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В зону СВО отправили внедорожник с устройствами для транспортировки раненых - РИА Новости, 18.03.2025
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Надежные люди
 
11:49 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/svo-2005674635.html
В зону СВО отправили внедорожник с устройствами для транспортировки раненых
В зону СВО отправили внедорожник с устройствами для транспортировки раненых - РИА Новости, 18.03.2025
В зону СВО отправили внедорожник с устройствами для транспортировки раненых
Внедорожник с устройствами для транспортировки раненых отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:49:00+03:00
2025-03-18T11:49:00+03:00
надежные люди
нижегородская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
спецоперация
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Внедорожник с устройствами для транспортировки раненых отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта. Полноприводный УАЗ отправлен бойцам от Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной. "УАЗ СГР с народным названием "Буханка" благодаря полному приводу, высокому дорожному просвету и коротким свесом бамперов является идеальной машиной для труднодоступных мест. Грузоподъёмность в 1200 килограмм делает его незаменимым для перевозки грузов, а высокая ремонтопригодность позволяет эксплуатировать в любых условиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что переданный автомобиль оснащен специальными устройствами для транспортировки раненых бойцов. "Это и будет главной задачей машины в зоне спецоперации", - подчеркивается в сообщении.
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нижегородская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), спецоперация
Надежные люди, Нижегородская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Спецоперация

В зону СВО отправили внедорожник с устройствами для транспортировки раненых

© Народный Фронт | Нижегородская областьНародный фронт передал в зону СВО полноприводный УАЗ от Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной. Кадр видео
Народный фронт передал в зону СВО полноприводный УАЗ от Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Народный Фронт | Нижегородская область
Народный фронт передал в зону СВО полноприводный УАЗ от Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной. Кадр видео
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Внедорожник с устройствами для транспортировки раненых отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта.
Полноприводный УАЗ отправлен бойцам от Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной.
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"УАЗ СГР с народным названием "Буханка" благодаря полному приводу, высокому дорожному просвету и коротким свесом бамперов является идеальной машиной для труднодоступных мест. Грузоподъёмность в 1200 килограмм делает его незаменимым для перевозки грузов, а высокая ремонтопригодность позволяет эксплуатировать в любых условиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что переданный автомобиль оснащен специальными устройствами для транспортировки раненых бойцов. "Это и будет главной задачей машины в зоне спецоперации", - подчеркивается в сообщении.
 
Надежные людиНижегородская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Спецоперация
 
 
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