https://ria.ru/20250318/ursula-2005813510.html

Урсула фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок

Урсула фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок - РИА Новости, 18.03.2025

Урсула фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во второй половине десятилетия сформируется новый международный порядок, Европе нужно подготовиться к... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T19:22:00+03:00

2025-03-18T19:22:00+03:00

2025-03-18T19:22:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во второй половине десятилетия сформируется новый международный порядок, Европе нужно подготовиться к переменам. "Мы должны видеть мир таким, какой он есть, и мы должны действовать немедленно. Потому что новый международный порядок будет сформирован во второй половине этого десятилетия. Поэтому… Европа стоит перед фундаментальным выбором относительно своего будущего. Продолжать ли нам реагировать на каждый вызов? Или мы готовы воспользоваться возможностью, чтобы построить более безопасную Европу, готовую и способную защищать себя", - заявила она, выступая на форуме в военной королевской академии Дании.

https://ria.ru/20250312/lavrov-2004457760.html

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в мире, европа, дания, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия