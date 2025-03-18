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Призыв Макрона после разговора с Зеленским вызвал недоумение в Финляндии - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/ukraina-2005711721.html
Призыв Макрона после разговора с Зеленским вызвал недоумение в Финляндии
Призыв Макрона после разговора с Зеленским вызвал недоумение в Финляндии - РИА Новости, 18.03.2025
Призыв Макрона после разговора с Зеленским вызвал недоумение в Финляндии
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона после его разговора с Владимиром... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:23:00+03:00
2025-03-18T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона после его разговора с Владимиром Зеленским. Глава Пятой республики заявил, что призвал западных союзников разработать "конкретный план мирного урегулирования конфликта", который будет включать в себя некие надежные гарантии безопасности для Украины. "Вы имеете в виду 30-дневное перевооружение и перегруппировку ВСУ, чтобы война продолжалась?" — написал профессор. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться передышки из-за полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250318/pomosch-2005654564.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Призыв Макрона после разговора с Зеленским вызвал недоумение в Финляндии

Профессор Малинен раскритиковал призыв Макрона после его разговора с Зеленским

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона после его разговора с Владимиром Зеленским.

Глава Пятой республики заявил, что призвал западных союзников разработать "конкретный план мирного урегулирования конфликта", который будет включать в себя некие надежные гарантии безопасности для Украины.
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"Вы имеете в виду 30-дневное перевооружение и перегруппировку ВСУ, чтобы война продолжалась?" — написал профессор.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться передышки из-за полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.

При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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