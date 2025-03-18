https://ria.ru/20250318/tramp-2005613319.html

Многие элементы договоренности по Украине уже согласованы, заявил Трамп

Многие элементы договоренности по Украине уже согласованы, заявил Трамп - РИА Новости, 18.03.2025

Многие элементы договоренности по Украине уже согласованы, заявил Трамп

Многие элементы договоренности об украинском урегулировании согласованы, но некоторые из них еще нет, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Тruth Social. РИА Новости, 18.03.2025

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2025-03-18T01:38:00+03:00

2025-03-18T01:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Многие элементы договоренности об украинском урегулировании согласованы, но некоторые из них еще нет, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Тruth Social."Многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются", — написал он.Американский лидер также добавил, что очень ждет телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.Ранее в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на завтра запланирован телефонный разговор президентов России и США. Чуть позднее он сообщил, что подготовка к нему главным образом идет по вопросу Украины.В предыдущий раз Путин и Трамп общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.Вопрос мираВ прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.

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https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, владимир путин