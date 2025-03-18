https://ria.ru/20250318/tramp-2005796948.html

Эрдоган рассчитывает на встречу с Трампом в Белом доме, пишут СМИ

Эрдоган рассчитывает на встречу с Трампом в Белом доме, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2025

Эрдоган рассчитывает на встречу с Трампом в Белом доме, пишут СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:50:00+03:00

2025-03-18T08:50:00+03:00

2025-03-18T18:15:00+03:00

в мире

турция

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анкара (провинция)

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Реджеп Тайип Эрдоган стремится встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме, возможно, в конце апреля, сообщили турецкие чиновники, знакомые с этим вопросом", - говорится в сообщении.Эрдоган считает укрепление стратегического партнерства между Анкарой и Вашингтоном критически важным для региональной стабильности, поскольку Турция стремится стать заметным посредником в решении ряда вопросов, от Украины до Сирии, сказали агентству источники, попросившие не называть их имен."В воскресном (телефонном - ред.) разговоре с Трампом Эрдоган призвал президента США отменить санкции, введенные во время его первого срока в отношении оборонной промышленности Турции в связи с покупкой российских С-400. Он также потребовал прекратить исключение Турции из процесса разработки военных самолетов F-35 и завершить продажу новых истребителей F-16", - напоминает Блумберг.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

https://ria.ru/20250318/peregovory-2005745417.html

https://ria.ru/20250318/usa-2005711896.html

турция

сша

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в мире, турция, сша, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган