию, заявил помощник президента Юрий Ушаков газете "Коммерсант".
"Уже неделя прошла с момента предложения (Вашингтона о 30-дневном перемирии. — Прим. ред.). И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им (президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. — Прим. ред.) надо говорить друг с другом", — сказал он.
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"Единственный разговор был 12 февраля. А когда говорится "мы позвонили" <...> это что-то другое имеется в виду", — добавил Ушаков.
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Вскоре представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы лидеров провести разговор, подготовка главным образом идет по вопросу Украины.
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Предложение о прекращении огня

В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных боевиков ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДональд ТрампВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАЮрий УшаковВ мире
 
 
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