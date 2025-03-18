В Киеве обвинили Венгрию в блокировке процесса вступления Украины в ЕС
Министр Стефанишина: Венгрия блокирует процесс вступления Украины в Евросоюз
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Politico, что Венгрия блокирует процесс вступления Украины в Евросоюз.
«
"Одна страна-член... просто блокирует процесс вступления в ЕС... Это Венгрия", - отметила Стефанишина.
Она напомнила, что Владимир Зеленский несколько раз встречался с премьером Венгрии Виктором Орбаном, а Киев ответил на 11 требований Будапешта по правам венгров Закарпатья. "Это не оказывает влияния на позицию венгерской стороны", - добавила Стефанишина.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.
Венгрия выдвинула Украине ультиматум по членству в ЕС
17 марта, 16:48