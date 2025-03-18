https://ria.ru/20250318/svo-2005674635.html

В зону СВО отправили внедорожник с устройствами для транспортировки раненых

В зону СВО отправили внедорожник с устройствами для транспортировки раненых - РИА Новости, 18.03.2025

В зону СВО отправили внедорожник с устройствами для транспортировки раненых

Внедорожник с устройствами для транспортировки раненых отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:49:00+03:00

2025-03-18T11:49:00+03:00

2025-03-18T11:49:00+03:00

надежные люди

нижегородская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

спецоперация

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Внедорожник с устройствами для транспортировки раненых отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта. Полноприводный УАЗ отправлен бойцам от Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной. "УАЗ СГР с народным названием "Буханка" благодаря полному приводу, высокому дорожному просвету и коротким свесом бамперов является идеальной машиной для труднодоступных мест. Грузоподъёмность в 1200 килограмм делает его незаменимым для перевозки грузов, а высокая ремонтопригодность позволяет эксплуатировать в любых условиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что переданный автомобиль оснащен специальными устройствами для транспортировки раненых бойцов. "Это и будет главной задачей машины в зоне спецоперации", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250316/irkutsk-2005357241.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижегородская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), спецоперация