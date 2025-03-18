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Пасечник назвал воссоединение Крыма с Россией переломным моментом - РИА Новости, 18.03.2025
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11:32 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/pasechnik-2005666542.html
Пасечник назвал воссоединение Крыма с Россией переломным моментом
Пасечник назвал воссоединение Крыма с Россией переломным моментом - РИА Новости, 18.03.2025
Пасечник назвал воссоединение Крыма с Россией переломным моментом
Воссоединение Крыма с Россией стало переломным моментом не только для крымчан, но и для жителей Донбасса, оказав им мощную моральную поддержку и сплотив в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:32:00+03:00
2025-03-18T11:32:00+03:00
общество
россия
севастополь
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 18 мар – РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией стало переломным моментом не только для крымчан, но и для жителей Донбасса, оказав им мощную моральную поддержку и сплотив в противостоянии украинской агрессии, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в связи с 11-й годовщиной воссоединения полуострова с РФ. "Этот день стал переломным не только для крымчан, но и для всех, кто живет в Донбассе. Возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань оказалось для нас мощной моральной поддержкой, показателем того, что единство и сила духа обязательно приведут к намеченной цели", - написал Пасечник в поздравлении жителям Крыма, размещенном в его Telegram-канале. По его словам, пример Крыма показал, что жители отдельного региона могут самостоятельно определять свою судьбу, и это еще больше сплотило тех, кто противостоял украинской агрессии. Пасечник отметил, что крымчане не раз направляли в Луганскую Народную Республику гуманитарную помощь, активно сотрудничали по разным направлениям. "А сегодня вместе развиваемся в составе Великой России, восстанавливаем разрушенное врагом, строим новую инфраструктуру, участвуем в различных федеральных проектах. Наши регионы вернулись в свою семью – и это навсегда", - подчеркнул глава ЛНР. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Восемнадцатого марта в Республике Крым отмечается День воссоединения с Россией. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года Законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.
https://ria.ru/20250318/matvienko-2005635904.html
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общество, россия, севастополь, луганская народная республика, леонид пасечник
Общество, Россия, Севастополь, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Пасечник назвал воссоединение Крыма с Россией переломным моментом

Глава ЛНР Пасечник: воссоединение Крыма с Россией сплотило жителей Донбасса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 мар – РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией стало переломным моментом не только для крымчан, но и для жителей Донбасса, оказав им мощную моральную поддержку и сплотив в противостоянии украинской агрессии, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в связи с 11-й годовщиной воссоединения полуострова с РФ.
"Этот день стал переломным не только для крымчан, но и для всех, кто живет в Донбассе. Возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань оказалось для нас мощной моральной поддержкой, показателем того, что единство и сила духа обязательно приведут к намеченной цели", - написал Пасечник в поздравлении жителям Крыма, размещенном в его Telegram-канале.
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Вчера, 09:10
По его словам, пример Крыма показал, что жители отдельного региона могут самостоятельно определять свою судьбу, и это еще больше сплотило тех, кто противостоял украинской агрессии.
Пасечник отметил, что крымчане не раз направляли в Луганскую Народную Республику гуманитарную помощь, активно сотрудничали по разным направлениям.
"А сегодня вместе развиваемся в составе Великой России, восстанавливаем разрушенное врагом, строим новую инфраструктуру, участвуем в различных федеральных проектах. Наши регионы вернулись в свою семью – и это навсегда", - подчеркнул глава ЛНР.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Восемнадцатого марта в Республике Крым отмечается День воссоединения с Россией. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года Законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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ОбществоРоссияСевастопольЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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