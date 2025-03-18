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В Киеве обвинили Венгрию в блокировке процесса вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 18.03.2025
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10:53 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/ukraina-2005654850.html
В Киеве обвинили Венгрию в блокировке процесса вступления Украины в ЕС
В Киеве обвинили Венгрию в блокировке процесса вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 18.03.2025
В Киеве обвинили Венгрию в блокировке процесса вступления Украины в ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Politico, что Венгрия... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:53:00+03:00
2025-03-18T10:53:00+03:00
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виктор орбан
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Politico, что Венгрия блокирует процесс вступления Украины в Евросоюз. "Одна страна-член... просто блокирует процесс вступления в ЕС... Это Венгрия", - отметила Стефанишина. Она напомнила, что Владимир Зеленский несколько раз встречался с премьером Венгрии Виктором Орбаном, а Киев ответил на 11 требований Будапешта по правам венгров Закарпатья. "Это не оказывает влияния на позицию венгерской стороны", - добавила Стефанишина. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.
https://ria.ru/20250317/vengriya-2005532194.html
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в мире, венгрия, украина, киев, ольга стефанишина, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, нато
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО
В Киеве обвинили Венгрию в блокировке процесса вступления Украины в ЕС

Министр Стефанишина: Венгрия блокирует процесс вступления Украины в Евросоюз

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Politico, что Венгрия блокирует процесс вступления Украины в Евросоюз.
«
"Одна страна-член... просто блокирует процесс вступления в ЕС... Это Венгрия", - отметила Стефанишина.
Она напомнила, что Владимир Зеленский несколько раз встречался с премьером Венгрии Виктором Орбаном, а Киев ответил на 11 требований Будапешта по правам венгров Закарпатья. "Это не оказывает влияния на позицию венгерской стороны", - добавила Стефанишина.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Венгрия выдвинула Украине ультиматум по членству в ЕС
17 марта, 16:48
 
В миреВенгрияУкраинаКиевОльга СтефанишинаВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕвросоюзНАТО
 
 
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