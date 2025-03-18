Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге профессор вуза лишился пяти миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/moshenniki-2005645294.html
В Петербурге профессор вуза лишился пяти миллионов рублей из-за мошенников
В Петербурге профессор вуза лишился пяти миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 18.03.2025
В Петербурге профессор вуза лишился пяти миллионов рублей из-за мошенников
Мошенники в Петербурге под предлогом обеспечения сохранности денег лишили профессора вуза 5 миллионов рублей, теперь их ищет полиция, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:07:00+03:00
2025-03-18T10:07:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
фрунзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_207c6119e3926b96f46068db74e74449.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Мошенники в Петербурге под предлогом обеспечения сохранности денег лишили профессора вуза 5 миллионов рублей, теперь их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Московского района обратился 70-летний профессор вуза, живущий в одном из домов на улице Фрунзе. "(По его словам), с 17 по 28 января 2025 года неизвестные в ходе общения с ним в мессенджере, представляясь то проректором университета, то сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом сохранения денежных средств убедили заявителя передать курьеру в несколько этапов 5 000 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20241018/peterburg-1978734981.html
россия
санкт-петербург
фрунзе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2109e717327005bf6b650441510e6945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, фрунзе
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Фрунзе
В Петербурге профессор вуза лишился пяти миллионов рублей из-за мошенников

В Петербурге 70-летний профессор вуза передал мошенникам 5 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские деньги
Российские деньги - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Мошенники в Петербурге под предлогом обеспечения сохранности денег лишили профессора вуза 5 миллионов рублей, теперь их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Московского района обратился 70-летний профессор вуза, живущий в одном из домов на улице Фрунзе.
«
"(По его словам), с 17 по 28 января 2025 года неизвестные в ходе общения с ним в мессенджере, представляясь то проректором университета, то сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом сохранения денежных средств убедили заявителя передать курьеру в несколько этапов 5 000 000 рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Петербурге пенсионер лишился почти 17 миллионов рублей из-за мошенников
18 октября 2024, 14:28
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургФрунзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала