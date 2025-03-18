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Урсула фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок - РИА Новости, 18.03.2025
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19:22 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/ursula-2005813510.html
Урсула фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок
Урсула фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок - РИА Новости, 18.03.2025
Урсула фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во второй половине десятилетия сформируется новый международный порядок, Европе нужно подготовиться к... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:22:00+03:00
2025-03-18T19:22:00+03:00
в мире
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дания
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еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во второй половине десятилетия сформируется новый международный порядок, Европе нужно подготовиться к переменам. "Мы должны видеть мир таким, какой он есть, и мы должны действовать немедленно. Потому что новый международный порядок будет сформирован во второй половине этого десятилетия. Поэтому… Европа стоит перед фундаментальным выбором относительно своего будущего. Продолжать ли нам реагировать на каждый вызов? Или мы готовы воспользоваться возможностью, чтобы построить более безопасную Европу, готовую и способную защищать себя", - заявила она, выступая на форуме в военной королевской академии Дании.
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в мире, европа, дания, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Европа, Дания, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок

Фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок к концу 2030 года

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во второй половине десятилетия сформируется новый международный порядок, Европе нужно подготовиться к переменам.
"Мы должны видеть мир таким, какой он есть, и мы должны действовать немедленно. Потому что новый международный порядок будет сформирован во второй половине этого десятилетия. Поэтому… Европа стоит перед фундаментальным выбором относительно своего будущего. Продолжать ли нам реагировать на каждый вызов? Или мы готовы воспользоваться возможностью, чтобы построить более безопасную Европу, готовую и способную защищать себя", - заявила она, выступая на форуме в военной королевской академии Дании.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Глава ЕК мобилизует членов ЕС для ремилитаризации, заявил Лавров
12 марта, 09:15
 
В миреЕвропаДанияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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