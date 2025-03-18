Доля Москвы в доходах и расходах регионов превысила 20 процентов
Доля Москвы в бюджете регионов в 2024 году выросла до 21,1 процента
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Доля Москвы в общем объеме консолидированного бюджета регионов РФ в 2024 году выросла до 21,1% по доходам и до 21% - по расходам, следует из материалов Счетной палаты России.
"Доля доходов г. Москвы в общем объеме консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составила в 2024 году 21,1% (в 2023 году она составляла 18,9%), расходов – 21% (в 2023 году – 19,6%)", – говорится в документах.
При этом Счетная палата отмечает практически одинаковый рост исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2024 году как по доходам – они выросли на 10%, так и по расходам, которые увеличились на 10,3%. Годом ранее темпы роста доходов составляли 113,5%, а по расходам – 114,8%. Превышение темпов роста расходов над доходами наблюдалось и в 2022 году.
В целом, по данным аудиторов, консолидированный бюджет регионов РФ сложился по итогам прошлого года с дефицитом в 297 миллиардов рублей против 200 миллиардов рублей годом ранее. Наибольший объем дефицита имели Кемеровская область - 70,7 миллиарда рублей, Санкт-Петербург - 52,8 миллиарда рублей, Нижегородская - 49,2 миллиарда рублей и Челябинская область - 45 миллиардов рублей. Дефицит бюджета Москвы составил 21,6 миллиарда рублей.
Наибольший объем профицита сложился в Московской области - 81,5 миллиарда рублей, Донецкой Народной Республике – 26 миллиарда рублей и в Республике Татарстан - 21,8 миллиарда рублей.
Из всех собранных в России налоговых доходов за 2024 год в федеральный бюджет поступило 56,6%, в бюджеты субъектов Российской Федерации - 43,4%. По объему собранных налоговых доходов наибольшую долю занимают поступления от Москвы - 19,4%, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 11,9%, и Ямало-Ненецкого автономного округа - 7,7%.