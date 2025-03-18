https://ria.ru/20250318/nauka-2004939204.html

Ученые выделили основные факторы старения

Ученые выделили основные факторы старения - РИА Новости, 18.03.2025

Ученые выделили основные факторы старения

Основные причины мутаций в митохондриальной ДНК, вызывающие преждевременное и нездоровое старение организма, выявили ученые БФУ в составе международного... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:00:00+03:00

2025-03-18T09:00:00+03:00

2025-03-18T09:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

великобритания

германия

китай

иммануил кант

балтийский федеральный университет

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Основные причины мутаций в митохондриальной ДНК, вызывающие преждевременное и нездоровое старение организма, выявили ученые БФУ в составе международного коллектива. По мнению авторов, полученные данные могут помочь в изучении процессов старения организма человека и всех хордовых животных, поиске средств его замедления. Результат представлен в Molecular Biology and Evolution.Митохондрии — это отдельные компоненты (органеллы) в клетках большинства многоклеточных организмов, в том числе и человека. Их часто называют "электростанциями" клетки, потому что они вырабатывают большую часть ее энергии посредством клеточного дыхания, рассказали специалисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ).У этих органелл есть свой генетический материал, отличающийся по свойствам и строению от "основной" ДНК клетки, которая содержится в ядре. Например, если ядерный геном наследуется ребенком от обоих родителей, то митохондриальная ДНК (мтДНК) передается почти исключительно от матери, добавили в вузе.Ученые подчеркнули, что и механизмы изменения состава геномов из разных компонентов клетки также отличаются, однако и там, и там мутации ведут к болезням и преждевременному старению. Накопление "поломанных" молекул мтДНК в тканях, которые редко обновляются (мышцах, нейронах), ведет к дегенеративным заболеваниям и угнетению функций организма.Коллектив исследователей БФУ совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова, Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН, а также учеными из Великобритании, Германии, Китая, США, Франции выявили основные механизмы "поломок" мтДНК в организме хордовых, к которым относятся рыбы, птицы, амфибии, рептилии и млекопитающие."Мы предполагаем, что мутации могут возникнуть по трем причинам: ошибки белков-"копировщиков" мтДНК, воздействие на клетку окислительного стресса и "плохой ремонт" — сбои в починке этого генома. В ходе анализа геномов 1697 видов организмов пяти разных классов мы выяснили, что первая причина вносит такой же вклад, как вторая и третья в сумме", — рассказал один из авторов работы, младший научный сотрудник Центра геномных исследований БФУ Дмитрий Ильющенко.Специалист добавил, что такие наборы генетических данных (мутационные спектры) мтДНК могут помочь не только в понимании "механики" старения, но и реконструировать эволюционные связи между видами, а также проследить, как они адаптировались к изменениям окружающих условий."На данный момент это первый построенный такого рода мутационный спектр мтДНК для хордовых животных. Он информативен, так как рассматривает не только изменение единичного азотистого основания в геноме, но и учитывает соседние нуклеотиды. Это позволяет нам выявлять мутации, которые сохраняются на протяжении длительного времени и являются общими для разных классов организмов", — объяснил Ильющенко.Специалисты планируют более подробно изучить участки мтДНК других классов животных для подтверждения своей гипотезы и нахождению новых. Работа выполнена при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20241128/nauka-1986057608.html

https://ria.ru/20250228/nauka-2001736805.html

https://ria.ru/20240820/nauka-1967028034.html

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