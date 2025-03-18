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В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28
В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28 - РИА Новости, 18.03.2025
В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28
Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ленинградской области, экипаж погиб, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:37:00+03:00
2025-03-18T19:37:00+03:00
2025-03-18T20:17:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
ми-28
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ленинградской области, экипаж погиб, сообщило Минобороны России."Восемнадцатого марта 2025 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над территорией Ленинградской области потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта", — подчеркнули в ведомстве.На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. К месту катастрофы вылетела комиссия Воздушно-космических сил.
https://ria.ru/20250318/vertolet-2005662219.html
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происшествия, ленинградская область, россия, ми-28, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Ми-28, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28
Минобороны: вертолет Ми-28 потерпел катастрофу над Ленинградской областью