https://ria.ru/20250318/ukraina-2005633537.html

В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект

В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 18.03.2025

В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект

Инфраструктурный объект поврежден в Днепровском районе Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил во вторник глава областного совета Николай... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:44:00+03:00

2025-03-18T08:44:00+03:00

2025-03-18T08:44:00+03:00

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николай лукашук

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Днепровском районе Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил во вторник глава областного совета Николай Лукашук. "... Возгорание успешно ликвидировали наши спасатели. Также повреждено одно из предприятий", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога.

https://ria.ru/20250318/ukraina-2005616603.html

днепропетровская область

украина

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в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук