https://ria.ru/20250318/malinen-2005632706.html

Заявление президента Финляндии о Путине вызвало ярость на Западе

Заявление президента Финляндии о Путине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 18.03.2025

Заявление президента Финляндии о Путине вызвало ярость на Западе

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:32:00+03:00

2025-03-18T08:32:00+03:00

2025-03-18T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине. "Я до сих пор не могу поверить, что финны позволили этому сумасшедшему <...> управлять нашей страной", — говорится в публикации. Профессор добавил, что, честно говоря, реальных вариантов тоже не было, так как все кандидаты выступали за войну, что совершенно неслыханно для Финляндии. На прошлой неделе Стубб заявил, что Путин не хочет мира в конфликте на Украине. Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявлял, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера к завершению конфликта и добавил, что глава России хочет мира.

https://ria.ru/20250318/dubinskiy-2005634962.html

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в мире, финляндия, россия, владимир путин, александер стубб, украина