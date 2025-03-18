https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005628713.html

ВС России нанесли удары по скоплению пехоты ВСУ в Боровой, заявил Марочко

ВС России нанесли удары по скоплению пехоты ВСУ в Боровой, заявил Марочко - РИА Новости, 18.03.2025

ВС России нанесли удары по скоплению пехоты ВСУ в Боровой, заявил Марочко

ВС РФ за последние дни нанесли три удара по скоплению техники и пехоты ВСУ в поселке Боровая Харьковской области, который в последнее время стал логистическим... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T07:22:00+03:00

2025-03-18T07:22:00+03:00

2025-03-18T07:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg

ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. ВС РФ за последние дни нанесли три удара по скоплению техники и пехоты ВСУ в поселке Боровая Харьковской области, который в последнее время стал логистическим центром снабжения украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В связи с активными боевыми действиями в районах населенных пунктов Богуславка, Зеленый Гай и Першотравневое поселок Боровая стал основным логистическим центром для снабжения украинских боевиков, а также накопления ВВТ (вооружения и военной техники - ред.), боекомплекта и личного состава", - сообщил агентству эксперт. Он отметил, что ВС РФ усилили контроль за Боровой и окрестностями, периодически выявляя законные цели для поражения, по которым наносятся огневые удары. "Так, в течение последних нескольких суток по Боровой было нанесено три удара по скоплению вооружения и военной техники и личного состава вооруженных формирований Украины. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется", - рассказал Марочко. Минобороны России 16 марта сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ в районах ряда населенных пунктов Харьковской области, в том числе Боровой. По данным ведомства, противник потерял до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус".

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность