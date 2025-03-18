https://ria.ru/20250318/putin-2005607435.html

Путин и Трамп проведут телефонный разговор

Путин и Трамп проведут телефонный разговор - РИА Новости, 18.03.2025

Путин и Трамп проведут телефонный разговор

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник планируют провести новый телефонный разговор, данный контакт станет вторым на счету лидеров после... РИА Новости, 18.03.2025

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник планируют провести новый телефонный разговор, данный контакт станет вторым на счету лидеров после инаугурации Трампа в качестве 47-го главы Соединенных Штатов и совпадет с одиннадцатой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Первым о планах лидеров провести во вторник новый телефонный разговор сообщил Трамп. Американский президент заявил, что намерен в беседе с Путиным поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. В Кремле подтвердили, что такой контакт действительно готовится. Повестку готовящегося разговора пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрывать не стал, отметив, однако, что подготовка к данному контакту ведется главным образом по вопросу украинского урегулирования. Он также назвал готовящийся разговор очень важным шагом, который задает тон всему остальному движению по реанимации двусторонних отношений России и США. Предыдущий телефонный разговор Путин и Трамп провели 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Итоги первого разговора Путина и Трампа После февральского разговора президентов двух стран и в Москве, и в Вашингтоне заговорили о возобновлении диалога стран. В Эр-Рияде 18 февраля состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. В ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Вскоре после переговоров в Эр-Рияде уже в Стамбуле состоялась российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне. На прошлой неделе состоялась телефонная беседа Уолтца с Ушаковым - тот в свою очередь сообщал, что в последнее время поддерживает регулярные телефонные контакты со своим американским визави. Политическим событием стал визит в Москву Уиткоффа на прошлой неделе. Путин принял Уиткоффа, тот предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а президент РФ через спецпосланника Трампа передал информацию и дополнительные сигналы для американского лидера, сообщали в Кремле. Главная политическая интрига О планах вновь поговорить с Путиным после первой телефонной беседы Трамп заявлял не раз. Кремль в свою очередь сообщал, что и Россия, и США понимают, что разговор лидеров нужен, однако не спешил озвучивать конкретные сроки. Песков отмечал, что такой контакт при необходимости может быть очень быстро организован благодаря имеющимся каналам общения. Первый разговор президентов, который состоялся в феврале, он назвал достаточно конструктивным для того, чтобы поддерживать диалог и решать проблемы. Трамп неоднократно отмечал, что "ладит" с Путиным, подчеркивая, что их "всегда связывали хорошие отношения". Он также высоко отзывался о личных качествах российского лидера. Путин после февральского разговора с президентом США сообщил, что "с удовольствием встретится" с Трампом, отметив, что это чувство обоюдное. "Это видно по характеру нашего телефонного разговора", - пояснил он. Президент России также подчеркивал, что Трамп и его администрация делают всё для восстановления отношений России и США. Российский лидер выражал благодарность Трампу за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько внимания. Как не раз говорил Путин, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Озвученная готовность глав РФ и США искать пути разрешения ситуации резко контрастировала и с заявлениями европейских политиков о необходимости продолжать военную поддержку Киева столько, сколько потребуется, и с заявлениями Владимира Зеленского, чей визит в Вашингтон для беседы с Трампом закончился перепалкой и "изгнанием" лидера киевского режима из Белого дома. Условия для Украины Накануне планирующегося разговора двух президентов пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что мирное соглашение по Украине как никогда близко, по ее словам, стороны находятся "в десяти ярдах" от достижения этой цели. Она также отметила, что представители США и Украины обсуждали условия заключения мира с РФ, включая будущее разграничение территорий. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, говоря об урегулировании украинского конфликта, отмечал, что от Украины потребуются территориальные уступки, в обмен на которые она может получить гарантии безопасности. Он упомянул и то, что членство Украины в НАТО является "крайне маловероятным". В этом плане символично, что беседа Путина и Трампа состоится именно в День воссоединения Крыма с Россией. Шестнадцатого марта 2014 года крымчане проголосовали на референдуме за возвращение региона в состав России. Спустя два дня, 18 марта, в Москве был подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Киевский режим неоднократно заявлял, что не признаёт Крым территорией России. Зеленский на прошлой неделе заявил, что Киев не будет признавать утрату территорий, освобожденных Россией во время спецоперации на Украине, назвав это "главной красной линией". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области - это российские регионы, это данность, обозначенная в Конституции РФ. Чего хочет Россия Сам Путин не раз отмечал, что России нужен такой вариант мира, который обеспечит ее безопасность. На прошлой неделе российский лидер заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, Путин отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, президент РФ поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Путин также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. При этом российский лидер не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250317/tramp-2005606044.html

https://ria.ru/20250317/razgovor-2005592202.html

https://ria.ru/20250317/peskov-2005480632.html

https://ria.ru/20250317/peskov-2005560019.html

https://ria.ru/20250317/zaes-2005594613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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