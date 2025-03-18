Пасечник назвал воссоединение Крыма с Россией переломным моментом
Глава ЛНР Пасечник: воссоединение Крыма с Россией сплотило жителей Донбасса
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 мар – РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией стало переломным моментом не только для крымчан, но и для жителей Донбасса, оказав им мощную моральную поддержку и сплотив в противостоянии украинской агрессии, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в связи с 11-й годовщиной воссоединения полуострова с РФ.
"Этот день стал переломным не только для крымчан, но и для всех, кто живет в Донбассе. Возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань оказалось для нас мощной моральной поддержкой, показателем того, что единство и сила духа обязательно приведут к намеченной цели", - написал Пасечник в поздравлении жителям Крыма, размещенном в его Telegram-канале.
По его словам, пример Крыма показал, что жители отдельного региона могут самостоятельно определять свою судьбу, и это еще больше сплотило тех, кто противостоял украинской агрессии.
Пасечник отметил, что крымчане не раз направляли в Луганскую Народную Республику гуманитарную помощь, активно сотрудничали по разным направлениям.
"А сегодня вместе развиваемся в составе Великой России, восстанавливаем разрушенное врагом, строим новую инфраструктуру, участвуем в различных федеральных проектах. Наши регионы вернулись в свою семью – и это навсегда", - подчеркнул глава ЛНР.
Восемнадцатого марта в Республике Крым отмечается День воссоединения с Россией. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года Законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.