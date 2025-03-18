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В зону СВО отправили внедорожник с устройствами для транспортировки раненых
В зону СВО отправили внедорожник с устройствами для транспортировки раненых - РИА Новости, 18.03.2025
В зону СВО отправили внедорожник с устройствами для транспортировки раненых
Внедорожник с устройствами для транспортировки раненых отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:49:00+03:00
2025-03-18T11:49:00+03:00
2025-03-18T11:49:00+03:00
надежные люди
нижегородская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
спецоперация
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Внедорожник с устройствами для транспортировки раненых отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта. Полноприводный УАЗ отправлен бойцам от Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной. "УАЗ СГР с народным названием "Буханка" благодаря полному приводу, высокому дорожному просвету и коротким свесом бамперов является идеальной машиной для труднодоступных мест. Грузоподъёмность в 1200 килограмм делает его незаменимым для перевозки грузов, а высокая ремонтопригодность позволяет эксплуатировать в любых условиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что переданный автомобиль оснащен специальными устройствами для транспортировки раненых бойцов. "Это и будет главной задачей машины в зоне спецоперации", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250316/irkutsk-2005357241.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), спецоперация
Надежные люди, Нижегородская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Спецоперация
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Внедорожник с устройствами для транспортировки раненых отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта.
Полноприводный УАЗ
отправлен бойцам от Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной.
"УАЗ СГР с народным названием "Буханка" благодаря полному приводу, высокому дорожному просвету и коротким свесом бамперов является идеальной машиной для труднодоступных мест. Грузоподъёмность в 1200 килограмм делает его незаменимым для перевозки грузов, а высокая ремонтопригодность позволяет эксплуатировать в любых условиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что переданный автомобиль оснащен специальными устройствами для транспортировки раненых бойцов. "Это и будет главной задачей машины в зоне спецоперации", - подчеркивается в сообщении.