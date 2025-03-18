https://ria.ru/20250318/ukraina-2005711721.html

Призыв Макрона после разговора с Зеленским вызвал недоумение в Финляндии

Призыв Макрона после разговора с Зеленским вызвал недоумение в Финляндии - РИА Новости, 18.03.2025

Призыв Макрона после разговора с Зеленским вызвал недоумение в Финляндии

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона после его разговора с Владимиром... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:23:00+03:00

2025-03-18T14:23:00+03:00

2025-03-18T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона после его разговора с Владимиром Зеленским. Глава Пятой республики заявил, что призвал западных союзников разработать "конкретный план мирного урегулирования конфликта", который будет включать в себя некие надежные гарантии безопасности для Украины. "Вы имеете в виду 30-дневное перевооружение и перегруппировку ВСУ, чтобы война продолжалась?" — написал профессор. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться передышки из-за полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250318/pomosch-2005654564.html

https://ria.ru/20250318/dubinskiy-2005634962.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, владимир зеленский