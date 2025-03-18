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Фон дер Ляйен раскрыла детали новой оборонной стратегии ЕС
Фон дер Ляйен раскрыла детали новой оборонной стратегии ЕС - РИА Новости, 18.03.2025
Фон дер Ляйен раскрыла детали новой оборонной стратегии ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оборона и вооруженные силы останутся в компетенции стран-членов ЕС, несмотря на внедрение новой оборонной... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:19:00+03:00
2025-03-18T19:19:00+03:00
2025-03-18T19:19:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оборона и вооруженные силы останутся в компетенции стран-членов ЕС, несмотря на внедрение новой оборонной стратегии Евросоюза. Еврокомиссия в среду представит детальный проект новой оборонной стратегии, на которую планируется в ближайшие четыре года задействовать порядка 800 миллиардов евро. "Государства-члены всегда будут нести ответственность за свои войска, от доктрины до развертывания, и за определение требований к своим вооруженным силам", - сказала она, выступая в военной академии Дании. Она также отметила, что при этом "на европейском уровне нужно сделать многое".
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в мире, дания, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Дания, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен раскрыла детали новой оборонной стратегии ЕС
Фон дер Ляйен: оборона и вооруженные силы останутся в компетенции стран ЕС