https://ria.ru/20250318/ukraina-2005633537.html
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 18.03.2025
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
Инфраструктурный объект поврежден в Днепровском районе Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил во вторник глава областного совета Николай... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T08:44:00+03:00
2025-03-18T08:44:00+03:00
2025-03-18T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
николай лукашук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Днепровском районе Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил во вторник глава областного совета Николай Лукашук. "... Возгорание успешно ликвидировали наши спасатели. Также повреждено одно из предприятий", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога.
https://ria.ru/20250318/ukraina-2005616603.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
В Днепропетровской области после взрывов поврежден инфраструктурный объект