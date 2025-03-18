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Матвиенко поздравила жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2025
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09:10 18.03.2025 (обновлено: 09:11 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/matvienko-2005635904.html
Матвиенко поздравила жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией
Матвиенко поздравила жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2025
Матвиенко поздравила жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией, отметив, что история полуострова является важной и неотъемлемой... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:10:00+03:00
2025-03-18T09:11:00+03:00
общество
россия
республика крым
севастополь
валентина матвиенко
совет федерации рф
религиозные праздники
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией, отметив, что история полуострова является важной и неотъемлемой частью истории РФ. "Судьба Крыма неотделима от России, а история полуострова является важной и неотъемлемой частью истории нашей страны, ее становления в качестве мировой державы. Крымчане поддерживают преемственность поколений, свято чтут ратные подвиги и славные трудовые традиции предков, веками строивших и защищавших Российское государство", - говорится в поздравительной телеграмме на имя руководства региона. Спикер Совфеда напомнила о единстве культурного и духовного наследия Крыма и других регионов РФ. "Мы – единый народ с общими ценностями и целями, богатейшим культурным и духовным наследием, и эту глубинную связь никому не ослабить и не разрушить", - отметила она. Итоги общекрымского референдума подтвердили это в очередной раз, добавила Матвиенко. "Став полноправным субъектом Российской Федерации, Республика Крым вышла на принципиально новый качественный уровень развития. Наращиваются индустриальные мощности, благоустраиваются общественные пространства, функционируют самые современные объекты социальной инфраструктуры. Люди видят эти перемены, убеждаются в правильности своего выбора – вернуться в состав исторической родины", - говорится в телеграмме. Законодатель выразила уверенность в том, что республика будет только укреплять свой экономический и производственный потенциал, продолжит вносить достойный вклад в решение общенациональных задач. Также Матвиенко поздравила жителей Севастополя с Днем возвращения города в Россию.
https://ria.ru/20250316/krym-2005324736.html
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общество, россия, республика крым, севастополь, валентина матвиенко, совет федерации рф, религиозные праздники
Общество, Россия, Республика Крым, Севастополь, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Религиозные праздники
Матвиенко поздравила жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией

Матвиенко назвала историю Крыма важной и неотъемлемой частью истории России

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией, отметив, что история полуострова является важной и неотъемлемой частью истории РФ.
"Судьба Крыма неотделима от России, а история полуострова является важной и неотъемлемой частью истории нашей страны, ее становления в качестве мировой державы. Крымчане поддерживают преемственность поколений, свято чтут ратные подвиги и славные трудовые традиции предков, веками строивших и защищавших Российское государство", - говорится в поздравительной телеграмме на имя руководства региона.
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Спикер Совфеда напомнила о единстве культурного и духовного наследия Крыма и других регионов РФ.
"Мы – единый народ с общими ценностями и целями, богатейшим культурным и духовным наследием, и эту глубинную связь никому не ослабить и не разрушить", - отметила она.
Итоги общекрымского референдума подтвердили это в очередной раз, добавила Матвиенко.
"Став полноправным субъектом Российской Федерации, Республика Крым вышла на принципиально новый качественный уровень развития. Наращиваются индустриальные мощности, благоустраиваются общественные пространства, функционируют самые современные объекты социальной инфраструктуры. Люди видят эти перемены, убеждаются в правильности своего выбора – вернуться в состав исторической родины", - говорится в телеграмме.
Законодатель выразила уверенность в том, что республика будет только укреплять свой экономический и производственный потенциал, продолжит вносить достойный вклад в решение общенациональных задач.
Также Матвиенко поздравила жителей Севастополя с Днем возвращения города в Россию.
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ОбществоРоссияРеспублика КрымСевастопольВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРелигиозные праздники
 
 
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