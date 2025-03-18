https://ria.ru/20250318/moshenniki-2005645294.html
В Петербурге профессор вуза лишился пяти миллионов рублей из-за мошенников
В Петербурге профессор вуза лишился пяти миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 18.03.2025
В Петербурге профессор вуза лишился пяти миллионов рублей из-за мошенников
Мошенники в Петербурге под предлогом обеспечения сохранности денег лишили профессора вуза 5 миллионов рублей, теперь их ищет полиция, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:07:00+03:00
2025-03-18T10:07:00+03:00
2025-03-18T10:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Мошенники в Петербурге под предлогом обеспечения сохранности денег лишили профессора вуза 5 миллионов рублей, теперь их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Московского района обратился 70-летний профессор вуза, живущий в одном из домов на улице Фрунзе. "(По его словам), с 17 по 28 января 2025 года неизвестные в ходе общения с ним в мессенджере, представляясь то проректором университета, то сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом сохранения денежных средств убедили заявителя передать курьеру в несколько этапов 5 000 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20241018/peterburg-1978734981.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, фрунзе
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Фрунзе
В Петербурге профессор вуза лишился пяти миллионов рублей из-за мошенников
В Петербурге 70-летний профессор вуза передал мошенникам 5 миллионов рублей