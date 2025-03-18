https://ria.ru/20250318/ukraina-2005654850.html

В Киеве обвинили Венгрию в блокировке процесса вступления Украины в ЕС

В Киеве обвинили Венгрию в блокировке процесса вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 18.03.2025

В Киеве обвинили Венгрию в блокировке процесса вступления Украины в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Politico, что Венгрия... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T10:53:00+03:00

2025-03-18T10:53:00+03:00

2025-03-18T10:53:00+03:00

в мире

венгрия

украина

киев

ольга стефанишина

владимир зеленский

виктор орбан

евросоюз

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Politico, что Венгрия блокирует процесс вступления Украины в Евросоюз. "Одна страна-член... просто блокирует процесс вступления в ЕС... Это Венгрия", - отметила Стефанишина. Она напомнила, что Владимир Зеленский несколько раз встречался с премьером Венгрии Виктором Орбаном, а Киев ответил на 11 требований Будапешта по правам венгров Закарпатья. "Это не оказывает влияния на позицию венгерской стороны", - добавила Стефанишина. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.

https://ria.ru/20250317/vengriya-2005532194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, украина, киев, ольга стефанишина, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, нато