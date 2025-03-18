Рейтинг@Mail.ru
Доля Москвы в доходах и расходах регионов превысила 20 процентов - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/moskva-2005611286.html
Доля Москвы в доходах и расходах регионов превысила 20 процентов
Доля Москвы в доходах и расходах регионов превысила 20 процентов - РИА Новости, 18.03.2025
Доля Москвы в доходах и расходах регионов превысила 20 процентов
Доля Москвы в общем объеме консолидированного бюджета регионов РФ в 2024 году выросла до 21,1% по доходам и до 21% - по расходам, следует из материалов Счетной... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T00:59:00+03:00
2025-03-18T00:59:00+03:00
экономика
москва
россия
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104357/56/1043575674_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_31ed14a4f174d4aa2a41a0844427c24f.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Доля Москвы в общем объеме консолидированного бюджета регионов РФ в 2024 году выросла до 21,1% по доходам и до 21% - по расходам, следует из материалов Счетной палаты России. "Доля доходов г. Москвы в общем объеме консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составила в 2024 году 21,1% (в 2023 году она составляла 18,9%), расходов – 21% (в 2023 году – 19,6%)", – говорится в документах. При этом Счетная палата отмечает практически одинаковый рост исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2024 году как по доходам – они выросли на 10%, так и по расходам, которые увеличились на 10,3%. Годом ранее темпы роста доходов составляли 113,5%, а по расходам – 114,8%. Превышение темпов роста расходов над доходами наблюдалось и в 2022 году. В целом, по данным аудиторов, консолидированный бюджет регионов РФ сложился по итогам прошлого года с дефицитом в 297 миллиардов рублей против 200 миллиардов рублей годом ранее. Наибольший объем дефицита имели Кемеровская область - 70,7 миллиарда рублей, Санкт-Петербург - 52,8 миллиарда рублей, Нижегородская - 49,2 миллиарда рублей и Челябинская область - 45 миллиардов рублей. Дефицит бюджета Москвы составил 21,6 миллиарда рублей. Наибольший объем профицита сложился в Московской области - 81,5 миллиарда рублей, Донецкой Народной Республике – 26 миллиарда рублей и в Республике Татарстан - 21,8 миллиарда рублей. Из всех собранных в России налоговых доходов за 2024 год в федеральный бюджет поступило 56,6%, в бюджеты субъектов Российской Федерации - 43,4%. По объему собранных налоговых доходов наибольшую долю занимают поступления от Москвы - 19,4%, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 11,9%, и Ямало-Ненецкого автономного округа - 7,7%.
https://ria.ru/20250318/byudzhet-2005609909.html
https://ria.ru/20250304/rekord-2002904048.html
москва
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104357/56/1043575674_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_aa4d8e41e8fa13cbf1711131c4385424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, россия, кемеровская область
Экономика, Москва, Россия, Кемеровская область
Доля Москвы в доходах и расходах регионов превысила 20 процентов

Доля Москвы в бюджете регионов в 2024 году выросла до 21,1 процента

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Доля Москвы в общем объеме консолидированного бюджета регионов РФ в 2024 году выросла до 21,1% по доходам и до 21% - по расходам, следует из материалов Счетной палаты России.
"Доля доходов г. Москвы в общем объеме консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составила в 2024 году 21,1% (в 2023 году она составляла 18,9%), расходов – 21% (в 2023 году – 19,6%)", – говорится в документах.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Счетная палата сообщила о неиспользованных средствах бюджета
00:40
При этом Счетная палата отмечает практически одинаковый рост исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2024 году как по доходам – они выросли на 10%, так и по расходам, которые увеличились на 10,3%. Годом ранее темпы роста доходов составляли 113,5%, а по расходам – 114,8%. Превышение темпов роста расходов над доходами наблюдалось и в 2022 году.
В целом, по данным аудиторов, консолидированный бюджет регионов РФ сложился по итогам прошлого года с дефицитом в 297 миллиардов рублей против 200 миллиардов рублей годом ранее. Наибольший объем дефицита имели Кемеровская область - 70,7 миллиарда рублей, Санкт-Петербург - 52,8 миллиарда рублей, Нижегородская - 49,2 миллиарда рублей и Челябинская область - 45 миллиардов рублей. Дефицит бюджета Москвы составил 21,6 миллиарда рублей.
Наибольший объем профицита сложился в Московской области - 81,5 миллиарда рублей, Донецкой Народной Республике – 26 миллиарда рублей и в Республике Татарстан - 21,8 миллиарда рублей.
Из всех собранных в России налоговых доходов за 2024 год в федеральный бюджет поступило 56,6%, в бюджеты субъектов Российской Федерации - 43,4%. По объему собранных налоговых доходов наибольшую долю занимают поступления от Москвы - 19,4%, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 11,9%, и Ямало-Ненецкого автономного округа - 7,7%.
Счетная палата РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Счетная палата установила рекорд по возврату средств в бюджеты
4 марта, 10:10
 
ЭкономикаМоскваРоссияКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала