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В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/ukraina-2005633537.html
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 18.03.2025
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
Инфраструктурный объект поврежден в Днепровском районе Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил во вторник глава областного совета Николай... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T08:44:00+03:00
2025-03-18T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
николай лукашук
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Днепровском районе Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил во вторник глава областного совета Николай Лукашук. "... Возгорание успешно ликвидировали наши спасатели. Также повреждено одно из предприятий", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога.
https://ria.ru/20250318/ukraina-2005616603.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект

В Днепропетровской области после взрывов поврежден инфраструктурный объект

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Днепровском районе Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил во вторник глава областного совета Николай Лукашук.
"... Возгорание успешно ликвидировали наши спасатели. Также повреждено одно из предприятий", - написал Лукашук в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаНиколай Лукашук
 
 
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