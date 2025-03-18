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ВС России нанесли удары по скоплению пехоты ВСУ в Боровой, заявил Марочко - РИА Новости, 18.03.2025
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ВС России нанесли удары по скоплению пехоты ВСУ в Боровой, заявил Марочко
ВС России нанесли удары по скоплению пехоты ВСУ в Боровой, заявил Марочко - РИА Новости, 18.03.2025
ВС России нанесли удары по скоплению пехоты ВСУ в Боровой, заявил Марочко
ВС РФ за последние дни нанесли три удара по скоплению техники и пехоты ВСУ в поселке Боровая Харьковской области, который в последнее время стал логистическим... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:22:00+03:00
2025-03-18T07:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. ВС РФ за последние дни нанесли три удара по скоплению техники и пехоты ВСУ в поселке Боровая Харьковской области, который в последнее время стал логистическим центром снабжения украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В связи с активными боевыми действиями в районах населенных пунктов Богуславка, Зеленый Гай и Першотравневое поселок Боровая стал основным логистическим центром для снабжения украинских боевиков, а также накопления ВВТ (вооружения и военной техники - ред.), боекомплекта и личного состава", - сообщил агентству эксперт. Он отметил, что ВС РФ усилили контроль за Боровой и окрестностями, периодически выявляя законные цели для поражения, по которым наносятся огневые удары. "Так, в течение последних нескольких суток по Боровой было нанесено три удара по скоплению вооружения и военной техники и личного состава вооруженных формирований Украины. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется", - рассказал Марочко. Минобороны России 16 марта сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ в районах ряда населенных пунктов Харьковской области, в том числе Боровой. По данным ведомства, противник потерял до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус".
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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россия, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по скоплению пехоты ВСУ в Боровой, заявил Марочко

Марочко: ВС России нанесли три удара по логистическому центру снабжения ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. ВС РФ за последние дни нанесли три удара по скоплению техники и пехоты ВСУ в поселке Боровая Харьковской области, который в последнее время стал логистическим центром снабжения украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В связи с активными боевыми действиями в районах населенных пунктов Богуславка, Зеленый Гай и Першотравневое поселок Боровая стал основным логистическим центром для снабжения украинских боевиков, а также накопления ВВТ (вооружения и военной техники - ред.), боекомплекта и личного состава", - сообщил агентству эксперт.
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Он отметил, что ВС РФ усилили контроль за Боровой и окрестностями, периодически выявляя законные цели для поражения, по которым наносятся огневые удары.
"Так, в течение последних нескольких суток по Боровой было нанесено три удара по скоплению вооружения и военной техники и личного состава вооруженных формирований Украины. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется", - рассказал Марочко.
Минобороны России 16 марта сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ в районах ряда населенных пунктов Харьковской области, в том числе Боровой. По данным ведомства, противник потерял до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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