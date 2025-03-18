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Фон дер Ляйен раскрыла планы по перевооружению ЕС к 2030 году

Фон дер Ляйен раскрыла планы по перевооружению ЕС к 2030 году - РИА Новости, 18.03.2025

Фон дер Ляйен раскрыла планы по перевооружению ЕС к 2030 году

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС к 2030 году должен достичь высокого уровня военной мобильности, а также нарастить инвестиции в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:16:00+03:00

2025-03-18T18:16:00+03:00

2025-03-18T18:16:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС к 2030 году должен достичь высокого уровня военной мобильности, а также нарастить инвестиции в производство систем ПВО, ПРО, боеприпасов, всех современных типов дронов и антидронных систем. Еврокомиссия в среду представит детальный проект новой оборонной стратегии Евросоюза, на которую планируется в ближайшие четыре года задействовать порядка 800 миллиардов евро. "Если говорить о военной мобильности, то к 2030 году нам нужна функционирующая общеевропейская сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, которые облегчат быструю транспортировку войск и военной техники. В то же время нам нужно инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты. И мы должны извлечь уроки из… современной войны. Мы увидели важность беспилотников и систем противодействия беспилотникам на Украине. Европе необходимо разработать все типы беспилотных систем и передовое программное обеспечение и датчики, лежащие в их основе", - сказала она, выступая в военной академии Дании. По словам главы ЕК, инвестиции также будут направлены "в область кибербезопасности или использования военного ИИ".

https://ria.ru/20250309/ljajen-2003925853.html

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в мире, технологии, украина, европа, дания, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз